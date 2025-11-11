УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
27769 відвідувачів онлайн
Новини Міндіч виїхав з України Корупція в енергетиці Міндічгейт
8 515 27

ТГ-канали-мільйонники ігнорують розслідування НАБУ "Мідас" та дискредитують Бюро

Російські пропагандистські Telegram-канали почали блокувати в Євросоюзі, - ЗМІ

Анонімні Telegram-канали з мільйонною аудиторією ігнорують висвітлення новин про розслідування корупції у сфері енергетики Національним антикорупційним бюро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться, зокрема, про канали INSIDER UA, "Реальна Війна" та інші.

Водночас на цих та інших каналах публікуються матеріали, в яких розповідається, що НАБУ нібито дало можливість Міндічу залишити територію України.

Читайте: Магамедрасулов зібрав низку ключових доказів у справі про корупцію в енергетиці, - детектив НАБУ

Телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ
Телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ

Також низка інших Telegram-каналів анонсує публікацію "плівок по керівництву НАБУ".

 Телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ

Підписуйтесь на Telegram-канал Цензор.НЕТ, який публікує найважливіші новини, зокрема щодо операції НАБУ "Мідас".

Читайте: Олігарх Зеленського Міндіч впливав на Галущенка та Умєрова, - прокурор САП

Що передувало?

Автор: 

корупція (5058) енергетика (3811) Telegram (364) Міндіч Тімур (331)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Це через різницю в часі із Вʼєтнамом.
показати весь коментар
11.11.2025 17:59 Відповісти
+19
зараз zельоні гниди оговтаються і ефір засруть мало не не буде
показати весь коментар
11.11.2025 17:59 Відповісти
+17
zельоні гниди просто точно не знають що саме на плівках ..тому і реагувати не знають як ПОКИ
показати весь коментар
11.11.2025 18:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А без них ніхто нічого не дізнається!
показати весь коментар
11.11.2025 17:55 Відповісти
Це через різницю в часі із Вʼєтнамом.
показати весь коментар
11.11.2025 17:59 Відповісти
Отак і програють інформауійну війну Долю країни
показати весь коментар
11.11.2025 17:59 Відповісти
Міндіч хоча б не послом поїхав?
показати весь коментар
11.11.2025 17:59 Відповісти
зараз zельоні гниди оговтаються і ефір засруть мало не не буде
показати весь коментар
11.11.2025 17:59 Відповісти
вже ..берлінська з ОПи дєрьмака бложик накалякала
показати весь коментар
11.11.2025 19:01 Відповісти
Видимо у Зели с Ермаком знатно подгорает
показати весь коментар
11.11.2025 17:59 Відповісти
Не хочет владелец Трухи вместо театров и выставок поехать под Покровск.
показати весь коментар
11.11.2025 18:00 Відповісти
Хай смокчуть їм теж треба за щось харчуватися
показати весь коментар
11.11.2025 18:00 Відповісти
zельоні гниди просто точно не знають що саме на плівках ..тому і реагувати не знають як ПОКИ
показати весь коментар
11.11.2025 18:00 Відповісти
Що це такі за канали мільйонники про які ніхто не знає? Адреса в студію
показати весь коментар
11.11.2025 18:01 Відповісти
спробуйте своє розслідування до суду довести і щоб воно в суді не розсипалось, як купа інших "гучних" розслідувань раніше, а не в популярність у всіляких тг-ешників грайтесь - та популярність вагомості доказам не додасть 🤔 ... лиш дешеву популярність у сииильно невибагливої і вельми розумово обмеженої аудиторії 🧐
показати весь коментар
11.11.2025 18:01 Відповісти
Та цілком логічно, що провладні помийки про зашквари своїх хазяїв розповідати не будуть.
показати весь коментар
11.11.2025 18:01 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 18:01 Відповісти
Треба з'ясувати,кому це вигідно?Українцям-ні,навіть кацапам-ні,тому що чим більше черні на владу України тим краще.Вигідно тим хто хоче відбілить ЗЕлених перед лицем українців.Вигідно ЗЕленському,Єрмаку з офісом,ЗЕленій шушері теж вигідно.
показати весь коментар
11.11.2025 18:07 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 18:12 Відповісти
Аххахахахха, ****, які доідки, і за цю халутуру хтось зарплату в Офісі отримує.
показати весь коментар
11.11.2025 18:17 Відповісти
Картонки ще не викинули, лушпети смарагдові??? Диктатура б'є у відповідь!!! Методичка скинута. Тримаємо стрій!!! НА-БУУУУУУУУУ!!!
показати весь коментар
11.11.2025 18:28 Відповісти
І всі як один патріотичні кольори і заставки з тризубами, як відомо оця шушпара (опг зелене ) у них у всіх бізнеси і паспорти в рашці, ви дебіли патріоти воюйте а ми будемо потихеньку "прибарахливатса"
показати весь коментар
11.11.2025 18:36 Відповісти
Саме тому банда Єрмака-Зеленського-Міндіча і не забороняє москальську помийку - телеграм.
показати весь коментар
11.11.2025 18:39 Відповісти
Так ці канали завжди Парашенко брудом поливають. І я зразу зрозумів відкіля ноги ростуть.
показати весь коментар
11.11.2025 18:43 Відповісти
Ну шалуны. Ну проказники. Да это же 25-й кадр. Почему статью не поместили с пометкой "На правах рекламы"
Подписывайтесь на https://t.me/censor_net Telegram-канал Цензор.НЕТ, который публикует самые важные новости, в частности - об операции НАБУ "Мидас Источник: https://censor.net/ru/n3584481

И шо это им дало? 90% форумчан не читает тексты новостей, а скользит по заголовкам. Некогда, некогда на аналитическом форуме некогда анализировать тексты. Узкощелепные атакуют, ИПСО давит.
показати весь коментар
11.11.2025 19:28 Відповісти
Золкіни, *********, Труха і друга піздо.а, навпаки відмазує їх.
показати весь коментар
11.11.2025 20:29 Відповісти
У мене інше питання.

Що то за мільйони імбецилів пасуться на цих помийках?

Чи підписники цих каналів теж в'єтнамці? 😁
показати весь коментар
12.11.2025 01:52 Відповісти
 
 