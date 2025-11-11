TG-каналы-миллионники игнорируют расследование НАБУ "Мидас" и дискредитируют Бюро
Анонимные Telegram-каналы с миллионной аудиторией игнорируют освещение новостей о расследовании коррупции в сфере энергетики Национальным антикоррупционным бюро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Речь идет, в частности, о каналах INSIDER UA, "Реальная война" и других.
В то же время на этих и других каналах публикуются материалы, в которых рассказывается, что НАБУ якобы дало возможность Миндичу покинуть территорию Украины.
Также ряд других Telegram-каналов анонсирует публикацию "пленок по руководству НАБУ".
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
-
