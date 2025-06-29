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Новости Запрет TikTok в США
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Трамп заявил, что нашел покупателя для TikTok: "Группа очень богатых людей"

Трамп о TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский сегмент TikTok могут приобрести новые владельцы. Он не стал раскрывать деталей, однако отметил, что речь идет о "группе очень богатых людей".

Об этом глава Белого дома сказал в эфире телеканала Fox News, цитирует агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас есть покупатель для TikTok... Мне, вероятно, понадобится одобрение Китая, и я думаю, что президент Си, вероятно, это сделает. Это группа очень состоятельных людей", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что объявит потенциальных покупателей американского бизнеса соцсети TikTok, принадлежащей китайской ByteDance, примерно через две недели.

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США опасаются, что TikTok может передавать данные Китаю

Власти США опасаются, что TikTok может передавать Китаю данные об американских пользователях.

В апреле 2024 года Конгресс США одобрил законопроект о блокировке TikTok из-за возможной угрозы национальной безопасности. В том же месяце его подписал Джо Байден.

Компании ByteDance, которой принадлежит сервис, дали 270 дней на продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января, то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.

16 января тогдашний советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что закон о блокировке TikTok "допускает" продление срока продажи сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.

Ранее сообщалось, что генеральный директор General Atlantic Билл Форд, который также является членом совета директоров китайской материнской компании TikTok - ByteDance, заявил, что компания заключит соглашение для обеспечения доступности TikTok в США.

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Автор: 

Трамп Дональд (5850) мессенджеры (28) TikTok (33)


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Топ комментарии
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Так ця платформа вже параша
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29.06.2025 19:34 Ответить
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29.06.2025 19:17 Ответить
І як зазвичай зробити з платформи парашу!
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29.06.2025 19:25 Ответить
Так ця платформа вже параша
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29.06.2025 19:34 Ответить
Все стане ясно за два тижні 🤭
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29.06.2025 19:29 Ответить
Знову 2 тижні))Від якої дати?А якщо сі не погодиться то що??
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29.06.2025 19:55 Ответить
мир постепенно, но уверенно катится в задницу, хлеба и зрелищ. сраный тикток, но даже гендиректор General Atlantic Билл Форд понял где можно больше денег стрич
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29.06.2025 19:59 Ответить
Так група заможних, може і без банкрота, це питання порішити??
Нащо їм, отой, рудий дід?!?
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29.06.2025 20:02 Ответить
"Нащо їм, отой, рудий дід?"

а нобелевская премия по тиктоку?
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29.06.2025 20:15 Ответить
Так, це не американці, напевно, - якісь шейхи чи євреї.
В чому тоді вигода для Америки?!
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29.06.2025 20:15 Ответить
 
 