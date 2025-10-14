Підвищення податків у Росії докотилося до регіонів: Місцева влада намагається перекрити дефіцит бюджетів

Місцева влада одразу кількох російських регіонів готується підвищити податки та скоротити податкові пільги за через зростання дефіциту бюджетів.

Це може додатково підвищити податковий тиск на росіян разом із запланованим урядом РФ на наступний рік збільшенням ставки ПДВ до 22%, щоб профінансувати війну проти України, повідомляє The Moscow Times із посиланням на російське видання "Ведомости".

Так, у Ярославській області РФ губернатор вимагав від муніципалітетів підвищити ставки місцевих податків до граничних рівнів. Зокрема, регіон планує підвищити ставки податку на майно фізосіб і земельного податку до максимально дозволених податковим кодексом РФ, залишивши пільги лише для військових та багатодітних сімей.

В Ульянівській області планують скасувати спрощену систему оподаткування (ССО) з пільговою ставкою 1% для нових компаній та ФОП і перейти на "класичну" федеральну систему.

Підвищення ставок для бізнесу на спрощеній системі анонсували й у Дагестані, скорочення пільг підтвердили у Воронезькій області. Натомість у Володимирській, Мурманській, Орловській і Тверській областях та Чувашії поки відмовляються від згортання пільг.

Сукупний дефіцит регіональних бюджетів РФ на кінець вересня сягнув 724,8 млрд рублів, за аналогічний період минулого року вони мали профіцит на рівні 472,1 млрд руб. Зараз дефіцитними стали 68 російських регіонів проти 45 торік.

При цьому видатки місцевих бюджетів у РФ зросли на 15% – до 16 трлн рублів, а доходи – лише на 6% (майже 15,3 трлн руб).

Надходження від ПДФО збільшилися на 13% (+530 млрд руб), тоді як податок на прибуток знизився на 5% (-184,1 млрд руб). Обсяг регіональних податкових пільг на 1 жовтня – 948,3 млрд руб, з яких близько 40% припадає на Москву, Санкт-Петербург, ЯНАО та ХМАО.

Російські аналітики пояснюють падіння доходів місцевих бюджетів санкціями, зростанням витрат і вартості кредитів. Експерти також застерігають, що згортання пільг саме по собі не вирішить системну нестачу коштів у бюджетах регіонів.

Раніше повідомлялось, що вугільна галузь Росії опинилася у найбільшій кризі з 1990-х років. Через санкції, зростання витрат і слабкі світові ціни сектор за січень-липень 2025 року зафіксував збитки у розмірі 225 млрд рублів, або близько $2,8 млрд.