Бронирование Петрова: Служебное расследование в отношении директора НВМК Пронюткина продолжается, - Железняк

Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова заявила, что служебное расследование в отношении директора ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" Ярослава Пронюткина продолжается.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Железняка, сегодня Калмыкова выступила в Раде и заявила, что в отношении директора ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" (НВМК) Ярослава Пронюткина еще продолжается.

"Напомню, согласно нашим источникам, именно он фейково трудоустроил Петрова и организовал ему бронирование.

После публикации нашего расследования мы получили все необходимые документы для того, чтобы подать заявление о преступлении в отношении этого господина Пронюткина:

В СБУ по поводу его участия в организации "фейковых бронирований".

В ГБР по поводу злоупотребления властью и списания государственных денег на зарплату Петрову.

Будем следить, чтобы кроме увольнения он понес всю ответственность за этот позорный случай", - добавил парламентарий.

