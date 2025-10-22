Назад в СРСР: У Росії оголосили про початок блокування Telegram і WhatsApp
Роскомнагляд (РКН) повідомив про "часткове обмеження" роботи месенджерів Telegram і WhatsApp.
У відомстві заявили, що заходи запроваджені для "протидії злочинцям" за матеріалами правоохоронних органів, повідомляє The Moscow Times.
За версією РКН, у цих сервісах "сконцентрувалися" шахраї та особи, які виманюють гроші й "втягують у диверсійну та терористичну діяльність". Адміністрації месенджерів, за твердженням відомства, проігнорували вимоги щодо посилення боротьби з порушеннями.
20-21 жовтня у роботі Telegram і WhatsApp фіксувалися масштабні збої. Напередодні вони зачепили південні регіони РФ, зокрема Ростовську область, Краснодарський край, Адигею та Астрахань, а в понеділок проблеми спостерігались по всій країні.
13 серпня РКН оголосив про блокування функцій аудіо- і відеодзвінків у Telegram і WhatsApp, посилаючись на "численні звернення громадян" та боротьбу з шахрайством.
Раніше повідомлялось, що перші російські регіони витратили всі резерви й опинилися на межі бюджетного краху.
Станом на 1 вересня шість суб'єктів РФ мали залишки на банківських рахунках, що покривають менше 1% затвердженого на рік бюджету – тобто могли дозволити собі за рахунок резервів не більше 2-3 днів витрат.
Ось так, впєрьод орки, в совдепівське лайно, стукачів, ГУЛАГ2 і КардЛАГ2!!!
Смерть, ********** з московії !!
Приклад - канал Прямий має у 4 рази більше підписників, ніж на Єдиний ТБ Єрамкомарафет , котрий сидить на бюджеті ПАРТНЕРІВ УКРАЇНИ з ЄС ... Кожна третя гривня - це гроші платників податків країн Європи котрі ще й сплачують допомогу українським біженцям...
У проєкті держбюджету України на 2026 рік, який схвалив Кабмін, закладено понад 1,5 млрд грн на фінансування телемарафону «Єдиний марафон».
