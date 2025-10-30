76% украинцев считают распространение дезинформации РФ через Telegram и TikTok проблемой, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины поддерживают усиление государственного надзора и регулирования Telegram и TikTok.

Об этом свидетельствует исследование Info Sapiens, передает Цензор.НЕТ.

Дезинформация в соцсетях

Так, 76% украинцев считают, что распространение пророссийской дезинформации через TikTok и Telegram является значительной проблемой.

Социологи отмечают, что это свидетельствует о том, что платформы, с помощью которых люди общаются и развлекаются, могут быть инструментом внешнего влияния.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ вербует мигрантов через Telegram для преступлений в Европе, - разведка Чехии

Государственный надзор

Большинство (63-64%) респондентов поддерживают усиление государственного надзора и регулирования деятельности этих платформ.

Лишь 13% выступают за полный запрет TikTok и 8% - Telegram.

Читайте также: Трамп заявил, что нашел покупателя для TikTok: "Группа очень богатых людей"

Безопасность государства

71% опрошенных считают, что безопасность государства важнее, даже если речь будет идти об ограничении использования отдельных платформ.

Возрастной срез

Среди молодежи 16-29 лет доля сторонников цифровой свободы достигает 37%, тогда как среди старших возрастных групп их значительно меньше, достигая минимума в 13% среди людей старше 60 лет.

Читайте: Назад в СССР: В России объявили о начале блокировки Telegram и WhatsApp