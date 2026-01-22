Розкрито власників Telegram-каналів, які атакували НАБУ та відбілювали корупціонерів, - Железняк

Розкрито власників п'ятьох Telegram-каналів, які брали участь в атаці на антикорупційні органи.

Про це йдеться в матеріалі нардепа Ярослава Железняка, передає Цензор.НЕТ.

У розслідуванні йдеться про 5 Telegram-каналів - "INSIDER UA", "Україна Сейчас", "Реальна війна", "Україна Online" і "Times of Ukraine".

"Ми зосередилися на тих, які, за оцінками експертів, найбільш активно відпрацьовували найбруднішу медійну атаку на антикорупційні органи та найцинічніший захист корупціонерів, фігурантів, зокрема, "Мінідчгейту", - розповів парламентар.

Експерти оцінюють вартість однієї замовної публікації в таких Telegram-каналах у близько $2-4 тис. Якщо це політичне замовлення, то дорожче.

Times of Ukraine та Україна Online

Железняк із посиланням на джерела каже, що у цих каналів два співвласники - Олег Арутюнянц та Богдан Тимощук.

Офіційні доходи Арутюнянца, каже нардеп, жодним чином не схожі на успішний бізнес.

"У 2024 році, його рекордному, він офіційно заробив трохи більше пів мільйона за весь рік", - додав він.

Тимощук минулого року отримав дохід у 2,5 млн грн.

INSIDER UA

Джерела називають власником 31-річного Андрія Сахарова з Харкова. У нього 4 квартири в передмісті Києва. Їздить на люксових авто.

Після початку повномасштабної війни його доходи зросли майже у 40 разів.

Україна Сейчас

40-річний В'ячеслав Мішалов з Дніпра. Статки він мав ще до того, як запустив чи купив канал.

Має компанії у сфері нерухомості.

Навіть після початку повномасштабної війни він відвідує курорти за кордоном.

Реальна війна

За даними джерел, він нібито належить 31-річному Вадиму Климовцю із Волинської області.

Він їздить на BMW X6 2023-го року та попри призовний вік, щонайменше літав до Барселони.

