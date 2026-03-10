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Новини Тиск на НАБУ
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Лише протягом лютого зафіксовано понад 300 публікацій або інформаційних атак на НАБУ та САП

Інформаційні атаки в Telegram: НАБУ розповіло подробиці

У НАБУ зафіксували протягом лютого 2026 року понад 300 публікацій чи інформаційних атак на антикорупційні органи. Переважно через анонімні Telegram-канали.

Про це розповіла керівниця відділу комунікацій НАБУ Маргарита Живага під час засідання ТСК, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У Бюро проводять регулярний моніторинг інформаційного поля. 

"Ми фіксуємо ознаки спланованих, скоординованих інформаційних кампаній, які розпочинаються саме з анонімних Telegram-каналів", - зазначила вона.

Живага зазначила, що це саме скоординовані атаки, а не просто збіг.

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Критерії

У НАБУ зазначили, що про це свідчить синхронність появи - однакові повідомлення з’являються у різних Telegram каналах майже одночасно.

Також публікації містять фактично однаковий текст без авторства або редакційної логіки.

"Меседжі, що озвучуються, штучні, перекручені, маніпулятивні або взагалі не містять достовірної інформації.

І помітили, що матриця поширення загалом одна й та ж сама. Тобто рідко з'являються нові Telegram-канали. Зазвичай це однотипні мільйонники", - пояснила Живага.

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Інформаційні атаки в Telegram: НАБУ розповіло подробиці
Інформаційні атаки в Telegram: НАБУ розповіло подробиці

Інформаційні атаки

Протягом лютого у НАБУ зафіксували понад 300 публікацій або інформаційних атак. Основний канал поширення - анонімні Telegram-канали.

Які меседжі транслюють під час атак?

"Найчастіше протягом лютого повідомлення, які поширювалися під час цих інформаційних атак, це нібито зв'язок із країною-агресором, це неефективність, це підрив обороноздатності з боку НАБУ, вплив на фронт тощо", - зазначила керівниця відділу комунікацій.

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Висновки

В чому проблема анонімних Telegram-каналів:

  • немає прозорої власності;
  • немає джерел фінансування;
  • не несуть жодної відповідальності за поширення інформації;
  • не підпадають під регулювання медійного законодавства;
  • власники не сплачують податки;
  • імовірно такі компанії фінансуються з брудних грошей,
    бек-офісів тощо.

У НАБУ розповіли, що коли працюють із медіа та бачать якусь недостовірну інформацію, то можуть зв'язатися із редакцією та попросити виправити інформацію або дати спростування, водночас із Telegram-каналами зворотного зв'язку не існує.

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Автор: 

НАБУ (5746) САП (2618) Telegram (367)
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Коли треба - публікуєм плівки Міндіча. Коли не треба - не публікуєм.
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10.03.2026 11:50 Відповісти
Це вже "атака" чи ще ні?
Я от регулярно цікавлюся, чому за майже десять років так і не покарано фігурансів у справі одеського "Краяну". 92 000 000 грн вкрадено, а віз і нині там...
Це теж "скоординована атака" з мого боку?
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10.03.2026 12:02 Відповісти
Позітівні блохери і боти від банковой будуть продовжувати годувати отрутою нарід про НАБУ, САП і ВАКС. Бо як показує статистика, на 90% з корупцією і мафією борються вони. Навіть зазіхнули на "святе" - прослуховували "квартиру-маліну", на якій відбувалися ворровські сходки по вигадуванню та застосуванню нових схем для миародерству бідної держави.
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10.03.2026 11:51 Відповісти
А скільки нападів на телеграм за лютий? На цензорі вже мінімум два за сьогодні. Все на телемарахфон хочуть замінити.
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10.03.2026 11:54 Відповісти
все крупные тг каналы должны быть как сми, Буданов правильно говорил. Даешь инфу о себе чтобы знали откуда ноги растут у пропаганды и удачи
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10.03.2026 13:27 Відповісти
 
 