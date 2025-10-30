76% украинцев считают распространение дезинформации РФ через Telegram и TikTok проблемой, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины поддерживают усиление государственного надзора и регулирования Telegram и TikTok.
Об этом свидетельствует исследование Info Sapiens, передает Цензор.НЕТ.
Дезинформация в соцсетях
Так, 76% украинцев считают, что распространение пророссийской дезинформации через TikTok и Telegram является значительной проблемой.
Социологи отмечают, что это свидетельствует о том, что платформы, с помощью которых люди общаются и развлекаются, могут быть инструментом внешнего влияния.
Государственный надзор
Большинство (63-64%) респондентов поддерживают усиление государственного надзора и регулирования деятельности этих платформ.
Лишь 13% выступают за полный запрет TikTok и 8% - Telegram.
Безопасность государства
71% опрошенных считают, что безопасность государства важнее, даже если речь будет идти об ограничении использования отдельных платформ.
Возрастной срез
Среди молодежи 16-29 лет доля сторонников цифровой свободы достигает 37%, тогда как среди старших возрастных групп их значительно меньше, достигая минимума в 13% среди людей старше 60 лет.
