TG-каналы-миллионники игнорируют расследование НАБУ "Мидас" и дискредитируют Бюро

Российские пропагандистские Telegram-каналы начали блокировать в Евросоюзе, - СМИ

Анонимные Telegram-каналы с миллионной аудиторией игнорируют освещение новостей о расследовании коррупции в сфере энергетики Национальным антикоррупционным бюро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет, в частности, о каналах INSIDER UA, "Реальная война" и других.

В то же время на этих и других каналах публикуются материалы, в которых рассказывается, что НАБУ якобы дало возможность Миндичу покинуть территорию Украины.

Читайте: Магамедрасулов собрал ряд ключевых доказательств по делу о коррупции в энергетике, - детектив НАБУ

Телеграм-каналы игнорируют расследование НАБУ
Телеграм-каналы игнорируют расследование НАБУ

Также ряд других Telegram-каналов анонсирует публикацию "пленок по руководству НАБУ".

Телеграм-каналы игнорируют расследование НАБУ

Читайте: Олигарх Зеленского Миндич влиял на Галущенко и Умерова, - прокурор САП

Что предшествовало?

коррупция (8682) энергетика (2798) Telegram (128) Миндич Тимур (41)
+13
Це через різницю в часі із Вʼєтнамом.
11.11.2025 17:59 Ответить
+11
зараз zельоні гниди оговтаються і ефір засруть мало не не буде
11.11.2025 17:59 Ответить
+10
zельоні гниди просто точно не знають що саме на плівках ..тому і реагувати не знають як ПОКИ
11.11.2025 18:00 Ответить
А без них ніхто нічого не дізнається!
11.11.2025 17:55 Ответить
Це через різницю в часі із Вʼєтнамом.
11.11.2025 17:59 Ответить
Отак і програють інформауійну війну Долю країни
11.11.2025 17:59 Ответить
Міндіч хоча б не послом поїхав?
11.11.2025 17:59 Ответить
зараз zельоні гниди оговтаються і ефір засруть мало не не буде
11.11.2025 17:59 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2025 19:01 Ответить
Видимо у Зели с Ермаком знатно подгорает
11.11.2025 17:59 Ответить
Не хочет владелец Трухи вместо театров и выставок поехать под Покровск.
11.11.2025 18:00 Ответить
Хай смокчуть їм теж треба за щось харчуватися
11.11.2025 18:00 Ответить
zельоні гниди просто точно не знають що саме на плівках ..тому і реагувати не знають як ПОКИ
11.11.2025 18:00 Ответить
Що це такі за канали мільйонники про які ніхто не знає? Адреса в студію
11.11.2025 18:01 Ответить
спробуйте своє розслідування до суду довести і щоб воно в суді не розсипалось, як купа інших "гучних" розслідувань раніше, а не в популярність у всіляких тг-ешників грайтесь - та популярність вагомості доказам не додасть 🤔 ... лиш дешеву популярність у сииильно невибагливої і вельми розумово обмеженої аудиторії 🧐
11.11.2025 18:01 Ответить
Та цілком логічно, що провладні помийки про зашквари своїх хазяїв розповідати не будуть.
11.11.2025 18:01 Ответить
11.11.2025 18:01 Ответить
Треба з'ясувати,кому це вигідно?Українцям-ні,навіть кацапам-ні,тому що чим більше черні на владу України тим краще.Вигідно тим хто хоче відбілить ЗЕлених перед лицем українців.Вигідно ЗЕленському,Єрмаку з офісом,ЗЕленій шушері теж вигідно.
11.11.2025 18:07 Ответить
11.11.2025 18:12 Ответить
Аххахахахха, ****, які доідки, і за цю халутуру хтось зарплату в Офісі отримує.
11.11.2025 18:17 Ответить
Картонки ще не викинули, лушпети смарагдові??? Диктатура б'є у відповідь!!! Методичка скинута. Тримаємо стрій!!! НА-БУУУУУУУУУ!!!
11.11.2025 18:28 Ответить
І всі як один патріотичні кольори і заставки з тризубами, як відомо оця шушпара (опг зелене ) у них у всіх бізнеси і паспорти в рашці, ви дебіли патріоти воюйте а ми будемо потихеньку "прибарахливатса"
11.11.2025 18:36 Ответить
Саме тому банда Єрмака-Зеленського-Міндіча і не забороняє москальську помийку - телеграм.
11.11.2025 18:39 Ответить
Так ці канали завжди Парашенко брудом поливають. І я зразу зрозумів відкіля ноги ростуть.
11.11.2025 18:43 Ответить
 
 