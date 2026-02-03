Бронирование Петрова: Служебное расследование в отношении директора НВМК Пронюткина продолжается, - Железняк
Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова заявила, что служебное расследование в отношении директора ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" Ярослава Пронюткина продолжается.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам Железняка, сегодня Калмыкова выступила в Раде и заявила, что в отношении директора ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" (НВМК) Ярослава Пронюткина еще продолжается.
"Напомню, согласно нашим источникам, именно он фейково трудоустроил Петрова и организовал ему бронирование.
После публикации нашего расследования мы получили все необходимые документы для того, чтобы подать заявление о преступлении в отношении этого господина Пронюткина:
- В СБУ по поводу его участия в организации "фейковых бронирований".
- В ГБР по поводу злоупотребления властью и списания государственных денег на зарплату Петрову.
Будем следить, чтобы кроме увольнения он понес всю ответственность за этот позорный случай", - добавил парламентарий.
Что предшествовало?
- Ранее нардеп Железняк сообщил, что пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин.
- Также Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.
- Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
- Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
- Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.
- В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу бронирования в НВМК.
20 января министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова сообщила, что Владимир Петров уволился из "Национального военного мемориального кладбища".
та буде ще 3 роки тривати..
За цей час слідчі отримають зряплату,премії,нагороди
з'їздять на Мальдіви..
аби не на фронт..