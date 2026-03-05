РУС
Вероятные владельцы Telegram-каналов "Times of Ukraine", "Украина Online" и "Инсайдер" не имеют бронирования в СБУ

СБУ опровергла бронирование людей, которых связывают с популярными Telegram-каналами

Вероятные владельцы анонимных телеграм-каналов "Times of Ukraine", "Украина Online" и "Инсайдер" Олег Арутюнянц, Богдан Тимощук и Андрей Сахаров не занесены в базу Службы безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом СБУ сообщила "Детектору медиа" в ответ на запрос от 26 февраля.

Что предшествовало

Недавно нардеп Ярослав Железняк сообщил со ссылкой на официальный ответ СБУ, что Арутюнянц, Тимощук и Сахаров, которых связывают с "Times of Ukraine", "Украина Online" и "Инсайдер", находятся в запасе Службы.

Читайте также: Бронирование Петрова: Служебное расследование в отношении директора НВМК Пронюткина продолжается, - Железняк

Что выяснили в "Детектор медиа"

"Мы также спросили, соответствует ли действительности информация о том, что Департамент защиты нацгосударственности (ДЗНД) или любой другой департамент СБУ якобы курирует направление телеграма, однако в СБУ не ответили на этот вопрос по существу.

Вместо этого там отметили, что Служба "системно противодействует любым попыткам РФ оказывать деструктивное влияние в информационной среде, в том числе в соцсетях и телеграм-каналах", - сообщили в издании.

Читайте также: Владельцы анонимных Telegram-каналов зарезервированы как "служащие СБУ в запасе", - Железняк. ВИДЕО

журналистика (290) бронирование (119) Telegram (70)
+1
Ухилянти. Пора на фронт.
05.03.2026 14:59 Ответить
+1
Заборонити ці телеграм канали в Україні. Як агентів фсб.
05.03.2026 15:04 Ответить
+1
У нього броня, як у розумово відсталого!
05.03.2026 15:04 Ответить
Тепер читати iх заборонено чи що?
05.03.2026 14:57 Ответить
Ухилянти. Пора на фронт.
05.03.2026 14:59 Ответить
А Зеля забронирован?
05.03.2026 15:00 Ответить
У нього броня, як у розумово відсталого!
05.03.2026 15:04 Ответить
Ще з 2019 року на всі 73% !
05.03.2026 15:06 Ответить
Заборонити ці телеграм канали в Україні. Як агентів фсб.
05.03.2026 15:04 Ответить
все, що пов'язано з сбу, за законом має статус "державна таємниця".
то ж, розцінки на послуги сбу, навіть не уявляю.
трохи нижче прайс у гур.
05.03.2026 15:06 Ответить
А де і ким ці покидьки заброньовані?
СБУ може це легко встановити.
Кацапські виплодки, підстилки ОП, Петров та Іванов були заброньовані один на Меморіальному кладовищі, другий на одному з підприємств Енергоатому. Тому і гавкотіли в бік НАБУ.

05.03.2026 15:07 Ответить
а тепер можна фейс Залізяке підправити - ЗА БРЕХНЮ????
показать весь комментарий
Бажано. І не тільки за цю...
показать весь комментарий
Скільки таких заброньованих? Десятки тисяч?
показать весь комментарий
