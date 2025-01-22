TikTok согласится на сделку, чтобы остаться доступным в США

Генеральный директор General Atlantic Билл Форд, который также является членом совета директоров китайской материнской компании TikTok - ByteDance, заявил, что компания заключит соглашение для обеспечения доступности TikTok в США.

Об этом он заявил в комментарии Axios, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, будет ли заключена сделка, Форд сказал: "Да. Это в интересах всех".

Он отметил, что переговоры по этому поводу, вероятно, активизируются в ближайшее время.

"Мы планируем обсудить возможные варианты уже в конце этой недели. Участие в переговорах должны принять правительства Китая и США, компания и ее правление",- сказал Форд.

Также он добавил, что могут быть и другие решения, кроме продажи активов компании.

Кроме этого, Форд заявил, что администрация Джо Байдена частично виновата в обострении ситуации из-за отсутствия активного диалога с ByteDance. Также он напомнил, что Дональд Трамп пытался запретить TikTok в последние дни своего первого срока, однако окончательных шагов по этому поводу не было.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который откладывает вступление в силу запрета популярного приложения TikTok на 75 дней.

Трамп пообещал отсрочить блокировку TikTok

Перед этим в воскресенье, 19 января, избранный президент США Дональд Трамп пообещал отсрочить блокировку платформы TikTok.

По словам политика, сразу же после своей инаугурации 20 января он издаст распоряжение, которым отсрочит запрет TikTok, чтобы "заключить соглашение по защите нашей национальной безопасности".

Также Трамп заявил, что хочет, чтобы платформа на 50% принадлежала американским инвесторам.

"Я бы хотел, чтобы США имели 50% собственности в совместной компании. Таким образом мы спасем TikTok, обеспечим, что он в хороших руках и позволим ему развиваться", - заявил республиканец.

Напомним, что вечером 18 января приложение TikTok приостановило работу в Соединенных Штатах, менее чем за два часа до того, как запрет вступил в силу.

США опасаются, что TikTok может передавать данные Китаю

Власти США опасаются, что TikTok может передавать Китаю данные об американских пользователях.

В апреле 2024 года Конгресс США одобрил законопроект о блокировке TikTok из-за возможной угрозы национальной безопасности. В том же месяце его подписал Джо Байден.

Компании ByteDance, которой принадлежит сервис, дали 270 дней на продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января, то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.

16 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц заявлял, что закон о блокировке TikTok "допускает" продление срока продажи сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.

Ранее сообщалось, что Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok в США, оставив решение этого вопроса следующему президенту Дональду Трампу.