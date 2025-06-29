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Новини Заборона TikTok в США
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Трамп заявив, що знайшов покупця для TikTok: "Група дуже багатих людей"

Трамп про TikTok

Президент США Дональд Трамп заявив, що американський сегмент TikTok можуть придбати нові власники. Він не став розкривати деталей, однак зазначив, що йдеться про "групу дуже багатих людей".

Про це глава Білого дому сказав в ефірі телеканалу Fox News, цитує агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас є покупець для TikTok... Мені, ймовірно, знадобиться схвалення Китаю, і я думаю, що президент Сі, ймовірно, це зробить. Це група дуже заможних людей",- сказав Трамп.

Президент США додав, що оголосить потенційних покупців американського бізнесу соцмережі TikTok, що належить китайській ByteDance, приблизно через два тижні.

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США побоюються, що TikTok може передавати дані Китаю

Влада США побоюється, що TikTok може передавати Китаю дані про американських користувачів.

У квітні 2024 року Конгрес США схвалив законопроєкт про блокування TikTok через можливу загрозу національній безпеці. Того ж місяця його підписав Джо Байден.

Компанії ByteDance, якій належить сервіс, дали 270 днів на продаж американському власнику. Цей термін закінчується 19 січня, тобто за день до інавгурації Дональда Трампа.

16 січня тодішній радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц заявляв, що закон про блокування TikTok "допускає" продовження терміну продажу сервісу доти, доки угода не буде укладена.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор General Atlantic Білл Форд, який також є членом ради директорів китайської материнської компанії TikTok - ByteDance, заявив, що компанія укладе угоду для забезпечення доступності TikTok у США.

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Автор: 

Трамп Дональд (6316) месенджери (65) TikTok (94)


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Топ коментарі
+3
Так ця платформа вже параша
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29.06.2025 19:34 Відповісти
+1
"Нащо їм, отой, рудий дід?"

а нобелевская премия по тиктоку?
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29.06.2025 20:15 Відповісти
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29.06.2025 19:17 Відповісти
І як зазвичай зробити з платформи парашу!
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29.06.2025 19:25 Відповісти
Так ця платформа вже параша
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29.06.2025 19:34 Відповісти
Все стане ясно за два тижні 🤭
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29.06.2025 19:29 Відповісти
Знову 2 тижні))Від якої дати?А якщо сі не погодиться то що??
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29.06.2025 19:55 Відповісти
мир постепенно, но уверенно катится в задницу, хлеба и зрелищ. сраный тикток, но даже гендиректор General Atlantic Билл Форд понял где можно больше денег стрич
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29.06.2025 19:59 Відповісти
Так група заможних, може і без банкрота, це питання порішити??
Нащо їм, отой, рудий дід?!?
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29.06.2025 20:02 Відповісти
"Нащо їм, отой, рудий дід?"

а нобелевская премия по тиктоку?
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29.06.2025 20:15 Відповісти
Так, це не американці, напевно, - якісь шейхи чи євреї.
В чому тоді вигода для Америки?!
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29.06.2025 20:15 Відповісти
ТАКИХ САМЫХ ПИТУХОВ КАК И ТЫ!!! А ВООБЩЕ НЕ ПИСЗДИ!!!САМ СЕБЕБЕ ПЕРЕПРОДАШ!!!
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29.06.2025 20:43 Відповісти
Тик Ток это единственное в интернете что не принадлежит Америке. Пусть и других хоть что-то будет.
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29.06.2025 21:32 Відповісти
 
 