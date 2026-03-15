НАБУ: СБУ затримала нашого співробітника за наказом Поклада

Національне антикорупційне бюро України заявило, що їхнього співробітника було затримано Службою безпеки України на блокпосту біля в’їзду до міста Суми.

Про це йдеться у заяві НАБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Затримано працівника НАБУ

"Щойно на блокпосту біля в’їзду до м. Суми співробітниками СБУ, які, ймовірно, належать до підрозділу, що перебуває у сфері координації першого заступника Голови СБУ, було безпідставно затримано співробітника НАБУ. Він перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування", - заявили у Бюро.

Він перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування.

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Причини затримання

У НАБУ зазначили, що серед причин затримання називають той факт, що батьки співробітника мешкають на тимчасово окупованій території.

Водночас у Бюро наголосили, що перед призначенням до НАБУ він пройшов усі необхідні перевірки, зокрема перевірку на поліграфі в Управлінні внутрішнього контролю НАБУ, під час якої, зокрема, перевірялися питання щодо можливих зв’язків або співпраці з представниками держави-агресора чи колабораційними структурами.

"Такі дії перешкоджають НАБУ здійснювати документування злочину та виконання службових повноважень у межах кримінального провадження. НАБУ вживає заходів для з’ясування обставин інциденту", - йдеться у заяві.

Наразі СБУ не повідомляє про інцидент.

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