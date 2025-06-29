Трамп заявил, что нашел покупателя для TikTok: "Группа очень богатых людей"

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский сегмент TikTok могут приобрести новые владельцы. Он не стал раскрывать деталей, однако отметил, что речь идет о "группе очень богатых людей".

Об этом глава Белого дома сказал в эфире телеканала Fox News, цитирует агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас есть покупатель для TikTok... Мне, вероятно, понадобится одобрение Китая, и я думаю, что президент Си, вероятно, это сделает. Это группа очень состоятельных людей", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что объявит потенциальных покупателей американского бизнеса соцсети TikTok, принадлежащей китайской ByteDance, примерно через две недели.

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США опасаются, что TikTok может передавать данные Китаю

Власти США опасаются, что TikTok может передавать Китаю данные об американских пользователях.

В апреле 2024 года Конгресс США одобрил законопроект о блокировке TikTok из-за возможной угрозы национальной безопасности. В том же месяце его подписал Джо Байден.

Компании ByteDance, которой принадлежит сервис, дали 270 дней на продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января, то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.

16 января тогдашний советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что закон о блокировке TikTok "допускает" продление срока продажи сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.

Ранее сообщалось, что генеральный директор General Atlantic Билл Форд, который также является членом совета директоров китайской материнской компании TikTok - ByteDance, заявил, что компания заключит соглашение для обеспечения доступности TikTok в США.

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