УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13145 відвідувачів онлайн
Новини Відео Мобілізація в Україні Бронювання працівників
9 845 54

Власники анонімних Telegram-каналів заброньовані як "службовці СБУ в запасі", - Железняк. ВIДЕО

Ймовірні власники анонімних Telegram-каналів заброньовані від мобілізації як службовці в запасі СБУ.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За словами парламентаря, у Міноборони повідомили, що ймовірний власник "Україна Сейчас" Вʼячеслав Мішалов має бронь на власному підприємстві, а Вадим Климовець, якого джерела повʼязують із "Реальною війною", - не служить за станом здоров’я.

"А от далі цікавіше. Ще трьох осіб зняли з військового обліку за дуже специфічною процедурою, доступною лише спецслужбам. У ГУР і СЗР їх немає.

Зате вони знайшлися в СБУ. Заброньовані як службовці в запасі у 2024-му. Ймовірно через один із департаментів – захисту нацдержавності. Серед таких "спецагентів": Олег Арутюнянц, Богдан Тимощук та Андрій Сахаров. Саме їх джерела називають власниками Times of Ukraine, Україна Online та INSIDER UA", - додав він.

Читайте: Понад 70 чоловіків отримали незаконну бронь від мобілізації як "викладачі": припинено злочинну схему в Харкові. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Дивіться: "Праву руку" піарника Зеленського забронювали як помічника "слуги" Чорного, - Железняк. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (13916) бронювання (439) мобілізація (3428) Telegram (364) Железняк Ярослав (742)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
круто. ллють сечу в мозок ще й заброньовані. Ото виверти владної свідомості
показати весь коментар
23.02.2026 09:32 Відповісти
+20
Ухилятися треба вміти.
показати весь коментар
23.02.2026 09:32 Відповісти
+18
Повний 3.14пець!!!
показати весь коментар
23.02.2026 09:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повний 3.14пець!!!
показати весь коментар
23.02.2026 09:30 Відповісти
Потрібно заборонити Телеграм в Україні і всіх цих власників каналів відправити штурмувати Покровськ.
показати весь коментар
23.02.2026 10:01 Відповісти
Розстріляти
показати весь коментар
23.02.2026 10:58 Відповісти
І інтернет вимкнути. Весь, назавжди. Нікому він не вперся..
показати весь коментар
23.02.2026 11:06 Відповісти
чи для вас, узкомізких , весь інтернет - це кацаппська помийка?! Як ви, вили, коли Порох вконтактів і гівнокласники відключив. Тепер ця бидлота сидить на черговому російському лайні і читає труху і інші помиї.
показати весь коментар
23.02.2026 12:37 Відповісти
Так не читай те лайно.
показати весь коментар
23.02.2026 16:45 Відповісти
я взагалі не користуюся цим рашистським продуктом. але бидло з часів контакта і гівнокласників - так і тягне до російського лайна
показати весь коментар
23.02.2026 17:10 Відповісти
а вони точно власники, а бо як не читаєщ, "за словами ...., імовірний власник .........." має бути точно доведено, бо можна написати, що за інформацією з джерел імовірним влаником анонімних тіліграмканалів є Igor Liashenko #598365 з усіма відповідними наслідками на штурм Покровська.
показати весь коментар
25.02.2026 09:03 Відповісти
Я і так штурмую, долучайся.
показати весь коментар
25.02.2026 10:29 Відповісти
круто. ллють сечу в мозок ще й заброньовані. Ото виверти владної свідомості
показати весь коментар
23.02.2026 09:32 Відповісти
Ухилятися треба вміти.
показати весь коментар
23.02.2026 09:32 Відповісти
закрийте телеграм і залишаться анонімні аноністи на ≪службі≫ в святої бабці.
показати весь коментар
23.02.2026 09:34 Відповісти
Тому російську Телегу і не закривають, бо це комусь потрібно.
показати весь коментар
23.02.2026 09:38 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/18679 Ірина Геращенко, співголова фракції «Європейська Солідарність», - про ДЕАНОНІМІЗАЦІЮ телєги, а не про її закриття:
Теракт у Львові знову активізував в суспільстві дискусію щодо роботи анонімних платформ. Терористку ФСБ завербувало через російську платформу ТГ, там вона отримувала інструкції. Вбивця Парубія був завербований через ТГ.
Які ще докази потрібно, аби зрозуміти, що росія продовжує не лише активні бойові дії, але й гібридну війну в інформаційному полі, в соціальних медіа.
