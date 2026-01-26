"Праву руку" піарника Зеленського забронювали як помічника "слуги" Чорного, - Железняк

Директора каналу "Ісландія", на якому працює політтехнолог Володимир Петров, забронювали як помічника нардепа "Слуги народу" Дмитра Чорного.

Про це у своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За словами нардепа, директор ТОВ "Ісландія" Павла Немерюка у серпні 2025 року працевлаштували та забронювали як помічника нардепа Дмитра Чорного.

Железняк називає Немерюка умовно "правою рукою" Петрова. У нього в керівниках "Масон ТВ", "Радіо Ісландія", "Люмпен Продакшн" та інші.

Що передувало?

