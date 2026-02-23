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Владельцы анонимных Telegram-каналов забронированы как "служащие СБУ в запасе", - Железняк. ВИДЕО

Вероятные владельцы анонимных Telegram-каналов зарезервированы от мобилизации как служащие в запасе СБУ.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По словам парламентария, в Минобороны сообщили, что вероятный владелец "Украина Сейчас" Вячеслав Мишалов имеет бронь на собственном предприятии, а Вадим Климовец, которого источники связывают с "Реальной войной", - не служит по состоянию здоровья.

"А вот дальше интереснее. Еще трех человек сняли с воинского учета по очень специфической процедуре, доступной только спецслужбам. В ГУР и СВР их нет.

Зато они нашлись в СБУ. Забронированы как служащие в запасе в 2024-м. Вероятно, через один из департаментов - защиты нацгосударственности. Среди таких "спецагентов": Олег Арутюнянц, Богдан Тимощук и Андрей Сахаров. Именно их источники называют владельцами Times of Ukraine, Украина Online и INSIDER UA", - добавил он.

Читайте: Более 70 мужчин получили незаконную бронь от мобилизации как "преподаватели": пресечена преступная схема в Харькове. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Смотрите: "Правую руку" пиарщика Зеленского забронировали в качестве помощника "слуги" Черного, - Железняк. ВИДЕО

Автор: 

