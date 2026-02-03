Бронювання Петрова: Службове розслідування щодо директора НВМК Пронюткіна триває, - Железняк
Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що службове розслідування щодо директора ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Пронюткіна триває.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами Железняка, сьогодні Калмикова виступила в Раді та заявила, що щодо директора ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) Ярослава Пронюткіна ще триває.
"Нагадаю, згідно наших джерел, саме він фейково працевлаштував Петрова і організував йому бронювання.
Після публікації нашого розслідування ми отримали всі необхідні документи для того, щоб подати заяву про злочин щодо цього пана Пронюткіна:
- До СБУ щодо його участі в організації "фейкового бронювання".
- До ДБР щодо зловживання владою та списання державних грошей на зарплату Петрову.
Будемо слідкувати, щоб окрім звільнення він поніс всю відповідальність за цей ганебний випадок", - додав парламентар.
Що передувало?
- Раніше нардеп Железняк повідомив, що піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.
- Також Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
- Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
- Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.
- Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.
- У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.
20 січня міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, повідомила, що Володимир Петров звільнився із "Національного військового меморіального кладовища".
та буде ще 3 роки тривати..
За цей час слідчі отримають зряплату,премії,нагороди
з'їздять на Мальдіви..
аби не на фронт..