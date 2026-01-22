Раскрыты владельцы Telegram-каналов, которые атаковали НАБУ и отбеливали коррупционеров, - Железняк

Раскрыты владельцы пяти Telegram-каналов, которые участвовали в атаке на антикоррупционные органы.

Об этом говорится в материале нардепа Ярослава Железняка, передает Цензор.НЕТ.

В расследовании речь идет о 5 Telegram-каналах - "INSIDER UA", "Украина Сейчас", "Реальная война", "Украина Online" и "Times of Ukraine".

"Мы сосредоточились на тех, которые, по оценкам экспертов, наиболее активно отрабатывали грязнейшую медийную атаку на антикоррупционные органы и самую циничную защиту коррупционеров, фигурантов, в частности, "Миндичгейта", - рассказал парламентарий.

Эксперты оценивают стоимость одной заказной публикации в таких Telegram-каналах в около $2-4 тыс. Если это политический заказ, то дороже.

Times of Ukraine и Украина Online

Железняк со ссылкой на источники говорит, что у этих каналов два совладельца - Олег Арутюнянц и Богдан Тимощук.

Официальные доходы Арутюнянца, говорит нардеп, никоим образом не похожи на успешный бизнес.

"В 2024 году, его рекордном, он официально заработал чуть больше полумиллиона за весь год", - добавил он.

Тимощук в прошлом году получил доход в 2,5 млн грн.

INSIDER UA

Источники называют владельцем 31-летнего Андрея Сахарова из Харькова. У него 4 квартиры в пригороде Киева. Ездит на люксовых авто.

После начала полномасштабной войны его доходы выросли почти в 40 раз.

Украина Сейчас

40-летний Вячеслав Мишалов из Днепра. Состояние он имел еще до того, как запустил или купил канал.

Имеет компании в сфере недвижимости.

Даже после начала полномасштабной войны он посещает курорты за границей.

Реальная война

По данным источников, он якобы принадлежит 31-летнему Вадиму Климовцу из Волынской области.

Он ездит на BMW X6 2023 года и, несмотря на призывной возраст, по крайней мере летал в Барселону.

