TG-каналы-миллионники игнорируют расследование НАБУ "Мидас" и дискредитируют Бюро

Анонимные Telegram-каналы с миллионной аудиторией игнорируют освещение новостей о расследовании коррупции в сфере энергетики Национальным антикоррупционным бюро.

Речь идет, в частности, о каналах INSIDER UA, "Реальная война" и других.

В то же время на этих и других каналах публикуются материалы, в которых рассказывается, что НАБУ якобы дало возможность Миндичу покинуть территорию Украины.

Также ряд других Telegram-каналов анонсирует публикацию "пленок по руководству НАБУ".

Что предшествовало?