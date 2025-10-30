УКР
76% українців вважають поширення дезінформації РФ через Telegram та TikTok проблемою, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Ставлення українці до регулювання Telegram та TikTok

Більшість громадян України підтримують посилення державного нагляду та регулювання Telegram та TikTok.

Про це свідчить дослідження Info Sapiens, передає Цензор.НЕТ.

Дезінформація у соцмережах

Так, 76% українців вважають, що поширення проросійської дезінформації через TikTok та Telegram є значною проблемою.

Соціологи зазначають, що це свідчить про те, що платформи, за допомогою яких люди спілкуються та розважаються, можуть бути інструментом зовнішнього впливу.

Державний нагляд

Більшість (63-64%) респондентів підтримують посилення державного нагляду та регулювання діяльності цих платформ.

Лише 13% виступають за повну заборону TikTok та 8% - Telegram.

Безпека держави

71% опитаних вважають, що безпеку держави важливішою, навіть якщо йтиметься про обмеження користування окремими платформами.

Віковий зріз

Серед молоді 16-29 років частка прихильників цифрової свободи сягає 37%, тоді як серед старших вікових груп їх суттєво менше, сягаючи мінімуму у 13% серед людей старше 60 років.

Автор: 

опитування (2098) соціальні мережі (1218) Telegram (307) TikTok (102)
+7
Ці 76 відсотків невиліковні, мабуть заново потужного ще раз оберуть 🙈
показати весь коментар
30.10.2025 14:53 Відповісти
+3
ці засоби кацапо-китайського саботажу та диверсій мають бути заборонені!

.
показати весь коментар
30.10.2025 14:48 Відповісти
+3
Тобто блокування не хочуть) А мені ось цікаво як має виглядати держрегулювання двох приватних платформ ?)
показати весь коментар
30.10.2025 14:55 Відповісти
ці засоби кацапо-китайського саботажу та диверсій мають бути заборонені!

.
показати весь коментар
30.10.2025 14:48 Відповісти
Це прямий приклад інформаційної диверсії окупантів ****** та їх господарів з китаю, проти Українців та України!
показати весь коментар
30.10.2025 15:09 Відповісти
Й найголовніше
Навіть , яукщо дитина росте в українців
саме ця брудота, ці ресурси навчають її російської
тому в усіх школах України малі.
зовсім нічого не розуміючі штепселі , вже квакають
мовою тік токів.
показати весь коментар
30.10.2025 14:49 Відповісти
Ці 76 відсотків невиліковні, мабуть заново потужного ще раз оберуть 🙈
показати весь коментар
30.10.2025 14:53 Відповісти
Тобто блокування не хочуть) А мені ось цікаво як має виглядати держрегулювання двох приватних платформ ?)
показати весь коментар
30.10.2025 14:55 Відповісти
А навіщо люди використовують "телеграм" і "тікток"?
показати весь коментар
30.10.2025 15:01 Відповісти
Через тєлєгу показники горводи передаю, бо інших засобів передачі, крім телефону - зась. А додзвонити неможливо.
показати весь коментар
30.10.2025 15:10 Відповісти
Народ требует Большого Брата.
показати весь коментар
30.10.2025 15:01 Відповісти
Якщо в голові вава то не треба й ніяких тіктоків та телеграмів...
показати весь коментар
30.10.2025 15:09 Відповісти
Жертва Тік-Ток
показати весь коментар
30.10.2025 15:12 Відповісти
Проблема, когда на "Укр Нет", какой-то синоптик статью пишет, где будет дождь. Если кто сумел добраться до портала, может и перейти на ссылку про погоду! Вы вважаете украинцив недолугими?( Это к ЦН, не к какому-то Феди, назвавшемуся громким именем!
показати весь коментар
30.10.2025 15:18 Відповісти
Без "вкантактів" та "аднаглазніков" якось же навчились жити.
Просто поставити перед фактом, з завтрашнього дня це вже не працює, і одразу знайдуться і альтернативи, і аналоги.
показати весь коментар
30.10.2025 15:37 Відповісти
Не совсем понял идею сказанного.
показати весь коментар
30.10.2025 15:39 Відповісти
Просто перед фактом поставити. Зранку проснувся - тєлєга і тікток не працюють. Зразу ж з'явиться креатив і ідеї чим замінити.
показати весь коментар
30.10.2025 15:49 Відповісти
"Без "вкантактів" та "аднаглазніков" якось же навчились жити."

Нажаль, не всі. Навіть старі баби та діди освоїли VPNи, щоб залишатися на зв'язку зі своєю "молодістю". (((
показати весь коментар
30.10.2025 15:51 Відповісти
Якийсь відсоток. Основна маса довбойобів таки відсіялась і відвикла.
показати весь коментар
30.10.2025 15:52 Відповісти
Навіть коти розуміють, що Тік-Ток це зло!
https://www.facebook.com/reel/1162379688592289/ ЖЕРТВА ДОМАШНЬОГО ВАСІЛІЯ.
показати весь коментар
30.10.2025 15:47 Відповісти
Ну от не хочеться щоб хтось збирав про мене інформацію і втюхував мені потрібний йому контент для того щоб я вважав що самостійно і незалежно приймаю якусь точку зору. Соціальні мережі - всі без винятку! - засіб соціального управління і маніпуляції. Всі соціальні мережі мають власників які торгують впливом. І їм, схоже, пофіг хто платить і за що. Телега, інста, мета, вк, "однокласніки", гугл і десятки інших - всі маніпулюють зареєстрованими клієнтами за принципом "формування попиту і стимулювання сбуту".
показати весь коментар
30.10.2025 16:06 Відповісти
А тут очень просто. Бесплатно транслируется то что надо им. По платной подписке вы получите нужный вам контент
показати весь коментар
30.10.2025 16:15 Відповісти
 
 