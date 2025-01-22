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TikTok согласится на сделку, чтобы остаться доступным в США

TikTok укладе угоду, щоб залишитися доступним у США

Генеральный директор General Atlantic Билл Форд, который также является членом совета директоров китайской материнской компании TikTok - ByteDance, заявил, что компания заключит соглашение для обеспечения доступности TikTok в США.

Об этом он заявил в комментарии Axios, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, будет ли заключена сделка, Форд сказал: "Да. Это в интересах всех".

Он отметил, что переговоры по этому поводу, вероятно, активизируются в ближайшее время.

"Мы планируем обсудить возможные варианты уже в конце этой недели. Участие в переговорах должны принять правительства Китая и США, компания и ее правление",- сказал Форд.

Также он добавил, что могут быть и другие решения, кроме продажи активов компании.

Кроме этого, Форд заявил, что администрация Джо Байдена частично виновата в обострении ситуации из-за отсутствия активного диалога с ByteDance. Также он напомнил, что Дональд Трамп пытался запретить TikTok в последние дни своего первого срока, однако окончательных шагов по этому поводу не было.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который откладывает вступление в силу запрета популярного приложения TikTok на 75 дней.

Трамп пообещал отсрочить блокировку TikTok

Перед этим в воскресенье, 19 января, избранный президент США Дональд Трамп пообещал отсрочить блокировку платформы TikTok.

По словам политика, сразу же после своей инаугурации 20 января он издаст распоряжение, которым отсрочит запрет TikTok, чтобы "заключить соглашение по защите нашей национальной безопасности".

Также Трамп заявил, что хочет, чтобы платформа на 50% принадлежала американским инвесторам.

"Я бы хотел, чтобы США имели 50% собственности в совместной компании. Таким образом мы спасем TikTok, обеспечим, что он в хороших руках и позволим ему развиваться", - заявил республиканец.

Напомним, что вечером 18 января приложение TikTok приостановило работу в Соединенных Штатах, менее чем за два часа до того, как запрет вступил в силу.

США опасаются, что TikTok может передавать данные Китаю

Власти США опасаются, что TikTok может передавать Китаю данные об американских пользователях.

В апреле 2024 года Конгресс США одобрил законопроект о блокировке TikTok из-за возможной угрозы национальной безопасности. В том же месяце его подписал Джо Байден.

Компании ByteDance, которой принадлежит сервис, дали 270 дней на продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января, то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.

16 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц заявлял, что закон о блокировке TikTok "допускает" продление срока продажи сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.

Ранее сообщалось, что Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok в США, оставив решение этого вопроса следующему президенту Дональду Трампу.

Автор: 

США (27043) Трамп Дональд (5580) TikTok (33)


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Топ комментарии
+4
Тік-Ток, пля!
Як добре, що я старий і скоро помру!
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22.01.2025 22:06
+2
хоч прихований вплив але хочиться залишити….
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22.01.2025 22:02
+1
Ви знаєте що Тік Ток сам заборонив себе в рашке ще в 22-му році? На таке ні Цукерберг, ні Google, жодна західна компанія не пішла. Тік Ток єдина велика платформа яка агресивно відмовилася від рашки. Це можна пояснити західними людьми в керівництві. Але пересічні розповідають страшні небилиці про Тік Ток яким керує Комуністична партія Китаю.
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22.01.2025 22:20
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Правила форума Совет форумчан
хоч прихований вплив але хочиться залишити….
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22.01.2025 22:02 Ответить
TikTok може і далі буде передавати дані Китаю.

Джерело: https://censor.net/ua/n3531773

"欢迎来到新疆布坎集中营"
"Дабро пожаловать в синцзян-бучанские концлагеря"
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22.01.2025 22:15 Ответить
Він нічого не передає, дістали вже цими байками.
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22.01.2025 22:21 Ответить
Тік-Ток, пля!
Як добре, що я старий і скоро помру!
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22.01.2025 22:06 Ответить
не дивіться на гидоту і проживете до 100 років !

.
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22.01.2025 22:16 Ответить
Маск знову збагатіє.
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22.01.2025 22:06 Ответить
Навіть не сумнівався що так і буде. І Гренландія піде на угоду, і Китай піде на угоду, і ***** піде на угоду.....
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22.01.2025 22:14 Ответить
підуть і відразу їх порушать )))
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22.01.2025 23:45 Ответить
Ви знаєте що Тік Ток сам заборонив себе в рашке ще в 22-му році? На таке ні Цукерберг, ні Google, жодна західна компанія не пішла. Тік Ток єдина велика платформа яка агресивно відмовилася від рашки. Це можна пояснити західними людьми в керівництві. Але пересічні розповідають страшні небилиці про Тік Ток яким керує Комуністична партія Китаю.
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22.01.2025 22:20 Ответить
Ви це розповідайте геніям що вірять у передачу особистих даних прямо на стіл Сі. Причому ці люди навіть не знають що формально існуе два ТікТоки - китайський і глобальний.
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22.01.2025 22:23 Ответить
Это было условием продолжения работы на Западе. Помните как все резко отстали от ТикТока. Но похоже румынам об этом еще не сообщили.)
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22.01.2025 22:33 Ответить
гарна спроба товарищ Ляо ))))
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22.01.2025 23:46 Ответить
Все значимые соц-сети сосредоточены в США .Поэтому американцы и прижучили китайский тик ток что бы контролировать и его и влиять на умонастроения своих граждан. да и на людей по всей планете. Болтовня про какие то нарушения норм тик током. это дымовая завеса. Как только американцы получат основной пакет акций, то все нарушения растворятся как уголовные дела против трампа. А когда ТЕЛЕГРАМ станет достаточно популярным в США его американская часть тут же перейдёт под их контроль Даже не сомневайтесь .......
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22.01.2025 22:28 Ответить
Вчора буквально дивився в тік-тоці няшниий відосік як іде по травичці Трамп з Меланією, вона спотикається і Трамп притримує її, не дає впасти.
Підпис якийсь мужній, про справжнього чоловіка і т.д та кілька тисяч коментів - вау!...
Ну як таку гарну мережу після цього забаниш...
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22.01.2025 22:51 Ответить
 
 