Власники анонімних Telegram-каналів заброньовані як "службовці СБУ в запасі", - Железняк. ВIДЕО
Ймовірні власники анонімних Telegram-каналів заброньовані від мобілізації як службовці в запасі СБУ.
Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами парламентаря, у Міноборони повідомили, що ймовірний власник "Україна Сейчас" Вʼячеслав Мішалов має бронь на власному підприємстві, а Вадим Климовець, якого джерела повʼязують із "Реальною війною", - не служить за станом здоров’я.
"А от далі цікавіше. Ще трьох осіб зняли з військового обліку за дуже специфічною процедурою, доступною лише спецслужбам. У ГУР і СЗР їх немає.
Зате вони знайшлися в СБУ. Заброньовані як службовці в запасі у 2024-му. Ймовірно через один із департаментів – захисту нацдержавності. Серед таких "спецагентів": Олег Арутюнянц, Богдан Тимощук та Андрій Сахаров. Саме їх джерела називають власниками Times of Ukraine, Україна Online та INSIDER UA", - додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Железняк розкрив власників Telegram-каналів, які атакували НАБУ та відбілювали корупціонерів.
- Також, за словами Железняка, бронювання отримали політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов.
- Стало відомо, що піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.
- Також Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
- Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
- Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.
- Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.
- У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.
-
20 січня міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, повідомила, що Володимир Петров звільнився із "Національного військового меморіального кладовища".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Теракт у Львові знову активізував в суспільстві дискусію щодо роботи анонімних платформ. Терористку ФСБ завербувало через російську платформу ТГ, там вона отримувала інструкції. Вбивця Парубія був завербований через ТГ.
Які ще докази потрібно, аби зрозуміти, що росія продовжує не лише активні бойові дії, але й гібридну війну в інформаційному полі, в соціальних медіа.
Ми це чудово розуміємо, саме тому наша команда під завивання «как же так» в 2014 заборонила в Україні всі ці «однокласники» і « в контакті», де РФ вербувала вбивць для війни і просувала антиукраїнску пропаганду. Ми зробили все правильно.
«Європейська Солідарність» вже кілька років тому зареєструвала законопроєкт про ДЕАНОНІМІЗАЦІЮ ТГ, але саме влада це блокує. Не секрет, що всі ці анонімні карточні офіси і інші вертикалі, створені за конверти з Банкової, кришуються СБУ ( інакше б служба давно їх заблокувала, як свого часу Джокера), й виконують найбрудніші інформаційні замовлення ОП.
Всі ці петрови іванови, що стоять за анонімними ТГ, спеціалізуються на медіакілерстві, всі ці роки інформаційно знищують Порошенка, нашу команду, зараз вчепилися в Залужного, й роблять це в повній спайці з Банковою.
Тому в ВР не виносять на розгляд наш законопроєкт про деанонімізацію ТГ. Для ОП безпека українців - менший пріоритет, ніж зачистка інфо поля і медіа війни з опонентами.
Сьогодні Погоджувальна. Ми вимагаємо винести в залу законопроєкт про ТГ, це стосується питання національної безпеки.
Слухаючи вимоги про заборону телеграму, від представителів влади, я задумався, що жодного разу не чув від них подібних вимог по відношенню до корупції. Наприклад, жорстко заборонити "слугу народа" та Офіс президента, як максимально корумповані структури. Навіть після "двушечки на Москву" таких вимог не було. Та більше того, жоден високопосадовець навіть не запропонував на законодавчому рівні заборонити друзям президента слати ту саму "двушечки на Москву". А що ж так? Чи це інше? До речі, я б це підтримав.
І останнє, а всі свої телеграм-помийки вони теж закриють? Ага, вже повірив. )))
Прикладом є миттєве поширення графіків відключення світла, повідомлення воїнів з передової,чого немає на інших джерелах.
Інша справа,що там також окопалися рос.агенти впливу,зеботоферма,які виконують свою брудну роботу цілодобово.
Але ж такі є і на нц.
Або,треба робити якусь державну протидію рос.пропаганді,чого немає,друкувати часто їх імена, акаунти,їх схиблені і перекручені вислови,тобто викривати.
воювати. 13й рік з московитами і просувати московську шпигунську програму .
цікаво якщо б Китай воював з московитами вони використовували б іх додаток?
тож висновок Україною правлять дебіли і дебілів наганчють
не дякуй , покращуйся
Без контролю кварталу95?
Хто робитиме з населення стадо свиней?
Хоча б на ногу в тролейбусі наступіть!
СБУ бошки повідриває!