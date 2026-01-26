"Праву руку" піарника Зеленського забронювали як помічника "слуги" Чорного, - Железняк
Директора каналу "Ісландія", на якому працює політтехнолог Володимир Петров, забронювали як помічника нардепа "Слуги народу" Дмитра Чорного.
Про це у своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами нардепа, директор ТОВ "Ісландія" Павла Немерюка у серпні 2025 року працевлаштували та забронювали як помічника нардепа Дмитра Чорного.
Железняк називає Немерюка умовно "правою рукою" Петрова. У нього в керівниках "Масон ТВ", "Радіо Ісландія", "Люмпен Продакшн" та інші.
Що передувало?
- Раніше нардеп Железняк повідомив, що піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.
- Також Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
- Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
- Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.
- Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.
- У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.
-
20 січня міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, повідомила, що Володимир Петров звільнився із "Національного військового меморіального кладовища".
Топ коментарі
+22 Zero #614287
показати весь коментар26.01.2026 09:29 Відповісти Посилання
+17 Татьяна Рогова
показати весь коментар26.01.2026 09:35 Відповісти Посилання
+10 Alex K #531926
показати весь коментар26.01.2026 09:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потім почитав коментарі... Якщо це не боти в такій кількості, то ця країна приречена....
Ну і за ліквідауію НАБУ/САП рвав опу....