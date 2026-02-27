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Новини Блокування месенджерів у РФ
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У Росії повністю заблокують Telegram на початку квітня, – росЗМІ

Telegram у Росії повністю заблокують на початку квітня

Месенджер Telegram до 1 квітня цього року стане недоступним для більшості росіян. 

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на близьких до Кремля джерел, передає The Moscow Times.

Цю інформацію також підтвердили в одному з російських операторів зв'язку. Так, найбільшим компаніям у цій сфері повідомили про "попереднє рішення про блокування Telegram з 1 квітня".

"За півтора місяці щось може змінитись, все-таки у влади різна думка з цього питання. Але поки інформація така – з 1 квітня буде повне блокування", – повідомив співрозмовник.

Інше джерело розповіло, що операторам розіслали листи з вимогою не протидіяти блокуванням. Аналогічні повідомлення розсилалися перед "уповільненням" YouTube.

За словами двох джерел, близьких до Кремля, блокування Telegram із квітня – це остаточне рішення російської влади.

Однією з причин цього є те, що "останнім часом почастішали випадки вербування людей, зокрема й неповнолітніх, для здійснення протиправних дій".

Раніше глава Мінцифри РФ Максут Шадаєв заявляв, що Telegram розкриває листування користувачів "іноземним спецслужбам" і отримані ними дані використовуються проти російської армії. Пізніше через різку критику з боку російських військових і "Z-блогерів" глава російського відомства повідомив, що влада поки не обмежуватиме роботу сервісу в зоні "СВО" – як у РФ називають розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

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Блокування месенджерів у Росії

Як повідомлялося, на початку лютого Роскомнагляд підтвердив обмеження роботи месенджера Telegram на території Росії. У відомстві пояснили, що уповільнення роботи месенджера відбувається "за рішенням уповноважених органів" через невиконання вимог російської влади.

У серпні 2025 року Роскомнагляд анонсував "часткове обмеження" роботи месенджерів Telegram і WhatsApp після того, як російський президент Владімір Путін доручив запровадити додаткові обмеження на використання в Росії "програмного забезпечення (зокрема й комунікаційних сервісів), розробленого в недружніх країнах.

Наприкінці минулого року Роскомнагляд справді почав блокувати доступ до найпопулярнішого у РФ на той час месенджера WhatsApp. До кінця грудня він став фактично недоступним у Росії без використання VPN.

Блокування YouTube у Росії

У лютому 2026 року Роскомнагляд почав блокувати відеохостинг YouTube у Росії після півтора року його "уповільнення", прибравши його домен зі списку підконтрольних DNS-серверів.

У середині 2024 року відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості в більшості браузерів на території Росії, встановлених на стаціонарних комп'ютерах і ноутбуках. Проблеми з трансляцією виникають у Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox та Mi Browser.

Перед цим повідомлялося, що швидкість завантаження роликів на відеохостингу YouTube в Росії може знизитися на 70%.

За два тижні до того в Росії різко впала швидкість завантаження відео на YouTube. Роскомнагляд заявляв, що виною всьому знос обладнання Google. Однак IT-фахівці з'ясували, що поточні проблеми із завантаженням роликів на YouTube пов'язані не з цим, а з тим, що влада навмисно уповільнює домен googlevideo.com, з якого відтворюється відео.

Як повідомлялося, російський відеохостинг Rutube, що належить "Газпром-Медіа" та який мав стати аналогом YouTube у Росії, зізнався в тому, що передає "всі дані" своїх користувачів державі.

У середині березня минулого року повідомлялося, що трафік американського відеохостингу YouTube у Росії скоротився майже вдвічі після нового етапу блокування, що розпочався у грудні 2024 року.

У грудні стало відомо, що операторів зв'язку в РФ зобов'яжуть передавати дані про користувачів, які заходять на заблоковані в Росії сайти.

У лютому 2025 року повідомлялося, що зусилля російської влади щодо переманювання користувачів у російські "вбивці" американського відеосервісу YouTube провалилися, і це фактично підтвердили в Мінцифри РФ. Так, за словами глави Департаменту розвитку масових комунікацій Мінцифри Росії Єкатеріни Ларіної, на російських сервісах не вистачає "цікавого глядачам" контенту. Крім того, російські платформи мали зустріти нових користувачів "більш гостинно".

