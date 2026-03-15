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Новини Тиск на НАБУ Затримання працівника НАБУ
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НАБУ: СБУ затримала нашого співробітника за наказом Поклада

СБУ затримала співробітника НАБУ на в’їзді до Сум

Національне антикорупційне бюро України заявило, що їхнього співробітника було затримано Службою безпеки України на блокпосту біля в’їзду до міста Суми.

Про це йдеться у заяві НАБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Затримано працівника НАБУ

"Щойно на блокпосту біля в’їзду до м. Суми співробітниками СБУ, які, ймовірно, належать до підрозділу, що перебуває у сфері координації першого заступника Голови СБУ, було безпідставно затримано співробітника НАБУ. Він перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування", - заявили у Бюро.

Він перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування.

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Причини затримання 

У НАБУ зазначили, що серед причин затримання називають той факт, що батьки співробітника мешкають на тимчасово окупованій території.

Водночас у Бюро наголосили, що перед призначенням до НАБУ він пройшов усі необхідні перевірки, зокрема перевірку на поліграфі в Управлінні внутрішнього контролю НАБУ, під час якої, зокрема, перевірялися питання щодо можливих зв’язків або співпраці з представниками держави-агресора чи колабораційними структурами.

"Такі дії перешкоджають НАБУ здійснювати документування злочину та виконання службових повноважень у межах кримінального провадження. НАБУ вживає заходів для з’ясування обставин інциденту", - йдеться у заяві.

Наразі СБУ не повідомляє про інцидент.

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НАБУ (5751) затримання (4325) СБУ (13985)
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Топ коментарі
+29
Нагадай, хто публічно обіцяв випускати 4 рожка патронів у набушників.
Не Малюк нє?
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15.03.2026 21:14 Відповісти
+26
Поклад продовжує виконувати вказівки Зелі, по знищенню НАБУ і САП. Хмара злився в тучу.
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15.03.2026 21:13 Відповісти
+25
та й при Малюку приймали набушників... Магометрасулова брали - якраз при Малюку
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15.03.2026 21:15 Відповісти

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