Новости Взятничество в армии
Задержан заместитель командира 58-й отдельной мотопехотной бригады

58-я ОМБр опубликовала заявление в связи с распространением информации о задержании заместителя командира 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Об этом сообщается на странице 58-й ОМБр в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Командование бригады полностью поддерживает и всячески содействует проведению досудебного расследования. Мы заинтересованы в быстром, всестороннем и объективном установлении всех обстоятельств дела", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в соответствии с Конституцией Украины и уголовно-процессуальным законодательством действует принцип презумпции невиновности. Любые окончательные выводы о виновности лица возможны исключительно после завершения всестороннего следствия и вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Также в бригаде призвали воздерживаться от распространения непроверенной информации, слухов и спекуляций, которые могут помешать объективному расследованию, а также негативно повлиять на репутацию военнослужащих и боеспособность подразделения.

"Просим ориентироваться исключительно на официальные источники информации: сообщения следственных органов, решения суда и официальные заявления 58-й отдельной мотопехотной бригады", — добавляется в заявлении.

Бригада продолжает выполнять задачи

Кроме того, отмечается, что 58-я отдельная мотопехотная бригада продолжает надежно удерживать определенные рубежи обороны на Харьковском направлении и добросовестно выполняет поставленные боевые (специальные) задачи.

О ком идет речь

По данным источников УП, речь идет о подполковнике Максиме Бобровском и деле о вероятном вымогательстве взятки за перевод из одной воинской части в другую.

Отмечается, что правоохранительные органы пока не комментируют этот задержание.

В командовании Сухопутных войск отметили, что не могут разглашать данные следствия, но заверили, что содействуют расследованию, и посоветовали дождаться решения суда.

17.04.2026 17:35 Ответить
"Просимо орієнтуватися виключно на офіційні джерела інформації" - навіщо? Вони ж постійно брешуть.
17.04.2026 17:38 Ответить
ОЙ,ОЙ а скільки раз зеленський говорив до суда ,що хтось злочинець А потім суд виправдовув . ну а про Порошенко взагалі мовчу,бо так було десятки раз.
17.04.2026 17:44 Ответить
Не брав він гроші за переведення в тцк 10 000 доларів.
17.04.2026 17:52 Ответить
В підсумку піде в іншу бригаду з підвищенням.
