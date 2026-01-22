Розкрито власників Telegram-каналів, які атакували НАБУ та відбілювали корупціонерів, - Железняк

Розкрито власників п'ятьох Telegram-каналів, які брали участь в атаці на антикорупційні органи.

Про це йдеться в матеріалі нардепа Ярослава Железняка, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

У розслідуванні йдеться про 5 Telegram-каналів - "INSIDER UA", "Україна Сейчас", "Реальна війна", "Україна Online" і "Times of Ukraine".

"Ми зосередилися на тих, які, за оцінками експертів, найбільш активно відпрацьовували найбруднішу медійну атаку на антикорупційні органи та найцинічніший захист корупціонерів, фігурантів, зокрема, "Мінідчгейту", - розповів парламентар.

Експерти оцінюють вартість однієї замовної публікації в таких Telegram-каналах у близько $2-4 тис. Якщо це політичне замовлення, то дорожче.

Times of Ukraine та Україна Online

Железняк із посиланням на джерела каже, що у цих каналів два співвласники - Олег Арутюнянц та Богдан Тимощук.

Офіційні доходи Арутюнянца, каже нардеп, жодним чином не схожі на успішний бізнес.

"У 2024 році, його рекордному, він офіційно заробив трохи більше пів мільйона за весь рік", - додав він.

Тимощук минулого року отримав дохід у 2,5 млн грн. 

INSIDER UA

Джерела називають власником 31-річного Андрія Сахарова з Харкова. У нього 4 квартири в передмісті Києва. Їздить на люксових авто. 

Після початку повномасштабної війни його доходи зросли майже у 40 разів. 

Україна Сейчас

40-річний В'ячеслав Мішалов з Дніпра. Статки він мав ще до того, як запустив чи купив канал. 

Має компанії у сфері нерухомості. 

Навіть після початку повномасштабної війни він відвідує курорти за кордоном.

Реальна війна

За даними джерел, він нібито належить 31-річному Вадиму Климовцю із Волинської області. 

Він їздить на BMW X6 2023-го року та попри призовний вік, щонайменше літав до Барселони.

Telegram (356) Железняк Ярослав (719)
Я так розумію, що ці всі зелені під@раси призовного віку заброньовані і відносяться до "критичної" інфраструктури ....???
Зелена шобла всіх прихвостнів своїх не чіпає, вони тонуть в камазах бабла, а всі інші "ухилянти" і агенти кремля.
22.01.2026 09:18 Відповісти
Головне, це в розслідуванні не вийти на самого АндрєйБарісичя
22.01.2026 09:11 Відповісти
зелена гидота в усій красі
22.01.2026 09:13 Відповісти
Але ж це і ****** каже, що зеленський ніякий не присидент, бо не ЗНАВ про це, з 2019 року????
Єрмак і Потікавші генпрокурори, це теж скажуть!!
22.01.2026 09:27 Відповісти
а народ масово продовжує користуватися анонімними російськими помийками телеграм, підписане на якихось кримінальних тіпів із трухи, всякі шманьки ваньки, хаває це все лайно.... а фсб рахи успішно курує молодь на різні шкідливі дії - і усім пох. ніхто не блокує - бо ж реклама, заробіток. це просто дикий трешак
22.01.2026 13:05 Відповісти
А на паничів Кривоноса та Клименка теж можна?
22.01.2026 09:38 Відповісти
22.01.2026 09:18 Відповісти
НАБУ на них немає!
22.01.2026 09:14 Відповісти
Хоча би ТЦК, щоб не "тягнути резину".
22.01.2026 09:36 Відповісти
ТЦК їх "в упор не бачить"
22.01.2026 12:26 Відповісти
Важко уявити, як вони очікують офіційне проголошення початку передвиборчих перегонів кандидатів
22.01.2026 09:16 Відповісти
Якась дуууже підозріла назва "Україна Сейчас"!...
22.01.2026 09:16 Відповісти
Це переклад, отого від зеленського, «зробимо їх ще раз»….
22.01.2026 09:28 Відповісти
І "Я ваш вирок" ....
22.01.2026 09:40 Відповісти
що їм можна пред'явити!
абсолютно нічого!
сбу мовчить! слава васє малюку.
податкова мовчить!
прокуратура мовчить!
тцк сцикує!

