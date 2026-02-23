Власники анонімних Telegram-каналів заброньовані як "службовці СБУ в запасі", - Железняк. ВIДЕО

Ймовірні власники анонімних Telegram-каналів заброньовані від мобілізації як службовці в запасі СБУ.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За словами парламентаря, у Міноборони повідомили, що ймовірний власник "Україна Сейчас" Вʼячеслав Мішалов має бронь на власному підприємстві, а Вадим Климовець, якого джерела повʼязують із "Реальною війною", - не служить за станом здоров’я.

"А от далі цікавіше. Ще трьох осіб зняли з військового обліку за дуже специфічною процедурою, доступною лише спецслужбам. У ГУР і СЗР їх немає.



Зате вони знайшлися в СБУ. Заброньовані як службовці в запасі у 2024-му. Ймовірно через один із департаментів – захисту нацдержавності. Серед таких "спецагентів": Олег Арутюнянц, Богдан Тимощук та Андрій Сахаров. Саме їх джерела називають власниками Times of Ukraine, Україна Online та INSIDER UA", - додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Железняк розкрив власників Telegram-каналів, які атакували НАБУ та відбілювали корупціонерів.

Також, за словами Железняка, бронювання отримали політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов.

