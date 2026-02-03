Бронювання Петрова: Службове розслідування щодо директора НВМК Пронюткіна триває, - Железняк

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що службове розслідування щодо директора ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Пронюткіна триває.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

За словами Железняка, сьогодні Калмикова виступила в Раді та заявила, що щодо директора ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) Ярослава Пронюткіна ще триває.

"Нагадаю, згідно наших джерел, саме він фейково працевлаштував Петрова і організував йому бронювання.

Після публікації нашого розслідування ми отримали всі необхідні документи для того, щоб подати заяву про злочин щодо цього пана Пронюткіна:

  • До СБУ щодо його участі в організації "фейкового бронювання".
  • До ДБР щодо зловживання владою та списання державних грошей на зарплату Петрову.

Будемо слідкувати, щоб окрім звільнення він поніс всю відповідальність за цей ганебний випадок", - додав парламентар.

Що передувало?

Да тут не службове а кремінальне розслідування треба проводити. Контррозвідка повинна проводити.
03.02.2026 15:07 Відповісти
Не розумію, чим бронь Петрова, відрізняється від броні Желєзняка....
03.02.2026 15:13 Відповісти
Ризикну припустити, що ви голосували за Трампа.
03.02.2026 15:32 Відповісти
А яке це має значення до методів бронювання ( ухилення) в Україні??
03.02.2026 15:36 Відповісти
триває
та буде ще 3 роки тривати..
За цей час слідчі отримають зряплату,премії,нагороди
з'їздять на Мальдіви..
аби не на фронт..
03.02.2026 15:52 Відповісти
 
 