Ми це чудово розуміємо, саме тому наша команда під завивання «как же так» в 2014 заборонила в Україні всі ці «однокласники» і « в контакті», де РФ вербувала вбивць для війни і просувала антиукраїнску пропаганду. Ми зробили все правильно.
«Європейська Солідарність» вже кілька років тому зареєструвала законопроєкт про ДЕАНОНІМІЗАЦІЮ ТГ, але саме влада це блокує. Не секрет, що всі ці анонімні карточні офіси і інші вертикалі, створені за конверти з Банкової, кришуються СБУ ( інакше б служба давно їх заблокувала, як свого часу Джокера), й виконують найбрудніші інформаційні замовлення ОП.
Всі ці петрови іванови, що стоять за анонімними ТГ, спеціалізуються на медіакілерстві, всі ці роки інформаційно знищують Порошенка, нашу команду, зараз вчепилися в Залужного, й роблять це в повній спайці з Банковою.
Тому в ВР не виносять на розгляд наш законопроєкт про деанонімізацію ТГ. Для ОП безпека українців - менший пріоритет, ніж зачистка інфо поля і медіа війни з опонентами.
Сьогодні Погоджувальна. Ми вимагаємо винести в залу законопроєкт про ТГ, це стосується питання національної безпеки.
показати весь коментар
23.02.2026 10:09 Відповісти
Якщо Дуров погодиться з Геращенко - то і буде деанонімізація. А якщо ні - то той законопроєкт вона може всунути прямо...в кошик лізи богуцької.
показати весь коментар
23.02.2026 15:59 Відповісти
а Дурова ніхто питати не буде
показати весь коментар
25.02.2026 09:06 Відповісти
Звісно. Дуров у дурова нічого питати не буде. Бо дуров.
показати весь коментар
25.02.2026 10:20 Відповісти
Якщо нашу державу колись і зруйнують, то це буде зроблено через фсбешний телеграм. ***** над цим вже працює.
показати весь коментар
23.02.2026 09:40 Відповісти
А що це за держава така у вас? Мою державу Україну навпаки цензурою та заборонами можуть зруйнувати, бо єдина її позитивна відмінність від росії - це поки що трохи більша свобода в деяких питання. Якщо її прибрати, то вийде какаяразніца.
показати весь коментар
23.02.2026 10:42 Відповісти
Чомусь моя держава Україна навіть не похитнулась, коли при Пороху були заблоковані усі кацапсячі ресурси, і ніхто не помер від цього горя без фкантактіка та яндекса з одноглазніками. То чому такий спротив серед кацапських тролів що до заборони тєлєги? Що вас так тригерить?
показати весь коментар
23.02.2026 11:23 Відповісти
Тому що це не кацапська розробка. Ключів доступу у них немає.
показати весь коментар
23.02.2026 16:46 Відповісти
Причина не в кацапах. Телеграм - це найбільший "чорний ринок" на території колишніх радянських республік. Це 99% обігу наркотиків, зброї, прекурсорів (органів?). Ворожа пропаганда та вербування - через цю дрібницю ніхто не відмовиться від телеграму. І справді, де ж дітки будуть "солі" куплять? А рецедивісти - кулимет з мінометом? Ні, добрі Zельоні не лишать вас без наркоти і зброї.
показати весь коментар
23.02.2026 19:43 Відповісти
Якщо ви думаєте, що Паша Дуров робив цей ресурс не для фсб, то ви наївна ! Він же громадянин Франції зараз і волосся наростив , що його не впізнати, звичайно ж тєлєга - це не кацапська розробка, а французька.
показати весь коментар
24.02.2026 09:49 Відповісти
Список забронированных по всей стране должен быть в открытом доступе с указанием причины бронирования,посады забронированного и посады фигуранта подавшего его на бронь.
показати весь коментар
23.02.2026 09:45 Відповісти
+ +
показати весь коментар
23.02.2026 10:03 Відповісти
І Баканов не сидить... І синок його працює у цій же структурі... Якось дивно це СБУ захищає країну...
показати весь коментар
23.02.2026 09:49 Відповісти
імхо вони і фінансування з державних грошей отримують, бо являються фактично частиною пропаганди офісу президента. Це 100% мавпування рашки, в яку перетворює Україну агент Буратіно з Козирєм.
показати весь коментар
23.02.2026 09:50 Відповісти
Гундоса почвара поділила людей на сорти...
показати весь коментар
23.02.2026 09:51 Відповісти
Що на це скаже пан Малюк?
показати весь коментар
23.02.2026 09:55 Відповісти
"Єсть, так точно" мій президент
показати весь коментар
23.02.2026 10:06 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/62882 Борислав Береза, ветеран ЗСУ, політичний емігрант:

