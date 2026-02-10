РУС
Новости Давление на НАБУ
4 155 33

Дома у руководительницы подразделения НАБУ, расследующего коррупцию в оборонке, установили прослушку, - Кривонос

Давление на НАБУ: Кривонос рассказал о прослушке

У руководительницы подразделения НАБУ, расследующего коррупцию в оборонной сфере, обнаружили прослушку дома.

Об этом заявил во время пресс-конференции директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Мы зафиксировали, что у руководительницы подразделения, занимающегося расследованием коррупции в сфере обороны, буквально несколько недель назад, человек устанавливал себе электрическое оборудование, и ей абсолютно незаконно туда сотрудники одного из правоохранительных органов установили оборудование без какого-либо решения суда", - рассказал он.

По словам Кривоноса, сотрудники этого органа знают, что НАБУ об этом известно.

Читайте также: Детектив НАБУ Магамедрасулов: Целью был не я, а Кривонос и Клименко

"Что они там собирались слушать дома у руководительницы подразделения? Они еще и совершили преступление, я хочу, чтобы они это услышали сейчас. Они написали, что они к этому не имеют никакого отношения. Мы же как-то понимаем, что они имеют отношение к этому.

Они продолжают комбинировать, собирать информацию, оказывать давление на людей. Мы знаем и фамилии этих товарищей, и кто этим занимается. Даем этому оценку", - добавил глава Бюро.

Кривонос назвал это "отвратительным способом получения доказательств непонятно чего, нарушая тайну частной жизни".

