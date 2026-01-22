Раскрыты владельцы Telegram-каналов, которые атаковали НАБУ и отбеливали коррупционеров, - Железняк
Раскрыты владельцы пяти Telegram-каналов, которые участвовали в атаке на антикоррупционные органы.
Об этом говорится в материале нардепа Ярослава Железняка, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В расследовании речь идет о 5 Telegram-каналах - "INSIDER UA", "Украина Сейчас", "Реальная война", "Украина Online" и "Times of Ukraine".
"Мы сосредоточились на тех, которые, по оценкам экспертов, наиболее активно отрабатывали грязнейшую медийную атаку на антикоррупционные органы и самую циничную защиту коррупционеров, фигурантов, в частности, "Миндичгейта", - рассказал парламентарий.
Эксперты оценивают стоимость одной заказной публикации в таких Telegram-каналах в около $2-4 тыс. Если это политический заказ, то дороже.
Times of Ukraine и Украина Online
Железняк со ссылкой на источники говорит, что у этих каналов два совладельца - Олег Арутюнянц и Богдан Тимощук.
Официальные доходы Арутюнянца, говорит нардеп, никоим образом не похожи на успешный бизнес.
"В 2024 году, его рекордном, он официально заработал чуть больше полумиллиона за весь год", - добавил он.
Тимощук в прошлом году получил доход в 2,5 млн грн.
INSIDER UA
Источники называют владельцем 31-летнего Андрея Сахарова из Харькова. У него 4 квартиры в пригороде Киева. Ездит на люксовых авто.
После начала полномасштабной войны его доходы выросли почти в 40 раз.
Украина Сейчас
40-летний Вячеслав Мишалов из Днепра. Состояние он имел еще до того, как запустил или купил канал.
Имеет компании в сфере недвижимости.
Даже после начала полномасштабной войны он посещает курорты за границей.
Реальная война
По данным источников, он якобы принадлежит 31-летнему Вадиму Климовцу из Волынской области.
Он ездит на BMW X6 2023 года и, несмотря на призывной возраст, по крайней мере летал в Барселону.
Єрмак і Потікавші генпрокурори, це теж скажуть!!
Зелена шобла всіх прихвостнів своїх не чіпає, вони тонуть в камазах бабла, а всі інші "ухилянти" і агенти кремля.
абсолютно нічого!
сбу мовчить! слава васє малюку.
податкова мовчить!
прокуратура мовчить!
тцк сцикує!
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина
Підказка: звідки у "Альфи" гроші на хороше життя собі і дрони для країни?
Трусять цих злодюжок, як грушку у серпні...
Голос давно розколовся на дві частини, підєрмаківську, яка обслуговує ОПу, і другу, більш притомну, в якій є Железняк.
Сам Пінчук присутній і сидить в перших рядах на зустрічах із Лідором, як почесний гість.
Камінг-аут. Якщо Петров - український патріот, то я, мабуть, агент ФСБ…
На відміну від Іванова, Петрова та Корчинського (вище).
Але будемо знать