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інтернет (1443) росія (15722) соціальні мережі (812) блокування (248) Telegram (179)
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Топ коментарі
+6
Так у нас теж хочуть. То чим ми відрізняємось від рашки?
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27.02.2026 09:13 Відповісти
+4
все московське повинно бути видалене і заблоковане в Україні
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27.02.2026 09:19 Відповісти
+2
Як би то було ординське - воно працювало б в орді і далі, як їхній мах. Але завжди є вибір. Не користуйтесь цим додатком.
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27.02.2026 09:51 Відповісти
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Так у нас теж хочуть. То чим ми відрізняємось від рашки?
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27.02.2026 09:13 Відповісти
все московське повинно бути видалене і заблоковане в Україні
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27.02.2026 09:19 Відповісти
Як би то було ординське - воно працювало б в орді і далі, як їхній мах. Але завжди є вибір. Не користуйтесь цим додатком.
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27.02.2026 09:51 Відповісти
у всих війнах які тільки були завжди цінились воїни які знали мову ворога
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27.02.2026 10:50 Відповісти
У них ще Ваттсап с Ютубом блокують.
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27.02.2026 09:32 Відповісти
Українські прихильники Тєлєграм повинні. Усвідомити, що ця платформа ствлрена і контролюється фсб. Створена не для використання у кацапії, оскільки наші пецслужби теж використовують Тєлєграм для диверсійних і агентурних цілей, адля використання у Європі, Північній і Південній Амкриках, Україні, де заманює потенційних користувачів певною відсвтністю цензури і правил. Тому власне у самвй кацапії Тєлєграм і забороняють для рядових кацапів, аале не для спецсслужб, військових та правоохоронних органів. Для рядових кацапів у чекістів є іншф доморощені платформи - наприклад "мір". Українчикам варто обережнґше і більш виважено і критично ставитися до всього кацапо-фсбешного, особливо до їхніх платформ типу Тєлєграму.
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27.02.2026 10:04 Відповісти
То не Ви, часом, працювали керівником ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО ПРИ РАЙОННОМУ ВІДДІЛІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ? У власності 5 (п'ять) земельних ділянок загальною площею 0,55 га + у дружини ще стільки ж. Чи то фсб підкинуло ?
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27.02.2026 10:26 Відповісти
😂😂😂😂😂 Ніт! Я з рідного району ніколи надовго не виїжджав! Тим паче у Пустомити. Від мене то кілометрів 120 буде. Земельну ділянку маю одну - присадибну, 20 сотиків. Так що не фантазуйте про те, чого достеменно не знаєте. Я - пенсіонер і за освітою - інженер-механік. 😊 Тобто у кадастрово-земельних аідділах працювати ніяк не міг. 😊
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27.02.2026 19:13 Відповісти
Тож Зебанда має можливість заблокувати
в кінці березня
Вірні учні Хвуйла
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27.02.2026 10:40 Відповісти
У нас теж крикуни давно би тим же шляхом йшли, але на відміну від рашки системних рішень по фільтрації трафіку на рівні провайдерів ніхто звісно не робив. Тому верещучки і далі будуть час від часу залітати на хвилю пафосу під оплески корисних ідіотів.
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27.02.2026 10:54 Відповісти
Предлагаю заблочить раньше. А то мы за ними только повторяем. А так получится что это они за нами.)
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27.02.2026 11:03 Відповісти
Ну логічно. Для військових цілей продовжать використовувати, а у себе заблокують, щоб його не використовували у військових цілях проти них самих.
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27.02.2026 11:12 Відповісти
Для фсб та їх посіпак проросійський телеграм не заблокують, бо це один з ресурсів рашинської пропаганди та основний ресурс вербування покидків для терактів
Для зелених гнид це також корисний ресурс для промивання мізків підконтрольними оп зеленими помийками
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27.02.2026 11:35 Відповісти
Для тих хто не зрозумів.Блокувати меседжери,це мирова повістка,з рашки почали,потім по всьому світі почнуть.Світові "ляльководи"ТГ не *******,бо там майже немає цензури.
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27.02.2026 11:38 Відповісти
Спочатку сміються з раши , а потім хоп ! Будемо блокувати . А де ж вашу п#здь0жбудуть писати ? В Дії чи на шмарахвоні ? Дбли
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27.02.2026 11:51 Відповісти

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