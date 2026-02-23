Владельцы анонимных Telegram-каналов забронированы как "служащие СБУ в запасе", - Железняк. ВИДЕО

Вероятные владельцы анонимных Telegram-каналов зарезервированы от мобилизации как служащие в запасе СБУ.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

По словам парламентария, в Минобороны сообщили, что вероятный владелец "Украина Сейчас" Вячеслав Мишалов имеет бронь на собственном предприятии, а Вадим Климовец, которого источники связывают с "Реальной войной", - не служит по состоянию здоровья.

"А вот дальше интереснее. Еще трех человек сняли с воинского учета по очень специфической процедуре, доступной только спецслужбам. В ГУР и СВР их нет.



Зато они нашлись в СБУ. Забронированы как служащие в запасе в 2024-м. Вероятно, через один из департаментов - защиты нацгосударственности. Среди таких "спецагентов": Олег Арутюнянц, Богдан Тимощук и Андрей Сахаров. Именно их источники называют владельцами Times of Ukraine, Украина Online и INSIDER UA", - добавил он.

Читайте: Более 70 мужчин получили незаконную бронь от мобилизации как "преподаватели": пресечена преступная схема в Харькове. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Напомним, ранее Железняк раскрыл владельцев Telegram-каналов, которые атаковали НАБУ и отбеливали коррупционеров.

Также, по словам Железняка, бронирование получили политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов.

Смотрите: "Правую руку" пиарщика Зеленского забронировали в качестве помощника "слуги" Черного, - Железняк. ВИДЕО