Читайте: Точка в "Миндичгейте" не поставлена, будут дополнительные детали, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (4860) Кривонос Семен (100)
+7
Вакханалія беззаконня, некомпетентності та свавілля почалась не сьогодні, а в 2019-му, з роспуску Ради.
Зараз це відбувається в таких масштабах, що перестаєш спостерігати, дивуватись та обурватись, і реагувати.
Завтра буде новий день та новий скандал, і "правоохоронці" себе перевершать...
10.02.2026 15:19 Ответить
+7
А де зареєстрована справа на причетних до встановлення прослушки?
10.02.2026 15:20 Ответить
+4
а ви, таваріщь, на чиєму боці, соромлюсь спитати?..
Чи ви, як "дядя Фьодор" з мультика, "нічєй, сам по себе мальчік, свой собствєнний"?
10.02.2026 15:22 Ответить
😂
10.02.2026 15:14 Ответить
Якщо їй нічого скривать, то не треба і скігліть
10.02.2026 15:15 Ответить
а ви, таваріщь, на чиєму боці, соромлюсь спитати?..
Чи ви, як "дядя Фьодор" з мультика, "нічєй, сам по себе мальчік, свой собствєнний"?
10.02.2026 15:22 Ответить
Більше мінусів... приблизно, як користі від слоняри.
У тебе дар божий - постійно помилятися.
10.02.2026 15:28 Ответить
Дайте Трампу ще 3 роки. Зеленьському ж 7 років дали
10.02.2026 15:31 Ответить
Як там слоняра поживає?
Ти як лідор, накосячив, наробив біди і жодної рефлексії.
Ще й нахабності вистачає дії інших критикувати.
10.02.2026 15:24 Ответить
Ще Вікторія Спратц, на яку тут лили бруд, коли вона казала гоніть цього Єлдака токсичного, а як єлдак влаштував дебош на молитовному сніданку в США всі забули вже? Але винен звісно Трамп в усіх наших бідах, Трамп, який на відміну від старика БАйдена хоч якось намагається зупинити цю війну, навіть, можливо, і не на справедливих для нас умовах. А що інші зробили? Цідили військову допомого чайной ложкой?
10.02.2026 15:29 Ответить
Мало того, що постійно помиляєшся, ще й на своїх помилках не вчишся... тільки виправдання вигадуєш.
Хоча дивно очікувати більшого від людини, у якої природний талант - помилятися..
10.02.2026 15:32 Ответить
підтримую!
10.02.2026 16:25 Ответить
Оформи документи і май їх при собі - і ніхто тебе, сируна, викрадати не буде !
10.02.2026 15:25 Ответить
А на прослушку? Теж документи оформити?
10.02.2026 15:35 Ответить
то якщо документи в людини не впорядку всяка незрузум іла тітушня може хапати та катувати . чоловіче чи що ти там , ти вобше в курсі що обмежити свободу людини має право тільки поліція?
10.02.2026 15:36 Ответить
Воно мабуть вважає що і воно має право вимагати в когось щось.
10.02.2026 15:40 Ответить
це точно , такі равлики як ти ніколи ніякіх прав не мали та мати не будите
10.02.2026 15:43 Ответить
Я козак. І такий свинопас як ти мені не указ.
10.02.2026 15:52 Ответить
ну бувай кізяк.
10.02.2026 15:58 Ответить
10.02.2026 15:15 Ответить
Де підозра єрмаку і зеленському?!
10.02.2026 15:17 Ответить
Одразу з підозрою мають надаватися і 3 метра вірьовки та можливість для злочинця, у виборі місця його висіння на ліхтарному СТОВПі в Урядовому кварталі!! Це єдина його привілея….
10.02.2026 15:21 Ответить
Український жабогадюкінг вражає. В росії є "башти кремля", а у нас це як називається?
10.02.2026 15:17 Ответить
Зеленський з єрмаком і татаровим, бакановим та групою осі на посадах Держустанов, вчинили черговий злочин проти діючого співробітника НАБУ, щоб протидіяти антикорупційним діям працівника, шляхом шантажу на сім'ю цього співробітника!!
10.02.2026 15:19 Ответить
Вакханалія беззаконня, некомпетентності та свавілля почалась не сьогодні, а в 2019-му, з роспуску Ради.
Зараз це відбувається в таких масштабах, що перестаєш спостерігати, дивуватись та обурватись, і реагувати.
Завтра буде новий день та новий скандал, і "правоохоронці" себе перевершать...
10.02.2026 15:19 Ответить
А де зареєстрована справа на причетних до встановлення прослушки?
10.02.2026 15:20 Ответить
Надаємо цьому оцінку, - додав очільник Бюро.
10.02.2026 15:29 Ответить
Чим більше буде НАБУ та САП тягнути в оголошенні підозри всім фігурантами"Міндічгейту" тим більше буде прослушок,тиску,провокацій відносно співробітників НАБУ і САП
10.02.2026 15:29 Ответить
Тягнуть бо США заборонили далі висвітлювати фігурантів. Вони, фігуранти, зайняті переговорами, за Україну вболівають.
10.02.2026 15:37 Ответить
Вдома у керівниці підрозділу НАБУ, що розслідує корупцію в оборонці, встановили прослушку, - Кривонос

Мафія завжди була ліпше оснащена всякими технічними засобами, завжди знаходилася у мейстрімі технологічного процесу. А по рівню бюрократії, гальмів/палки в колеса взагалі на декілька порядків... І бюджет і рєшєніє кадрових вопросов... без рєзюмє

Якщо навіть держава - мафія, то це вам не цивільна/самодіяльна мафія. По ефективності як колгосп часів СССР і фермер США.
10.02.2026 15:42 Ответить
Корупція в Україні не переможна.
10.02.2026 15:48 Ответить
Не захотіли йти на козиря,так козирь їх через службу,в якій рахується
10.02.2026 15:57 Ответить
Це якесь кубло.ua
10.02.2026 19:09 Ответить
Якщо людина не порушиша закон, то їй нема чого боятися! А якщо вона така ж корупціонерка, то її чекає тюрма, як і всіх порушників закону! І оці маніпуляції, про політичні, чи якісь інші перслідування, залиште в минулому!
Кожен, від кого залежить доля лющини, має знати, що і його дії або бездіяльність, несе таку саму відповідальність!
11.02.2026 10:16 Ответить
 
 