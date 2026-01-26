"Правую руку" пиарщика Зеленского забронировали как помощника "слуги" Черного, - Железняк
Директора канала "Исландия", на котором работает политтехнолог Владимир Петров, забронировали в качестве помощника нардепа "Слуги народа" Дмитрия Черного.
Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам нардепа, директор ООО "Исландия" Павел Немерюк в августе 2025 года был трудоустроен и забронирован в качестве помощника нардепа Дмитрия Черного.
Железняк называет Немерюка условно "правой рукой" Петрова. У него в руководителях "Масон ТВ", "Радио Исландия", "Люмпен Продакшн" и другие.
Что предшествовало?
- Ранее нардеп Железняк сообщил, что пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин.
- Также Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.
- Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
- Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
- Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.
- В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу бронирования в НВМК.
20 января министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова сообщила, что Владимир Петров уволился из "Национального военного мемориального кладбища".
Потім почитав коментарі... Якщо це не боти в такій кількості, то ця країна приречена....
Ну і за ліквідауію НАБУ/САП рвав опу....