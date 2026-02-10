Вдома у керівниці підрозділу НАБУ, що розслідує корупцію в оборонці, встановили прослушку, - Кривонос

У керівниці підрозділу НАБУ, що розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили прослушку вдома.

Про це заявив під час пресконференції директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Ми зафіксували, що у керівниці підрозділу, який займається розслідуванням корупції в сфері оборони, буквально кілька тижнів тому, людина встановлювала собі обладнання електричне, і їй абсолютно незаконно туди співробітники одного з правоохоронних органів встановили туди обладнання без жодного рішення суду", - розповів він.

За словами Кривоноса, працівники того органу знають, що НАБУ відомо про це.

"Що вони там збиралися слухати вдома у керівниці підрозділу? Вони ще й вчинили злочин, я хочу, щоб вони це почули зараз. Вони написали, що вони до цього не мають жодного відношення. Ми ж якось розуміємо, що вони мають відношення до цього.

Вони далі продовжують комбінувати, збирати інформацію, здійснювати тиск на людей. Ми знаємо і прізвища цих товаришів, і хто цим займається. Надаємо цьому оцінку", - додав очільник Бюро.

Кривонос назвав це "огидним способом здобуття доказів не зрозуміло чого, порушуючи таємницю приватного життя".

