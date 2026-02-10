Вдома у керівниці підрозділу НАБУ, що розслідує корупцію в оборонці, встановили прослушку, - Кривонос
У керівниці підрозділу НАБУ, що розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили прослушку вдома.
Про це заявив під час пресконференції директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ми зафіксували, що у керівниці підрозділу, який займається розслідуванням корупції в сфері оборони, буквально кілька тижнів тому, людина встановлювала собі обладнання електричне, і їй абсолютно незаконно туди співробітники одного з правоохоронних органів встановили туди обладнання без жодного рішення суду", - розповів він.
За словами Кривоноса, працівники того органу знають, що НАБУ відомо про це.
"Що вони там збиралися слухати вдома у керівниці підрозділу? Вони ще й вчинили злочин, я хочу, щоб вони це почули зараз. Вони написали, що вони до цього не мають жодного відношення. Ми ж якось розуміємо, що вони мають відношення до цього.
Вони далі продовжують комбінувати, збирати інформацію, здійснювати тиск на людей. Ми знаємо і прізвища цих товаришів, і хто цим займається. Надаємо цьому оцінку", - додав очільник Бюро.
Кривонос назвав це "огидним способом здобуття доказів не зрозуміло чого, порушуючи таємницю приватного життя".
Чи ви, як "дядя Фьодор" з мультика, "нічєй, сам по себе мальчік, свой собствєнний"?
У тебе дар божий - постійно помилятися.
Ти як лідор, накосячив, наробив біди і жодної рефлексії.
Ще й нахабності вистачає дії інших критикувати.
Хоча дивно очікувати більшого від людини, у якої природний талант - помилятися..
Зараз це відбувається в таких масштабах, що перестаєш спостерігати, дивуватись та обурватись, і реагувати.
Завтра буде новий день та новий скандал, і "правоохоронці" себе перевершать...
Мафія завжди була ліпше оснащена всякими технічними засобами, завжди знаходилася у мейстрімі технологічного процесу. А по рівню бюрократії, гальмів/палки в колеса взагалі на декілька порядків... І бюджет і рєшєніє кадрових вопросов... без рєзюмє
Якщо навіть держава - мафія, то це вам не цивільна/самодіяльна мафія. По ефективності як колгосп часів СССР і фермер США.
Кожен, від кого залежить доля лющини, має знати, що і його дії або бездіяльність, несе таку саму відповідальність!