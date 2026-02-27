У Росії повністю заблокують Telegram на початку квітня, – росЗМІ

Месенджер Telegram до 1 квітня цього року стане недоступним для більшості росіян.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на близьких до Кремля джерел, передає The Moscow Times.

Цю інформацію також підтвердили в одному з російських операторів зв'язку. Так, найбільшим компаніям у цій сфері повідомили про "попереднє рішення про блокування Telegram з 1 квітня".

"За півтора місяці щось може змінитись, все-таки у влади різна думка з цього питання. Але поки інформація така – з 1 квітня буде повне блокування", – повідомив співрозмовник.

Інше джерело розповіло, що операторам розіслали листи з вимогою не протидіяти блокуванням. Аналогічні повідомлення розсилалися перед "уповільненням" YouTube.

За словами двох джерел, близьких до Кремля, блокування Telegram із квітня – це остаточне рішення російської влади.

Однією з причин цього є те, що "останнім часом почастішали випадки вербування людей, зокрема й неповнолітніх, для здійснення протиправних дій".

Раніше глава Мінцифри РФ Максут Шадаєв заявляв, що Telegram розкриває листування користувачів "іноземним спецслужбам" і отримані ними дані використовуються проти російської армії. Пізніше через різку критику з боку російських військових і "Z-блогерів" глава російського відомства повідомив, що влада поки не обмежуватиме роботу сервісу в зоні "СВО" – як у РФ називають розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

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Блокування месенджерів у Росії

Як повідомлялося, на початку лютого Роскомнагляд підтвердив обмеження роботи месенджера Telegram на території Росії. У відомстві пояснили, що уповільнення роботи месенджера відбувається "за рішенням уповноважених органів" через невиконання вимог російської влади.

У серпні 2025 року Роскомнагляд анонсував "часткове обмеження" роботи месенджерів Telegram і WhatsApp після того, як російський президент Владімір Путін доручив запровадити додаткові обмеження на використання в Росії "програмного забезпечення (зокрема й комунікаційних сервісів), розробленого в недружніх країнах.

Наприкінці минулого року Роскомнагляд справді почав блокувати доступ до найпопулярнішого у РФ на той час месенджера WhatsApp. До кінця грудня він став фактично недоступним у Росії без використання VPN.

Блокування YouTube у Росії

У лютому 2026 року Роскомнагляд почав блокувати відеохостинг YouTube у Росії після півтора року його "уповільнення", прибравши його домен зі списку підконтрольних DNS-серверів.

У середині 2024 року відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості в більшості браузерів на території Росії, встановлених на стаціонарних комп'ютерах і ноутбуках. Проблеми з трансляцією виникають у Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox та Mi Browser.

Перед цим повідомлялося, що швидкість завантаження роликів на відеохостингу YouTube в Росії може знизитися на 70%.

За два тижні до того в Росії різко впала швидкість завантаження відео на YouTube. Роскомнагляд заявляв, що виною всьому знос обладнання Google. Однак IT-фахівці з'ясували, що поточні проблеми із завантаженням роликів на YouTube пов'язані не з цим, а з тим, що влада навмисно уповільнює домен googlevideo.com, з якого відтворюється відео.

Як повідомлялося, російський відеохостинг Rutube, що належить "Газпром-Медіа" та який мав стати аналогом YouTube у Росії, зізнався в тому, що передає "всі дані" своїх користувачів державі.

У середині березня минулого року повідомлялося, що трафік американського відеохостингу YouTube у Росії скоротився майже вдвічі після нового етапу блокування, що розпочався у грудні 2024 року.

У грудні стало відомо, що операторів зв'язку в РФ зобов'яжуть передавати дані про користувачів, які заходять на заблоковані в Росії сайти.

У лютому 2025 року повідомлялося, що зусилля російської влади щодо переманювання користувачів у російські "вбивці" американського відеосервісу YouTube провалилися, і це фактично підтвердили в Мінцифри РФ. Так, за словами глави Департаменту розвитку масових комунікацій Мінцифри Росії Єкатеріни Ларіної, на російських сервісах не вистачає "цікавого глядачам" контенту. Крім того, російські платформи мали зустріти нових користувачів "більш гостинно".