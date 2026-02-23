Владельцы анонимных Telegram-каналов забронированы как "служащие СБУ в запасе", - Железняк. ВИДЕО
Вероятные владельцы анонимных Telegram-каналов зарезервированы от мобилизации как служащие в запасе СБУ.
Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам парламентария, в Минобороны сообщили, что вероятный владелец "Украина Сейчас" Вячеслав Мишалов имеет бронь на собственном предприятии, а Вадим Климовец, которого источники связывают с "Реальной войной", - не служит по состоянию здоровья.
"А вот дальше интереснее. Еще трех человек сняли с воинского учета по очень специфической процедуре, доступной только спецслужбам. В ГУР и СВР их нет.
Зато они нашлись в СБУ. Забронированы как служащие в запасе в 2024-м. Вероятно, через один из департаментов - защиты нацгосударственности. Среди таких "спецагентов": Олег Арутюнянц, Богдан Тимощук и Андрей Сахаров. Именно их источники называют владельцами Times of Ukraine, Украина Online и INSIDER UA", - добавил он.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Железняк раскрыл владельцев Telegram-каналов, которые атаковали НАБУ и отбеливали коррупционеров.
- Также, по словам Железняка, бронирование получили политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов.
- Стало известно, что пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин.
- Также Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.
- Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
- Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
- Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.
- В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу бронирования в НВМК.
-
20 января министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова сообщила, что Владимир Петров уволился из "Национального военного мемориального кладбища".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Теракт у Львові знову активізував в суспільстві дискусію щодо роботи анонімних платформ. Терористку ФСБ завербувало через російську платформу ТГ, там вона отримувала інструкції. Вбивця Парубія був завербований через ТГ.
Які ще докази потрібно, аби зрозуміти, що росія продовжує не лише активні бойові дії, але й гібридну війну в інформаційному полі, в соціальних медіа.
Ми це чудово розуміємо, саме тому наша команда під завивання «как же так» в 2014 заборонила в Україні всі ці «однокласники» і « в контакті», де РФ вербувала вбивць для війни і просувала антиукраїнску пропаганду. Ми зробили все правильно.
«Європейська Солідарність» вже кілька років тому зареєструвала законопроєкт про ДЕАНОНІМІЗАЦІЮ ТГ, але саме влада це блокує. Не секрет, що всі ці анонімні карточні офіси і інші вертикалі, створені за конверти з Банкової, кришуються СБУ ( інакше б служба давно їх заблокувала, як свого часу Джокера), й виконують найбрудніші інформаційні замовлення ОП.
Всі ці петрови іванови, що стоять за анонімними ТГ, спеціалізуються на медіакілерстві, всі ці роки інформаційно знищують Порошенка, нашу команду, зараз вчепилися в Залужного, й роблять це в повній спайці з Банковою.
Тому в ВР не виносять на розгляд наш законопроєкт про деанонімізацію ТГ. Для ОП безпека українців - менший пріоритет, ніж зачистка інфо поля і медіа війни з опонентами.
Сьогодні Погоджувальна. Ми вимагаємо винести в залу законопроєкт про ТГ, це стосується питання національної безпеки.
Слухаючи вимоги про заборону телеграму, від представителів влади, я задумався, що жодного разу не чув від них подібних вимог по відношенню до корупції. Наприклад, жорстко заборонити "слугу народа" та Офіс президента, як максимально корумповані структури. Навіть після "двушечки на Москву" таких вимог не було. Та більше того, жоден високопосадовець навіть не запропонував на законодавчому рівні заборонити друзям президента слати ту саму "двушечки на Москву". А що ж так? Чи це інше? До речі, я б це підтримав.
І останнє, а всі свої телеграм-помийки вони теж закриють? Ага, вже повірив. )))
Прикладом є миттєве поширення графіків відключення світла, повідомлення воїнів з передової,чого немає на інших джерелах.
Інша справа,що там також окопалися рос.агенти впливу,зеботоферма,які виконують свою брудну роботу цілодобово.
Але ж такі є і на нц.
Або,треба робити якусь державну протидію рос.пропаганді,чого немає,друкувати часто їх імена, акаунти,їх схиблені і перекручені вислови,тобто викривати.
воювати. 13й рік з московитами і просувати московську шпигунську програму .
цікаво якщо б Китай воював з московитами вони використовували б іх додаток?
тож висновок Україною правлять дебіли і дебілів наганчють
не дякуй , покращуйся
Без контролю кварталу95?
Хто робитиме з населення стадо свиней?
Хоча б на ногу в тролейбусі наступіть!
СБУ бошки повідриває!