Слухаючи вимоги про заборону телеграму, від представителів влади, я задумався, що жодного разу не чув від них подібних вимог по відношенню до корупції. Наприклад, жорстко заборонити "слугу народа" та Офіс президента, як максимально корумповані структури. Навіть після "двушечки на Москву" таких вимог не було. Та більше того, жоден високопосадовець навіть не запропонував на законодавчому рівні заборонити друзям президента слати ту саму "двушечки на Москву". А що ж так? Чи це інше? До речі, я б це підтримав.

І останнє, а всі свої телеграм-помийки вони теж закриють? Ага, вже повірив. )))
показати весь коментар
23.02.2026 09:57 Відповісти
Телеграм дає великі переваги в передачі і отриманні інформації.
Прикладом є миттєве поширення графіків відключення світла, повідомлення воїнів з передової,чого немає на інших джерелах.
Інша справа,що там також окопалися рос.агенти впливу,зеботоферма,які виконують свою брудну роботу цілодобово.
Але ж такі є і на нц.
Або,треба робити якусь державну протидію рос.пропаганді,чого немає,друкувати часто їх імена, акаунти,їх схиблені і перекручені вислови,тобто викривати.
показати весь коментар
23.02.2026 09:58 Відповісти
Після цієї заяви є можливість тих хто надав бронь із департаментів - захисту нацдержавності вивести на чисту воду, нажаль на 5 році залишаються ще ті що готові зганьбити свою честь і порушити присягу народу України за зірочку на погонах і коврижки
показати весь коментар
23.02.2026 09:59 Відповісти
За державу соромно !
воювати. 13й рік з московитами і просувати московську шпигунську програму .
цікаво якщо б Китай воював з московитами вони використовували б іх додаток?
тож висновок Україною правлять дебіли і дебілів наганчють
показати весь коментар
23.02.2026 10:07 Відповісти
Кацапи старлінк використовували, формально ворожу технологію.
показати весь коментар
23.02.2026 10:51 Відповісти
І не кажіть! Прямо такий сором, використовуємо китайську техніку - завтра побю телевізор компьютер і телефон. І роутер. Китайці допомагають оркам, якби не вони - війна б вже закінчилась.
показати весь коментар
23.02.2026 11:15 Відповісти
Якщо хтось не може усвідомити відмінність і шкоду для України від шпигунського московського додатка і китайським комплектуючім і телевізором, то він цілком підпадає під визначення мого першого повідомлення.
не дякуй , покращуйся
показати весь коментар
23.02.2026 12:42 Відповісти
давно час закрити всі ці фсбсмитники...але ж вони за зелену плисняву
показати весь коментар
23.02.2026 10:08 Відповісти
Ржу.
показати весь коментар
23.02.2026 10:53 Відповісти
Ну а як же інакше? Хіба можна засоби інформації залишати незалежними?
Без контролю кварталу95?
Хто робитиме з населення стадо свиней?
показати весь коментар
23.02.2026 11:06 Відповісти
А ось Стерненко який рік намагається піти добровольцем,а його теж не пускає СБУ!! Він вже і з Сирським сфотографувався та домовився,а його все одно не пускають!! Може за патріота треба петицію підписати???
показати весь коментар
23.02.2026 11:08 Відповісти
А власник каналу труха взагалі в рашці живе
показати весь коментар
23.02.2026 11:17 Відповісти
Поки ці ушльопки заброньовані в СБУ, спробуйте їх хоча б пальцем торкнутись!
Хоча б на ногу в тролейбусі наступіть!
СБУ бошки повідриває!
показати весь коментар
23.02.2026 11:19 Відповісти
И большенство этих каналов топят против мобилизации и призывают уклонятся.
показати весь коментар
23.02.2026 11:28 Відповісти
ПОТУЖНА НЕЗАМНІСТЬ ТА НЕЗЛАМНА ПОТУЖНІСТЬ ТАТАРОПОРТНОВСКОГО ІГОГО
показати весь коментар
23.02.2026 12:43 Відповісти
Зависть - один из грехов, запрещенных Десятью Заповедями.
показати весь коментар
23.02.2026 23:39 Відповісти
а що з Viber?, там теж того лайна повно
показати весь коментар
25.02.2026 09:17 Відповісти
 
 