Назад в СРСР: У Росії оголосили про початок блокування Telegram і WhatsApp

Роскомнагляд (РКН) повідомив про "часткове обмеження" роботи месенджерів Telegram і WhatsApp.

У відомстві заявили, що заходи запроваджені для "протидії злочинцям" за матеріалами правоохоронних органів, повідомляє The Moscow Times.

За версією РКН, у цих сервісах "сконцентрувалися" шахраї та особи, які виманюють гроші й "втягують у диверсійну та терористичну діяльність". Адміністрації месенджерів, за твердженням відомства, проігнорували вимоги щодо посилення боротьби з порушеннями.

20-21 жовтня у роботі Telegram і WhatsApp фіксувалися масштабні збої. Напередодні вони зачепили південні регіони РФ, зокрема Ростовську область, Краснодарський край, Адигею та Астрахань, а в понеділок проблеми спостерігались по всій країні.

13 серпня РКН оголосив про блокування функцій аудіо- і відеодзвінків у Telegram і WhatsApp, посилаючись на "численні звернення громадян" та боротьбу з шахрайством.

