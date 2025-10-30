РУС
76% украинцев считают распространение дезинформации РФ через Telegram и TikTok проблемой, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Отношение украинцев к регулированию Telegram и TikTok

Большинство граждан Украины поддерживают усиление государственного надзора и регулирования Telegram и TikTok.

Об этом свидетельствует исследование Info Sapiens, передает Цензор.НЕТ.

Дезинформация в соцсетях

Так, 76% украинцев считают, что распространение пророссийской дезинформации через TikTok и Telegram является значительной проблемой.

Социологи отмечают, что это свидетельствует о том, что платформы, с помощью которых люди общаются и развлекаются, могут быть инструментом внешнего влияния.

Государственный надзор

Большинство (63-64%) респондентов поддерживают усиление государственного надзора и регулирования деятельности этих платформ.

Лишь 13% выступают за полный запрет TikTok и 8% - Telegram.

Безопасность государства

71% опрошенных считают, что безопасность государства важнее, даже если речь будет идти об ограничении использования отдельных платформ.

Возрастной срез

Среди молодежи 16-29 лет доля сторонников цифровой свободы достигает 37%, тогда как среди старших возрастных групп их значительно меньше, достигая минимума в 13% среди людей старше 60 лет.

Автор: 

Топ комментарии
+7
Ці 76 відсотків невиліковні, мабуть заново потужного ще раз оберуть 🙈
показать весь комментарий
30.10.2025 14:53 Ответить
+3
ці засоби кацапо-китайського саботажу та диверсій мають бути заборонені!

.
показать весь комментарий
30.10.2025 14:48 Ответить
+3
Тобто блокування не хочуть) А мені ось цікаво як має виглядати держрегулювання двох приватних платформ ?)
показать весь комментарий
30.10.2025 14:55 Ответить
ці засоби кацапо-китайського саботажу та диверсій мають бути заборонені!

.
показать весь комментарий
30.10.2025 14:48 Ответить
Це прямий приклад інформаційної диверсії окупантів ****** та їх господарів з китаю, проти Українців та України!
показать весь комментарий
30.10.2025 15:09 Ответить
Й найголовніше
Навіть , яукщо дитина росте в українців
саме ця брудота, ці ресурси навчають її російської
тому в усіх школах України малі.
зовсім нічого не розуміючі штепселі , вже квакають
мовою тік токів.
показать весь комментарий
30.10.2025 14:49 Ответить
Ці 76 відсотків невиліковні, мабуть заново потужного ще раз оберуть 🙈
показать весь комментарий
30.10.2025 14:53 Ответить
Тобто блокування не хочуть) А мені ось цікаво як має виглядати держрегулювання двох приватних платформ ?)
показать весь комментарий
30.10.2025 14:55 Ответить
А навіщо люди використовують "телеграм" і "тікток"?
показать весь комментарий
30.10.2025 15:01 Ответить
Через тєлєгу показники горводи передаю, бо інших засобів передачі, крім телефону - зась. А додзвонити неможливо.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:10 Ответить
Народ требует Большого Брата.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:01 Ответить
Якщо в голові вава то не треба й ніяких тіктоків та телеграмів...
показать весь комментарий
30.10.2025 15:09 Ответить
Жертва Тік-Ток
показать весь комментарий
30.10.2025 15:12 Ответить
Проблема, когда на "Укр Нет", какой-то синоптик статью пишет, где будет дождь. Если кто сумел добраться до портала, может и перейти на ссылку про погоду! Вы вважаете украинцив недолугими?( Это к ЦН, не к какому-то Феди, назвавшемуся громким именем!
показать весь комментарий
30.10.2025 15:18 Ответить
Без "вкантактів" та "аднаглазніков" якось же навчились жити.
Просто поставити перед фактом, з завтрашнього дня це вже не працює, і одразу знайдуться і альтернативи, і аналоги.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:37 Ответить
Не совсем понял идею сказанного.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:39 Ответить
Просто перед фактом поставити. Зранку проснувся - тєлєга і тікток не працюють. Зразу ж з'явиться креатив і ідеї чим замінити.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:49 Ответить
"Без "вкантактів" та "аднаглазніков" якось же навчились жити."

Нажаль, не всі. Навіть старі баби та діди освоїли VPNи, щоб залишатися на зв'язку зі своєю "молодістю". (((
показать весь комментарий
30.10.2025 15:51 Ответить
Якийсь відсоток. Основна маса довбойобів таки відсіялась і відвикла.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:52 Ответить
Навіть коти розуміють, що Тік-Ток це зло!
https://www.facebook.com/reel/1162379688592289/ ЖЕРТВА ДОМАШНЬОГО ВАСІЛІЯ.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:47 Ответить
Ну от не хочеться щоб хтось збирав про мене інформацію і втюхував мені потрібний йому контент для того щоб я вважав що самостійно і незалежно приймаю якусь точку зору. Соціальні мережі - всі без винятку! - засіб соціального управління і маніпуляції. Всі соціальні мережі мають власників які торгують впливом. І їм, схоже, пофіг хто платить і за що. Телега, інста, мета, вк, "однокласніки", гугл і десятки інших - всі маніпулюють зареєстрованими клієнтами за принципом "формування попиту і стимулювання сбуту".
показать весь комментарий
30.10.2025 16:06 Ответить
А тут очень просто. Бесплатно транслируется то что надо им. По платной подписке вы получите нужный вам контент
показать весь комментарий
30.10.2025 16:15 Ответить
 
 