Лише протягом лютого зафіксовано понад 300 публікацій або інформаційних атак на НАБУ та САП

У НАБУ зафіксували протягом лютого 2026 року понад 300 публікацій чи інформаційних атак на антикорупційні органи. Переважно через анонімні Telegram-канали.

Про це розповіла керівниця відділу комунікацій НАБУ Маргарита Живага під час засідання ТСК, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У Бюро проводять регулярний моніторинг інформаційного поля.

"Ми фіксуємо ознаки спланованих, скоординованих інформаційних кампаній, які розпочинаються саме з анонімних Telegram-каналів", - зазначила вона.

Живага зазначила, що це саме скоординовані атаки, а не просто збіг.

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Критерії

У НАБУ зазначили, що про це свідчить синхронність появи - однакові повідомлення з’являються у різних Telegram каналах майже одночасно.

Також публікації містять фактично однаковий текст без авторства або редакційної логіки.

"Меседжі, що озвучуються, штучні, перекручені, маніпулятивні або взагалі не містять достовірної інформації.

І помітили, що матриця поширення загалом одна й та ж сама. Тобто рідко з'являються нові Telegram-канали. Зазвичай це однотипні мільйонники", - пояснила Живага.

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Інформаційні атаки

Протягом лютого у НАБУ зафіксували понад 300 публікацій або інформаційних атак. Основний канал поширення - анонімні Telegram-канали.

Які меседжі транслюють під час атак?

"Найчастіше протягом лютого повідомлення, які поширювалися під час цих інформаційних атак, це нібито зв'язок із країною-агресором, це неефективність, це підрив обороноздатності з боку НАБУ, вплив на фронт тощо", - зазначила керівниця відділу комунікацій.

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Висновки

В чому проблема анонімних Telegram-каналів:

немає прозорої власності;

немає джерел фінансування;

не несуть жодної відповідальності за поширення інформації;

не підпадають під регулювання медійного законодавства;

власники не сплачують податки;

імовірно такі компанії фінансуються з брудних грошей,

бек-офісів тощо.

У НАБУ розповіли, що коли працюють із медіа та бачать якусь недостовірну інформацію, то можуть зв'язатися із редакцією та попросити виправити інформацію або дати спростування, водночас із Telegram-каналами зворотного зв'язку не існує.

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