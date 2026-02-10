Дома у руководительницы подразделения НАБУ, расследующего коррупцию в оборонке, установили прослушку, - Кривонос
У руководительницы подразделения НАБУ, расследующего коррупцию в оборонной сфере, обнаружили прослушку дома.
Об этом заявил во время пресс-конференции директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Мы зафиксировали, что у руководительницы подразделения, занимающегося расследованием коррупции в сфере обороны, буквально несколько недель назад, человек устанавливал себе электрическое оборудование, и ей абсолютно незаконно туда сотрудники одного из правоохранительных органов установили оборудование без какого-либо решения суда", - рассказал он.
По словам Кривоноса, сотрудники этого органа знают, что НАБУ об этом известно.
"Что они там собирались слушать дома у руководительницы подразделения? Они еще и совершили преступление, я хочу, чтобы они это услышали сейчас. Они написали, что они к этому не имеют никакого отношения. Мы же как-то понимаем, что они имеют отношение к этому.
Они продолжают комбинировать, собирать информацию, оказывать давление на людей. Мы знаем и фамилии этих товарищей, и кто этим занимается. Даем этому оценку", - добавил глава Бюро.
Кривонос назвал это "отвратительным способом получения доказательств непонятно чего, нарушая тайну частной жизни".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи ви, як "дядя Фьодор" з мультика, "нічєй, сам по себе мальчік, свой собствєнний"?
У тебе дар божий - постійно помилятися.
Ти як лідор, накосячив, наробив біди і жодної рефлексії.
Ще й нахабності вистачає дії інших критикувати.
Хоча дивно очікувати більшого від людини, у якої природний талант - помилятися..
Зараз це відбувається в таких масштабах, що перестаєш спостерігати, дивуватись та обурватись, і реагувати.
Завтра буде новий день та новий скандал, і "правоохоронці" себе перевершать...
Мафія завжди була ліпше оснащена всякими технічними засобами, завжди знаходилася у мейстрімі технологічного процесу. А по рівню бюрократії, гальмів/палки в колеса взагалі на декілька порядків... І бюджет і рєшєніє кадрових вопросов... без рєзюмє
Якщо навіть держава - мафія, то це вам не цивільна/самодіяльна мафія. По ефективності як колгосп часів СССР і фермер США.
Кожен, від кого залежить доля лющини, має знати, що і його дії або бездіяльність, несе таку саму відповідальність!