Лише протягом лютого зафіксовано понад 300 публікацій або інформаційних атак на НАБУ та САП
У НАБУ зафіксували протягом лютого 2026 року понад 300 публікацій чи інформаційних атак на антикорупційні органи. Переважно через анонімні Telegram-канали.
Про це розповіла керівниця відділу комунікацій НАБУ Маргарита Живага під час засідання ТСК, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У Бюро проводять регулярний моніторинг інформаційного поля.
"Ми фіксуємо ознаки спланованих, скоординованих інформаційних кампаній, які розпочинаються саме з анонімних Telegram-каналів", - зазначила вона.
Живага зазначила, що це саме скоординовані атаки, а не просто збіг.
Критерії
У НАБУ зазначили, що про це свідчить синхронність появи - однакові повідомлення з’являються у різних Telegram каналах майже одночасно.
Також публікації містять фактично однаковий текст без авторства або редакційної логіки.
"Меседжі, що озвучуються, штучні, перекручені, маніпулятивні або взагалі не містять достовірної інформації.
І помітили, що матриця поширення загалом одна й та ж сама. Тобто рідко з'являються нові Telegram-канали. Зазвичай це однотипні мільйонники", - пояснила Живага.
Інформаційні атаки
Протягом лютого у НАБУ зафіксували понад 300 публікацій або інформаційних атак. Основний канал поширення - анонімні Telegram-канали.
Які меседжі транслюють під час атак?
"Найчастіше протягом лютого повідомлення, які поширювалися під час цих інформаційних атак, це нібито зв'язок із країною-агресором, це неефективність, це підрив обороноздатності з боку НАБУ, вплив на фронт тощо", - зазначила керівниця відділу комунікацій.
Висновки
В чому проблема анонімних Telegram-каналів:
- немає прозорої власності;
- немає джерел фінансування;
- не несуть жодної відповідальності за поширення інформації;
- не підпадають під регулювання медійного законодавства;
- власники не сплачують податки;
- імовірно такі компанії фінансуються з брудних грошей,
бек-офісів тощо.
У НАБУ розповіли, що коли працюють із медіа та бачать якусь недостовірну інформацію, то можуть зв'язатися із редакцією та попросити виправити інформацію або дати спростування, водночас із Telegram-каналами зворотного зв'язку не існує.
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Я от регулярно цікавлюся, чому за майже десять років так і не покарано фігурансів у справі одеського "Краяну". 92 000 000 грн вкрадено, а віз і нині там...
Це теж "скоординована атака" з мого боку?