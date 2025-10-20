Перші російські регіони витратили всі резерви й опинилися на межі бюджетного краху

Повноцінна бюджетна криза підбирається до російських регіонів, які в 2025 році зіткнулися з помітним падінням податкових зборів і були змушені використати всі грошові резерви, щоб сплатити зобов'язання щодо витрат.

Як пише The Moscow Times, станом на 1 вересня шість суб'єктів РФ мали залишки на банківських рахунках, що покривають менше 1% затвердженого на рік бюджету – тобто могли дозволити собі за рахунок резервів не більше 2-3 днів витрат.

Архангельська область із населенням близько 1 млн осіб і річним бюджетом 156 млрд руб. мала в резерві всього 50 млн руб. – суму, еквівалентну 0,03% затверджених витрат на рік. У Калмикії залишилося лише 40 млн руб. на рахунках, або 0,1% від річних витрат.

Резерви Волгоградської області з населенням 2,4 млн осіб і бюджетом 196 млрд руб. впали до 100 млн. рублів, або 0,04% від річних витрат. Бєлгородська область (бюджет – 184 млрд руб., населення – 1,5 млн осіб) мала на рахунках лише 200 млн руб., або 0,1% від потрібної на рік суми.

Менше 0,5% від річного бюджету – один-два дні видатків – тримали в резерві Ульяновська область (500 млн руб.) та Іркутська область (900 млн руб.). До 1 млрд руб. опустилися резерви Мурманської області: її запасів вистачить на два дні видатків, або 0,7% річного бюджету.

Перше півріччя російські регіони завершили з дефіцитом на 397,8 млрд руб., який до кінця вересня розрісся до 724,8 млрд руб. Кожен третій суб'єкт (26) зафіксував падіння доходів у номінальному вираженні, а в реальному, з урахуванням інфляції, надходження скоротилися в 53 регіонах.

Із "діркою" у місцевих фінансах перше півріччя закрили 67 регіонів, а "чемпіонами з дефіциту" стали Кемеровська область (34% доходів), Архангельська область (31%), Комі (30%), Мурманська (28%), Вологодська (25%) та Іркутська області (24,6%).

В Іркутській області через бюджетну кризу вже почався секвестр видатків: у вересні влада регіону оголосила про плани скоротити на 4,9 млрд руб. витрати на освіту та охорону здоров'я.

У 12 регіонах зі скороченням зарплат зіткнулися вчителі, у трьох регіонах – Ярославській, Ульянівській областях та Дагенстані – влада почала розглядати підвищення податків для малого бізнесу, щоб покрити дефіцити.

Раніше в жовтні стало відомо, що місцева влада одразу кількох російських регіонів готується підвищити податки та скоротити податкові пільги за через зростання дефіциту бюджетів.

Перед тим стало відомо, що нова хвиля підвищення податків, яка стартує в Росії з наступного року, принесе до бюджету на 2026 рік 2,3 трлн руб. ($27,67 млрд) додаткових доходів. Насамперед ідеться про підвищення ставки ПДВ – з 20% до 22%, яке позначиться на бізнесі та цінах.

Повідомлялося також, що Мінфін Росії запропонував обкласти податком на додану вартість товари, які росіяни купують через онлайн-майданчики за кордоном.

До того Мінфін РФ виступив із пропозицією підвищити ПДВ до 22% з 1 січня 2026 року для "фінансування оборони та безпеки". Підвищення ключового для бюджету податку, який у 2024 році приніс 37% всіх надходжень, знадобилося через дефіцит федеральної скарбниці, що різко виріс.

Російський ряд розраховував, що у 2025 році він не перевищить 1,17 трлн руб., проте тепер очікує, що "дірка" в бюджеті за підсумками року збільшиться до 5,73 трлн руб. через падіння нафтогазових доходів та зростання витрат на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.