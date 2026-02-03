Бронювання Петрова: Службове розслідування щодо директора НВМК Пронюткіна триває, - Железняк

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що службове розслідування щодо директора ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Пронюткіна триває.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За словами Железняка, сьогодні Калмикова виступила в Раді та заявила, що щодо директора ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) Ярослава Пронюткіна ще триває.

"Нагадаю, згідно наших джерел, саме він фейково працевлаштував Петрова і організував йому бронювання.

Після публікації нашого розслідування ми отримали всі необхідні документи для того, щоб подати заяву про злочин щодо цього пана Пронюткіна:

До СБУ щодо його участі в організації "фейкового бронювання".

До ДБР щодо зловживання владою та списання державних грошей на зарплату Петрову.

Будемо слідкувати, щоб окрім звільнення він поніс всю відповідальність за цей ганебний випадок", - додав парламентар.

Дивіться: "Праву руку" піарника Зеленського забронювали як помічника "слуги" Чорного, - Железняк. ВIДЕО

Що передувало?

Дивіться: Піарник Зеленського Петров 10 років тому намагався створювати сепаратистські проєкти, - журналіст Крутчак. ВIДЕО