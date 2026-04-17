Задержан заместитель командира 58-й отдельной мотопехотной бригады
58-я ОМБр опубликовала заявление в связи с распространением информации о задержании заместителя командира 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.
Об этом сообщается на странице 58-й ОМБр в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Командование бригады полностью поддерживает и всячески содействует проведению досудебного расследования. Мы заинтересованы в быстром, всестороннем и объективном установлении всех обстоятельств дела", - говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что в соответствии с Конституцией Украины и уголовно-процессуальным законодательством действует принцип презумпции невиновности. Любые окончательные выводы о виновности лица возможны исключительно после завершения всестороннего следствия и вступления в законную силу соответствующего решения суда.
Также в бригаде призвали воздерживаться от распространения непроверенной информации, слухов и спекуляций, которые могут помешать объективному расследованию, а также негативно повлиять на репутацию военнослужащих и боеспособность подразделения.
"Просим ориентироваться исключительно на официальные источники информации: сообщения следственных органов, решения суда и официальные заявления 58-й отдельной мотопехотной бригады", — добавляется в заявлении.
Бригада продолжает выполнять задачи
Кроме того, отмечается, что 58-я отдельная мотопехотная бригада продолжает надежно удерживать определенные рубежи обороны на Харьковском направлении и добросовестно выполняет поставленные боевые (специальные) задачи.
О ком идет речь
По данным источников УП, речь идет о подполковнике Максиме Бобровском и деле о вероятном вымогательстве взятки за перевод из одной воинской части в другую.
Отмечается, что правоохранительные органы пока не комментируют этот задержание.
В командовании Сухопутных войск отметили, что не могут разглашать данные следствия, но заверили, что содействуют расследованию, и посоветовали дождаться решения суда.
