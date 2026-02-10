Дома у руководительницы подразделения НАБУ, расследующего коррупцию в оборонке, установили прослушку, - Кривонос

У руководительницы подразделения НАБУ, расследующего коррупцию в оборонной сфере, обнаружили прослушку дома.

Об этом заявил во время пресс-конференции директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Мы зафиксировали, что у руководительницы подразделения, занимающегося расследованием коррупции в сфере обороны, буквально несколько недель назад, человек устанавливал себе электрическое оборудование, и ей абсолютно незаконно туда сотрудники одного из правоохранительных органов установили оборудование без какого-либо решения суда", - рассказал он.

По словам Кривоноса, сотрудники этого органа знают, что НАБУ об этом известно.

"Что они там собирались слушать дома у руководительницы подразделения? Они еще и совершили преступление, я хочу, чтобы они это услышали сейчас. Они написали, что они к этому не имеют никакого отношения. Мы же как-то понимаем, что они имеют отношение к этому.

Они продолжают комбинировать, собирать информацию, оказывать давление на людей. Мы знаем и фамилии этих товарищей, и кто этим занимается. Даем этому оценку", - добавил глава Бюро.

Кривонос назвал это "отвратительным способом получения доказательств непонятно чего, нарушая тайну частной жизни".

