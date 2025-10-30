76% українців вважають поширення дезінформації РФ через Telegram та TikTok проблемою, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України підтримують посилення державного нагляду та регулювання Telegram та TikTok.

Про це свідчить дослідження Info Sapiens, передає Цензор.НЕТ.

Дезінформація у соцмережах

Так, 76% українців вважають, що поширення проросійської дезінформації через TikTok та Telegram є значною проблемою.

Соціологи зазначають, що це свідчить про те, що платформи, за допомогою яких люди спілкуються та розважаються, можуть бути інструментом зовнішнього впливу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вербує мігрантів через Telegram для злочинів у Європі, - розвідка Чехії

Державний нагляд

Більшість (63-64%) респондентів підтримують посилення державного нагляду та регулювання діяльності цих платформ.

Лише 13% виступають за повну заборону TikTok та 8% - Telegram.

Читайте також: Трамп заявив, що знайшов покупця для TikTok: "Група дуже багатих людей"

Безпека держави

71% опитаних вважають, що безпеку держави важливішою, навіть якщо йтиметься про обмеження користування окремими платформами.

Віковий зріз

Серед молоді 16-29 років частка прихильників цифрової свободи сягає 37%, тоді як серед старших вікових груп їх суттєво менше, сягаючи мінімуму у 13% серед людей старше 60 років.

Читайте: Назад в СРСР: У Росії оголосили про початок блокування Telegram і WhatsApp