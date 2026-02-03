РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9169 посетителей онлайн
Новости Бронирование работников Деятельность Владимира Петрова
1 322 5

Бронирование Петрова: Служебное расследование в отношении директора НВМК Пронюткина продолжается, - Железняк

Бронирование в НВМК: служебное расследование в отношении Пронюткина продолжается

Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова заявила, что служебное расследование в отношении директора ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" Ярослава Пронюткина продолжается.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По словам Железняка, сегодня Калмыкова выступила в Раде и заявила, что в отношении директора ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" (НВМК) Ярослава Пронюткина еще продолжается.

"Напомню, согласно нашим источникам, именно он фейково трудоустроил Петрова и организовал ему бронирование.

После публикации нашего расследования мы получили все необходимые документы для того, чтобы подать заявление о преступлении в отношении этого господина Пронюткина:

  • В СБУ по поводу его участия в организации "фейковых бронирований".
  • В ГБР по поводу злоупотребления властью и списания государственных денег на зарплату Петрову.

Будем следить, чтобы кроме увольнения он понес всю ответственность за этот позорный случай", - добавил парламентарий.

Смотрите: "Правую руку" пиарщика Зеленского забронировали в качестве помощника "слуги" Черного, - Железняк. ВИДЕО

Что предшествовало?

Смотрите: ПИарщик Зеленского Петров 10 лет назад пытался создавать сепаратистские проекты, - журналист Крутчак. ВИДЕО

Автор: 

бронирование (210) Национальное военное мемориальное кладбище (41)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да тут не службове а кремінальне розслідування треба проводити. Контррозвідка повинна проводити.
показать весь комментарий
03.02.2026 15:07 Ответить
Не розумію, чим бронь Петрова, відрізняється від броні Желєзняка....
показать весь комментарий
03.02.2026 15:13 Ответить
Ризикну припустити, що ви голосували за Трампа.
показать весь комментарий
03.02.2026 15:32 Ответить
А яке це має значення до методів бронювання ( ухилення) в Україні??
показать весь комментарий
03.02.2026 15:36 Ответить
триває
та буде ще 3 роки тривати..
За цей час слідчі отримають зряплату,премії,нагороди
з'їздять на Мальдіви..
аби не на фронт..
показать весь комментарий
03.02.2026 15:52 Ответить
 
 