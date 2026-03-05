Вероятные владельцы Telegram-каналов "Times of Ukraine", "Украина Online" и "Инсайдер" не имеют бронирования в СБУ

Вероятные владельцы анонимных телеграм-каналов "Times of Ukraine", "Украина Online" и "Инсайдер" Олег Арутюнянц, Богдан Тимощук и Андрей Сахаров не занесены в базу Службы безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом СБУ сообщила "Детектору медиа" в ответ на запрос от 26 февраля.

Что предшествовало

Недавно нардеп Ярослав Железняк сообщил со ссылкой на официальный ответ СБУ, что Арутюнянц, Тимощук и Сахаров, которых связывают с "Times of Ukraine", "Украина Online" и "Инсайдер", находятся в запасе Службы.

Что выяснили в "Детектор медиа"

"Мы также спросили, соответствует ли действительности информация о том, что Департамент защиты нацгосударственности (ДЗНД) или любой другой департамент СБУ якобы курирует направление телеграма, однако в СБУ не ответили на этот вопрос по существу.

Вместо этого там отметили, что Служба "системно противодействует любым попыткам РФ оказывать деструктивное влияние в информационной среде, в том числе в соцсетях и телеграм-каналах", - сообщили в издании.

