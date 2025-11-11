ТГ-канали-мільйонники ігнорують розслідування НАБУ "Мідас" та дискредитують Бюро
Анонімні Telegram-канали з мільйонною аудиторією ігнорують висвітлення новин про розслідування корупції у сфері енергетики Національним антикорупційним бюро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Йдеться, зокрема, про канали INSIDER UA, "Реальна Війна" та інші.
Водночас на цих та інших каналах публікуються матеріали, в яких розповідається, що НАБУ нібито дало можливість Міндічу залишити територію України.
Також низка інших Telegram-каналів анонсує публікацію "плівок по керівництву НАБУ".
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
+22 Pan Lipko
11.11.2025 17:59
+19 Ostap Hor
11.11.2025 17:59
+17 Ostap Hor
11.11.2025 18:00
И шо это им дало? 90% форумчан не читает тексты новостей, а скользит по заголовкам. Некогда, некогда на аналитическом форуме некогда анализировать тексты. Узкощелепные атакуют, ИПСО давит.
Що то за мільйони імбецилів пасуться на цих помийках?
Чи підписники цих каналів теж в'єтнамці? 😁