СБУ (20728) бронирование (217) мобилизация (3088) Telegram (177) Железняк Ярослав (606)
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Топ комментарии
+25
круто. ллють сечу в мозок ще й заброньовані. Ото виверти владної свідомості
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23.02.2026 09:32 Ответить
+20
Ухилятися треба вміти.
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23.02.2026 09:32 Ответить
+18
Повний 3.14пець!!!
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23.02.2026 09:30 Ответить
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Повний 3.14пець!!!
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23.02.2026 09:30 Ответить
Потрібно заборонити Телеграм в Україні і всіх цих власників каналів відправити штурмувати Покровськ.
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23.02.2026 10:01 Ответить
Розстріляти
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23.02.2026 10:58 Ответить
І інтернет вимкнути. Весь, назавжди. Нікому він не вперся..
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23.02.2026 11:06 Ответить
чи для вас, узкомізких , весь інтернет - це кацаппська помийка?! Як ви, вили, коли Порох вконтактів і гівнокласники відключив. Тепер ця бидлота сидить на черговому російському лайні і читає труху і інші помиї.
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23.02.2026 12:37 Ответить
Так не читай те лайно.
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23.02.2026 16:45 Ответить
я взагалі не користуюся цим рашистським продуктом. але бидло з часів контакта і гівнокласників - так і тягне до російського лайна
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23.02.2026 17:10 Ответить
а вони точно власники, а бо як не читаєщ, "за словами ...., імовірний власник .........." має бути точно доведено, бо можна написати, що за інформацією з джерел імовірним влаником анонімних тіліграмканалів є Igor Liashenko #598365 з усіма відповідними наслідками на штурм Покровська.
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25.02.2026 09:03 Ответить
Я і так штурмую, долучайся.
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25.02.2026 10:29 Ответить
круто. ллють сечу в мозок ще й заброньовані. Ото виверти владної свідомості
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23.02.2026 09:32 Ответить
Ухилятися треба вміти.
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23.02.2026 09:32 Ответить
закрийте телеграм і залишаться анонімні аноністи на ≪службі≫ в святої бабці.
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23.02.2026 09:34 Ответить
Тому російську Телегу і не закривають, бо це комусь потрібно.
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23.02.2026 09:38 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/18679 Ірина Геращенко, співголова фракції «Європейська Солідарність», - про ДЕАНОНІМІЗАЦІЮ телєги, а не про її закриття:
Теракт у Львові знову активізував в суспільстві дискусію щодо роботи анонімних платформ. Терористку ФСБ завербувало через російську платформу ТГ, там вона отримувала інструкції. Вбивця Парубія був завербований через ТГ.
Які ще докази потрібно, аби зрозуміти, що росія продовжує не лише активні бойові дії, але й гібридну війну в інформаційному полі, в соціальних медіа.
Ми це чудово розуміємо, саме тому наша команда під завивання «как же так» в 2014 заборонила в Україні всі ці «однокласники» і « в контакті», де РФ вербувала вбивць для війни і просувала антиукраїнску пропаганду. Ми зробили все правильно.
«Європейська Солідарність» вже кілька років тому зареєструвала законопроєкт про ДЕАНОНІМІЗАЦІЮ ТГ, але саме влада це блокує. Не секрет, що всі ці анонімні карточні офіси і інші вертикалі, створені за конверти з Банкової, кришуються СБУ ( інакше б служба давно їх заблокувала, як свого часу Джокера), й виконують найбрудніші інформаційні замовлення ОП.
Всі ці петрови іванови, що стоять за анонімними ТГ, спеціалізуються на медіакілерстві, всі ці роки інформаційно знищують Порошенка, нашу команду, зараз вчепилися в Залужного, й роблять це в повній спайці з Банковою.
Тому в ВР не виносять на розгляд наш законопроєкт про деанонімізацію ТГ. Для ОП безпека українців - менший пріоритет, ніж зачистка інфо поля і медіа війни з опонентами.
Сьогодні Погоджувальна. Ми вимагаємо винести в залу законопроєкт про ТГ, це стосується питання національної безпеки.
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23.02.2026 10:09 Ответить
Якщо Дуров погодиться з Геращенко - то і буде деанонімізація. А якщо ні - то той законопроєкт вона може всунути прямо...в кошик лізи богуцької.
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23.02.2026 15:59 Ответить
а Дурова ніхто питати не буде
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25.02.2026 09:06 Ответить
Звісно. Дуров у дурова нічого питати не буде. Бо дуров.
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25.02.2026 10:20 Ответить
Якщо нашу державу колись і зруйнують, то це буде зроблено через фсбешний телеграм. ***** над цим вже працює.
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23.02.2026 09:40 Ответить
А що це за держава така у вас? Мою державу Україну навпаки цензурою та заборонами можуть зруйнувати, бо єдина її позитивна відмінність від росії - це поки що трохи більша свобода в деяких питання. Якщо її прибрати, то вийде какаяразніца.
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23.02.2026 10:42 Ответить
Чомусь моя держава Україна навіть не похитнулась, коли при Пороху були заблоковані усі кацапсячі ресурси, і ніхто не помер від цього горя без фкантактіка та яндекса з одноглазніками. То чому такий спротив серед кацапських тролів що до заборони тєлєги? Що вас так тригерить?
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23.02.2026 11:23 Ответить
Тому що це не кацапська розробка. Ключів доступу у них немає.
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23.02.2026 16:46 Ответить
Причина не в кацапах. Телеграм - це найбільший "чорний ринок" на території колишніх радянських республік. Це 99% обігу наркотиків, зброї, прекурсорів (органів?). Ворожа пропаганда та вербування - через цю дрібницю ніхто не відмовиться від телеграму. І справді, де ж дітки будуть "солі" куплять? А рецедивісти - кулимет з мінометом? Ні, добрі Zельоні не лишать вас без наркоти і зброї.
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23.02.2026 19:43 Ответить
Якщо ви думаєте, що Паша Дуров робив цей ресурс не для фсб, то ви наївна ! Він же громадянин Франції зараз і волосся наростив , що його не впізнати, звичайно ж тєлєга - це не кацапська розробка, а французька.
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24.02.2026 09:49 Ответить
Список забронированных по всей стране должен быть в открытом доступе с указанием причины бронирования,посады забронированного и посады фигуранта подавшего его на бронь.
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23.02.2026 09:45 Ответить
+ +
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23.02.2026 10:03 Ответить
І Баканов не сидить... І синок його працює у цій же структурі... Якось дивно це СБУ захищає країну...
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23.02.2026 09:49 Ответить
імхо вони і фінансування з державних грошей отримують, бо являються фактично частиною пропаганди офісу президента. Це 100% мавпування рашки, в яку перетворює Україну агент Буратіно з Козирєм.
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23.02.2026 09:50 Ответить
Гундоса почвара поділила людей на сорти...
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23.02.2026 09:51 Ответить
Що на це скаже пан Малюк?
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23.02.2026 09:55 Ответить
"Єсть, так точно" мій президент
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23.02.2026 10:06 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/62882 Борислав Береза, ветеран ЗСУ, політичний емігрант:

Слухаючи вимоги про заборону телеграму, від представителів влади, я задумався, що жодного разу не чув від них подібних вимог по відношенню до корупції. Наприклад, жорстко заборонити "слугу народа" та Офіс президента, як максимально корумповані структури. Навіть після "двушечки на Москву" таких вимог не було. Та більше того, жоден високопосадовець навіть не запропонував на законодавчому рівні заборонити друзям президента слати ту саму "двушечки на Москву". А що ж так? Чи це інше? До речі, я б це підтримав.

І останнє, а всі свої телеграм-помийки вони теж закриють? Ага, вже повірив. )))
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23.02.2026 09:57 Ответить
Телеграм дає великі переваги в передачі і отриманні інформації.
Прикладом є миттєве поширення графіків відключення світла, повідомлення воїнів з передової,чого немає на інших джерелах.
Інша справа,що там також окопалися рос.агенти впливу,зеботоферма,які виконують свою брудну роботу цілодобово.
Але ж такі є і на нц.
Або,треба робити якусь державну протидію рос.пропаганді,чого немає,друкувати часто їх імена, акаунти,їх схиблені і перекручені вислови,тобто викривати.
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23.02.2026 09:58 Ответить
Після цієї заяви є можливість тих хто надав бронь із департаментів - захисту нацдержавності вивести на чисту воду, нажаль на 5 році залишаються ще ті що готові зганьбити свою честь і порушити присягу народу України за зірочку на погонах і коврижки
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23.02.2026 09:59 Ответить
За державу соромно !
воювати. 13й рік з московитами і просувати московську шпигунську програму .
цікаво якщо б Китай воював з московитами вони використовували б іх додаток?
тож висновок Україною правлять дебіли і дебілів наганчють
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23.02.2026 10:07 Ответить
Кацапи старлінк використовували, формально ворожу технологію.
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23.02.2026 10:51 Ответить
І не кажіть! Прямо такий сором, використовуємо китайську техніку - завтра побю телевізор компьютер і телефон. І роутер. Китайці допомагають оркам, якби не вони - війна б вже закінчилась.
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23.02.2026 11:15 Ответить
Якщо хтось не може усвідомити відмінність і шкоду для України від шпигунського московського додатка і китайським комплектуючім і телевізором, то він цілком підпадає під визначення мого першого повідомлення.
не дякуй , покращуйся
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23.02.2026 12:42 Ответить
давно час закрити всі ці фсбсмитники...але ж вони за зелену плисняву
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23.02.2026 10:08 Ответить
Ржу.
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23.02.2026 10:53 Ответить
Ну а як же інакше? Хіба можна засоби інформації залишати незалежними?
Без контролю кварталу95?
Хто робитиме з населення стадо свиней?
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23.02.2026 11:06 Ответить
А ось Стерненко який рік намагається піти добровольцем,а його теж не пускає СБУ!! Він вже і з Сирським сфотографувався та домовився,а його все одно не пускають!! Може за патріота треба петицію підписати???
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23.02.2026 11:08 Ответить
А власник каналу труха взагалі в рашці живе
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23.02.2026 11:17 Ответить
Поки ці ушльопки заброньовані в СБУ, спробуйте їх хоча б пальцем торкнутись!
Хоча б на ногу в тролейбусі наступіть!
СБУ бошки повідриває!
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23.02.2026 11:19 Ответить
И большенство этих каналов топят против мобилизации и призывают уклонятся.
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23.02.2026 11:28 Ответить
ПОТУЖНА НЕЗАМНІСТЬ ТА НЕЗЛАМНА ПОТУЖНІСТЬ ТАТАРОПОРТНОВСКОГО ІГОГО
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23.02.2026 12:43 Ответить
Зависть - один из грехов, запрещенных Десятью Заповедями.
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23.02.2026 23:39 Ответить
а що з Viber?, там теж того лайна повно
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25.02.2026 09:17 Ответить
 
 