Нет у вас методов против Кости Сапрыкина
22.01.2026 09:29 Відповісти
Методи є. Ще й які! Просто широкий загал про них не знає....

Підказка: звідки у "Альфи" гроші на хороше життя собі і дрони для країни?
Трусять цих злодюжок, як грушку у серпні...
22.01.2026 11:49 Відповісти
Раз летал в Барселону, то возможно, что это разведчик по прикрытием.
22.01.2026 09:39 Відповісти
Я інколи проглядаю "інсайдер" і можу сказати, що заказуха там пре по повній.
22.01.2026 09:42 Відповісти
То саме на РєальнайВайнє, ще і помилки граматично-лінгвістично-орфоргафічні...
22.01.2026 10:06 Відповісти
А я нічого з цих та подібних сайтів з словом "телеграм" у назві не відвідую. Тільки дурням невідомо, що Телеграм перебуває під контролем ФСБ-КГБ.
22.01.2026 10:15 Відповісти
Усіх цих крикливо важливих НА ФРОНТ !!! Окопи провітрюють мізки.
22.01.2026 09:42 Відповісти
А рускамірську сволоту і просто злодійське бидло, яке окопалось-забронювалось в різноманітних мусорнях, ні?
22.01.2026 10:09 Відповісти
То посадки будуть, чи несплата податків це вже не злочин в Україні?
22.01.2026 09:51 Відповісти
це ще довести треба...
22.01.2026 12:19 Відповісти
Коли вже буде розкрито власників Желєзняка?
22.01.2026 10:02 Відповісти
Не знаю, чому вам не відомо. Це ж Зятьок Пінчук, який з самого початку, ізнчально, як кажуть кацапи, володіє "голосом"
22.01.2026 10:11 Відповісти
Мимо.
Голос давно розколовся на дві частини, підєрмаківську, яка обслуговує ОПу, і другу, більш притомну, в якій є Железняк.
Сам Пінчук присутній і сидить в перших рядах на зустрічах із Лідором, як почесний гість.
22.01.2026 10:21 Відповісти
🙂 Железняк когось обмовив, оббрехав, як це роблять підзеленські хвойди Петров, Іванов, Арутюнян, Сахаров, Тимошенко та інша заброньована гидота на ВМW 2023 року випуску і з купою квартир?
22.01.2026 10:17 Відповісти
теж не люблю БМВ
22.01.2026 10:51 Відповісти
Тут справа не в марці машини, а в її вартості.
22.01.2026 11:25 Відповісти
Хуцпі мало марафона і вони вирішили за гроші українців промивати їм мізки брехливими телеграм-каналами. А скоро підтянгуть в'єтнамські?
22.01.2026 10:26 Відповісти
Всіх цих пропагандонів жОПи, які разом з зомбімарафоном день і ніч промивають мізки посполитим про щоденні потужно-незламні перемоги найвеличнішого зебуїна, потрібно якнайшвидше відправити в окопи під Гуляйполе.
22.01.2026 10:44 Відповісти
на цих телеграм помийках день і ніч льють бруд на НАБУ, Кличко,Порошенко і відбілюють Ахметова
22.01.2026 11:02 Відповісти
Ось що таке телеграм канали це вербування бидла рашистами і відбілювання влади в корупційних скандалах.
22.01.2026 11:14 Відповісти
22.01.2026 11:25 Відповісти
https://t.me/allgolobutsky/33924 Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ:

Камінг-аут. Якщо Петров - український патріот, то я, мабуть, агент ФСБ…
22.01.2026 14:36 Відповісти
якійсь ноунейми.
На відміну від Іванова, Петрова та Корчинського (вище).
Але будемо знать
22.01.2026 14:24 Відповісти
 
 