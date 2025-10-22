Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Назад в СРСР: У Росії оголосили про початок блокування Telegram і WhatsApp

путін,росія

Роскомнагляд (РКН) повідомив про "часткове обмеження" роботи месенджерів Telegram і WhatsApp.

У відомстві заявили, що заходи запроваджені для "протидії злочинцям" за матеріалами правоохоронних органів, повідомляє The Moscow Times.

За версією РКН, у цих сервісах "сконцентрувалися" шахраї та особи, які виманюють гроші й "втягують у диверсійну та терористичну діяльність". Адміністрації месенджерів, за твердженням відомства, проігнорували вимоги щодо посилення боротьби з порушеннями.

20-21 жовтня у роботі Telegram і WhatsApp фіксувалися масштабні збої. Напередодні вони зачепили південні регіони РФ, зокрема Ростовську область, Краснодарський край, Адигею та Астрахань, а в понеділок проблеми спостерігались по всій країні.

13 серпня РКН оголосив про блокування функцій аудіо- і відеодзвінків у Telegram і WhatsApp, посилаючись на "численні звернення громадян" та боротьбу з шахрайством.

Раніше повідомлялось, що перші російські регіони витратили всі резерви й опинилися на межі бюджетного краху.

Станом на 1 вересня шість суб'єктів РФ мали залишки на банківських рахунках, що покривають менше 1% затвердженого на рік бюджету – тобто могли дозволити собі за рахунок резервів не більше 2-3 днів витрат.

заборона (484) росія (15380) WhatsApp (77) блокування (217) Telegram (169)
+4
а в який ЗАД ПРямують РИГИ у Буратіно?
Приклад - канал Прямий має у 4 рази більше підписників, ніж на Єдиний ТБ Єрамкомарафет , котрий сидить на бюджеті ПАРТНЕРІВ УКРАЇНИ з ЄС ... Кожна третя гривня - це гроші платників податків країн Європи котрі ще й сплачують допомогу українським біженцям...

У проєкті держбюджету України на 2026 рік, який схвалив Кабмін, закладено понад 1,5 млрд грн на фінансування телемарафону «Єдиний марафон».
22.10.2025 16:44 Відповісти
+3
В нас теж хочуть заборонити, як мінімум телеграм - у телемарахвона не має бути конкурентів.
22.10.2025 16:45 Відповісти
+1
Нарешті!
22.10.2025 16:38 Відповісти
На *********** продовжується совдепівська діарея, від ****** і тютіної!!!
Ось так, впєрьод орки, в совдепівське лайно, стукачів, ГУЛАГ2 і КардЛАГ2!!!
Смерть, ********** з московії !!
22.10.2025 16:41 Відповісти
Telegram и WhatsApp это продажные девки империализма!!!
22.10.2025 16:54 Відповісти
З "телегой" згоден.Кацапська разробка під контролем фсб.А хто зараз хоче відродити імперію-презік кацапстану х...ло.
22.10.2025 17:03 Відповісти
стоп-стоп.. якщо воно "під контролем ФСБ" - то навіщо їх же "Роскомпозор" його забороняє?!
22.10.2025 17:57 Відповісти
це "многоходовочка"
22.10.2025 18:05 Відповісти
Буде як з Ютубом: нібито заборонили, але русні від того на ньому менше не стало.
22.10.2025 16:58 Відповісти
Надеюсь, YouTube и мерзопакостный Tik-Tok они тоже своим рабам заблочат.
22.10.2025 17:15 Відповісти
У нас теж бажаючих блокування вистчачає. Вони іноді тут про себе нагадують
22.10.2025 17:28 Відповісти
На росії зараз рекламують таку собі "Телега" з логотипом, як у Телеграма.
22.10.2025 17:33 Відповісти
ФСБешний Телеграм блокують від свого ж бидла. Бо це інструмент пропаганди для чужих.
22.10.2025 18:14 Відповісти

