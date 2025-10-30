76% українців вважають поширення дезінформації РФ через Telegram та TikTok проблемою, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян України підтримують посилення державного нагляду та регулювання Telegram та TikTok.
Про це свідчить дослідження Info Sapiens, передає Цензор.НЕТ.
Дезінформація у соцмережах
Так, 76% українців вважають, що поширення проросійської дезінформації через TikTok та Telegram є значною проблемою.
Соціологи зазначають, що це свідчить про те, що платформи, за допомогою яких люди спілкуються та розважаються, можуть бути інструментом зовнішнього впливу.
Державний нагляд
Більшість (63-64%) респондентів підтримують посилення державного нагляду та регулювання діяльності цих платформ.
Лише 13% виступають за повну заборону TikTok та 8% - Telegram.
Безпека держави
71% опитаних вважають, що безпеку держави важливішою, навіть якщо йтиметься про обмеження користування окремими платформами.
Віковий зріз
Серед молоді 16-29 років частка прихильників цифрової свободи сягає 37%, тоді як серед старших вікових груп їх суттєво менше, сягаючи мінімуму у 13% серед людей старше 60 років.
Навіть , яукщо дитина росте в українців
саме ця брудота, ці ресурси навчають її російської
тому в усіх школах України малі.
зовсім нічого не розуміючі штепселі , вже квакають
мовою тік токів.
Просто поставити перед фактом, з завтрашнього дня це вже не працює, і одразу знайдуться і альтернативи, і аналоги.
Нажаль, не всі. Навіть старі баби та діди освоїли VPNи, щоб залишатися на зв'язку зі своєю "молодістю". (((
