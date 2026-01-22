Раскрыты владельцы Telegram-каналов, которые атаковали НАБУ и отбеливали коррупционеров, - Железняк

Раскрыты владельцы пяти Telegram-каналов, которые участвовали в атаке на антикоррупционные органы.

Об этом говорится в материале нардепа Ярослава Железняка, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В расследовании речь идет о 5 Telegram-каналах - "INSIDER UA", "Украина Сейчас", "Реальная война", "Украина Online" и "Times of Ukraine".

"Мы сосредоточились на тех, которые, по оценкам экспертов, наиболее активно отрабатывали грязнейшую медийную атаку на антикоррупционные органы и самую циничную защиту коррупционеров, фигурантов, в частности, "Миндичгейта", - рассказал парламентарий.

Эксперты оценивают стоимость одной заказной публикации в таких Telegram-каналах в около $2-4 тыс. Если это политический заказ, то дороже.

Times of Ukraine и Украина Online

Железняк со ссылкой на источники говорит, что у этих каналов два совладельца - Олег Арутюнянц и Богдан Тимощук.

Официальные доходы Арутюнянца, говорит нардеп, никоим образом не похожи на успешный бизнес.

"В 2024 году, его рекордном, он официально заработал чуть больше полумиллиона за весь год", - добавил он.

Тимощук в прошлом году получил доход в 2,5 млн грн. 

INSIDER UA

Источники называют владельцем 31-летнего Андрея Сахарова из Харькова. У него 4 квартиры в пригороде Киева. Ездит на люксовых авто. 

После начала полномасштабной войны его доходы выросли почти в 40 раз. 

Украина Сейчас

40-летний Вячеслав Мишалов из Днепра. Состояние он имел еще до того, как запустил или купил канал. 

Имеет компании в сфере недвижимости. 

Даже после начала полномасштабной войны он посещает курорты за границей.

Реальная война

По данным источников, он якобы принадлежит 31-летнему Вадиму Климовцу из Волынской области. 

Он ездит на BMW X6 2023 года и, несмотря на призывной возраст, по крайней мере летал в Барселону.

Telegram (170) Железняк Ярослав (583)
+50
Я так розумію, що ці всі зелені під@раси призовного віку заброньовані і відносяться до "критичної" інфраструктури ....???
Зелена шобла всіх прихвостнів своїх не чіпає, вони тонуть в камазах бабла, а всі інші "ухилянти" і агенти кремля.
показать весь комментарий
22.01.2026 09:18 Ответить
+33
Головне, це в розслідуванні не вийти на самого АндрєйБарісичя
показать весь комментарий
22.01.2026 09:11 Ответить
+24
зелена гидота в усій красі
показать весь комментарий
22.01.2026 09:13 Ответить
Але ж це і ****** каже, що зеленський ніякий не присидент, бо не ЗНАВ про це, з 2019 року????
Єрмак і Потікавші генпрокурори, це теж скажуть!!
показать весь комментарий
22.01.2026 09:27 Ответить
а народ масово продовжує користуватися анонімними російськими помийками телеграм, підписане на якихось кримінальних тіпів із трухи, всякі шманьки ваньки, хаває це все лайно.... а фсб рахи успішно курує молодь на різні шкідливі дії - і усім пох. ніхто не блокує - бо ж реклама, заробіток. це просто дикий трешак
показать весь комментарий
22.01.2026 13:05 Ответить
А на паничів Кривоноса та Клименка теж можна?
показать весь комментарий
22.01.2026 09:38 Ответить
НАБУ на них немає!
показать весь комментарий
22.01.2026 09:14 Ответить
Хоча би ТЦК, щоб не "тягнути резину".
показать весь комментарий
22.01.2026 09:36 Ответить
ТЦК їх "в упор не бачить"
показать весь комментарий
22.01.2026 12:26 Ответить
Важко уявити, як вони очікують офіційне проголошення початку передвиборчих перегонів кандидатів
показать весь комментарий
22.01.2026 09:16 Ответить
Якась дуууже підозріла назва "Україна Сейчас"!...
показать весь комментарий
22.01.2026 09:16 Ответить
Це переклад, отого від зеленського, «зробимо їх ще раз»….
показать весь комментарий
22.01.2026 09:28 Ответить
І "Я ваш вирок" ....
показать весь комментарий
22.01.2026 09:40 Ответить
що їм можна пред'явити!
абсолютно нічого!
сбу мовчить! слава васє малюку.
податкова мовчить!
прокуратура мовчить!
тцк сцикує!

