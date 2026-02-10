Вдома у керівниці підрозділу НАБУ, що розслідує корупцію в оборонці, встановили прослушку, - Кривонос

Тиск на НАБУ: Кривонос розповів про прослушку

У керівниці підрозділу НАБУ, що розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили прослушку вдома.

Про це заявив під час пресконференції директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Ми зафіксували, що у керівниці підрозділу, який займається розслідуванням корупції в сфері оборони, буквально кілька тижнів тому, людина встановлювала собі обладнання електричне, і їй абсолютно незаконно туди співробітники одного з правоохоронних органів встановили туди обладнання без жодного рішення суду", - розповів він.

За словами Кривоноса, працівники того органу знають, що НАБУ відомо про це.

"Що вони там збиралися слухати вдома у керівниці підрозділу? Вони ще й вчинили злочин, я хочу, щоб вони це почули зараз. Вони написали, що вони до цього не мають жодного відношення. Ми ж якось розуміємо, що вони мають відношення до цього.

Вони далі продовжують комбінувати, збирати інформацію, здійснювати тиск на людей. Ми знаємо і прізвища цих товаришів, і хто цим займається. Надаємо цьому оцінку", - додав очільник Бюро.

Кривонос назвав це "огидним способом здобуття доказів не зрозуміло чого, порушуючи таємницю приватного життя".

+7
Вакханалія беззаконня, некомпетентності та свавілля почалась не сьогодні, а в 2019-му, з роспуску Ради.
Зараз це відбувається в таких масштабах, що перестаєш спостерігати, дивуватись та обурватись, і реагувати.
Завтра буде новий день та новий скандал, і "правоохоронці" себе перевершать...
10.02.2026 15:19 Відповісти
+7
А де зареєстрована справа на причетних до встановлення прослушки?
10.02.2026 15:20 Відповісти
+5
а ви, таваріщь, на чиєму боці, соромлюсь спитати?..
Чи ви, як "дядя Фьодор" з мультика, "нічєй, сам по себе мальчік, свой собствєнний"?
10.02.2026 15:22 Відповісти
10.02.2026 15:14 Відповісти
Якщо їй нічого скривать, то не треба і скігліть
10.02.2026 15:15 Відповісти
10.02.2026 15:22 Відповісти
Більше мінусів... приблизно, як користі від слоняри.
У тебе дар божий - постійно помилятися.
10.02.2026 15:28 Відповісти
Дайте Трампу ще 3 роки. Зеленьському ж 7 років дали
10.02.2026 15:31 Відповісти
Як там слоняра поживає?
Ти як лідор, накосячив, наробив біди і жодної рефлексії.
Ще й нахабності вистачає дії інших критикувати.
10.02.2026 15:24 Відповісти
Ще Вікторія Спратц, на яку тут лили бруд, коли вона казала гоніть цього Єлдака токсичного, а як єлдак влаштував дебош на молитовному сніданку в США всі забули вже? Але винен звісно Трамп в усіх наших бідах, Трамп, який на відміну від старика БАйдена хоч якось намагається зупинити цю війну, навіть, можливо, і не на справедливих для нас умовах. А що інші зробили? Цідили військову допомого чайной ложкой?
10.02.2026 15:29 Відповісти
Мало того, що постійно помиляєшся, ще й на своїх помилках не вчишся... тільки виправдання вигадуєш.
Хоча дивно очікувати більшого від людини, у якої природний талант - помилятися..
10.02.2026 15:32 Відповісти
підтримую!
10.02.2026 16:25 Відповісти
Оформи документи і май їх при собі - і ніхто тебе, сируна, викрадати не буде !
10.02.2026 15:25 Відповісти
А на прослушку? Теж документи оформити?
10.02.2026 15:35 Відповісти
то якщо документи в людини не впорядку всяка незрузум іла тітушня може хапати та катувати . чоловіче чи що ти там , ти вобше в курсі що обмежити свободу людини має право тільки поліція?
10.02.2026 15:36 Відповісти
Воно мабуть вважає що і воно має право вимагати в когось щось.
10.02.2026 15:40 Відповісти
це точно , такі равлики як ти ніколи ніякіх прав не мали та мати не будите
10.02.2026 15:43 Відповісти
Я козак. І такий свинопас як ти мені не указ.
10.02.2026 15:52 Відповісти
ну бувай кізяк.
10.02.2026 15:58 Відповісти
10.02.2026 15:15 Відповісти
Де підозра єрмаку і зеленському?!
10.02.2026 15:17 Відповісти
Одразу з підозрою мають надаватися і 3 метра вірьовки та можливість для злочинця, у виборі місця його висіння на ліхтарному СТОВПі в Урядовому кварталі!! Це єдина його привілея….
10.02.2026 15:21 Відповісти
Український жабогадюкінг вражає. В росії є "башти кремля", а у нас це як називається?
10.02.2026 15:17 Відповісти
Зеленський з єрмаком і татаровим, бакановим та групою осі на посадах Держустанов, вчинили черговий злочин проти діючого співробітника НАБУ, щоб протидіяти антикорупційним діям працівника, шляхом шантажу на сім'ю цього співробітника!!
10.02.2026 15:19 Відповісти
10.02.2026 15:19 Відповісти
10.02.2026 15:20 Відповісти
Надаємо цьому оцінку, - додав очільник Бюро.
10.02.2026 15:29 Відповісти
Чим більше буде НАБУ та САП тягнути в оголошенні підозри всім фігурантами"Міндічгейту" тим більше буде прослушок,тиску,провокацій відносно співробітників НАБУ і САП
10.02.2026 15:29 Відповісти
Тягнуть бо США заборонили далі висвітлювати фігурантів. Вони, фігуранти, зайняті переговорами, за Україну вболівають.
10.02.2026 15:37 Відповісти
Мафія завжди була ліпше оснащена всякими технічними засобами, завжди знаходилася у мейстрімі технологічного процесу. А по рівню бюрократії, гальмів/палки в колеса взагалі на декілька порядків... І бюджет і рєшєніє кадрових вопросов... без рєзюмє

Якщо навіть держава - мафія, то це вам не цивільна/самодіяльна мафія. По ефективності як колгосп часів СССР і фермер США.
10.02.2026 15:42 Відповісти
Корупція в Україні не переможна.
10.02.2026 15:48 Відповісти
Не захотіли йти на козиря,так козирь їх через службу,в якій рахується
10.02.2026 15:57 Відповісти
Це якесь кубло.ua
10.02.2026 19:09 Відповісти
Якщо людина не порушиша закон, то їй нема чого боятися! А якщо вона така ж корупціонерка, то її чекає тюрма, як і всіх порушників закону! І оці маніпуляції, про політичні, чи якісь інші перслідування, залиште в минулому!
Кожен, від кого залежить доля лющини, має знати, що і його дії або бездіяльність, несе таку саму відповідальність!
11.02.2026 10:16 Відповісти
 
 