Нет у вас методов против Кости Сапрыкина
показать весь комментарий
22.01.2026 09:29 Ответить
Методи є. Ще й які! Просто широкий загал про них не знає....

Підказка: звідки у "Альфи" гроші на хороше життя собі і дрони для країни?
Трусять цих злодюжок, як грушку у серпні...
показать весь комментарий
22.01.2026 11:49 Ответить
Раз летал в Барселону, то возможно, что это разведчик по прикрытием.
показать весь комментарий
22.01.2026 09:39 Ответить
Я інколи проглядаю "інсайдер" і можу сказати, що заказуха там пре по повній.
показать весь комментарий
22.01.2026 09:42 Ответить
То саме на РєальнайВайнє, ще і помилки граматично-лінгвістично-орфоргафічні...
показать весь комментарий
22.01.2026 10:06 Ответить
А я нічого з цих та подібних сайтів з словом "телеграм" у назві не відвідую. Тільки дурням невідомо, що Телеграм перебуває під контролем ФСБ-КГБ.
показать весь комментарий
22.01.2026 10:15 Ответить
Усіх цих крикливо важливих НА ФРОНТ !!! Окопи провітрюють мізки.
показать весь комментарий
22.01.2026 09:42 Ответить
А рускамірську сволоту і просто злодійське бидло, яке окопалось-забронювалось в різноманітних мусорнях, ні?
показать весь комментарий
22.01.2026 10:09 Ответить
То посадки будуть, чи несплата податків це вже не злочин в Україні?
показать весь комментарий
22.01.2026 09:51 Ответить
це ще довести треба...
показать весь комментарий
22.01.2026 12:19 Ответить
Коли вже буде розкрито власників Желєзняка?
показать весь комментарий
22.01.2026 10:02 Ответить
Не знаю, чому вам не відомо. Це ж Зятьок Пінчук, який з самого початку, ізнчально, як кажуть кацапи, володіє "голосом"
показать весь комментарий
22.01.2026 10:11 Ответить
Мимо.
Голос давно розколовся на дві частини, підєрмаківську, яка обслуговує ОПу, і другу, більш притомну, в якій є Железняк.
Сам Пінчук присутній і сидить в перших рядах на зустрічах із Лідором, як почесний гість.
показать весь комментарий
22.01.2026 10:21 Ответить
🙂 Железняк когось обмовив, оббрехав, як це роблять підзеленські хвойди Петров, Іванов, Арутюнян, Сахаров, Тимошенко та інша заброньована гидота на ВМW 2023 року випуску і з купою квартир?
показать весь комментарий
22.01.2026 10:17 Ответить
теж не люблю БМВ
показать весь комментарий
22.01.2026 10:51 Ответить
Тут справа не в марці машини, а в її вартості.
показать весь комментарий
22.01.2026 11:25 Ответить
Хуцпі мало марафона і вони вирішили за гроші українців промивати їм мізки брехливими телеграм-каналами. А скоро підтянгуть в'єтнамські?
показать весь комментарий
22.01.2026 10:26 Ответить
Всіх цих пропагандонів жОПи, які разом з зомбімарафоном день і ніч промивають мізки посполитим про щоденні потужно-незламні перемоги найвеличнішого зебуїна, потрібно якнайшвидше відправити в окопи під Гуляйполе.
показать весь комментарий
22.01.2026 10:44 Ответить
на цих телеграм помийках день і ніч льють бруд на НАБУ, Кличко,Порошенко і відбілюють Ахметова
показать весь комментарий
22.01.2026 11:02 Ответить
Ось що таке телеграм канали це вербування бидла рашистами і відбілювання влади в корупційних скандалах.
показать весь комментарий
22.01.2026 11:14 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2026 11:25 Ответить
https://t.me/allgolobutsky/33924 Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ:

Камінг-аут. Якщо Петров - український патріот, то я, мабуть, агент ФСБ…
показать весь комментарий
22.01.2026 14:36 Ответить
якійсь ноунейми.
На відміну від Іванова, Петрова та Корчинського (вище).
Але будемо знать
показать весь комментарий
22.01.2026 14:24 Ответить
 
 