Забирал автомобили у бизнеса якобы для нужд ВСУ: экс-начальника ТЦК будут судить на Киевщине
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника одного из районных ТЦК и СП Киевской области, который незаконно изымал транспорт у предпринимателей. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.
Подробнее о деле
Следователи установили, что чиновник без законных оснований изъял 8 автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками. Транспорт изымали без надлежащих документов под предлогом нужд Вооруженных Сил Украины.
Впоследствии по его указанию оформили акты приема-передачи задним числом - якобы для передачи автомобилей в воинские части. На самом же деле этот транспорт в подразделения не попал.
Из-за таких действий предприятия понесли убытки на сумму более 4 млн грн.
Что грозит?
На данный момент часть ущерба возмещена - три автомобиля переданы для нужд Вооруженных Сил Украины, что составляет около 1 млн грн.
- Действия бывшего чиновника квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение полномочий в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Ну не може такого бути в середовищі, де 90% колективу - військовослужбовці, що пройшли пекло на передку і через важкі поранення тепер вимушені знаходитися в тилу
Це ж не від тцкшності залежить, а від конкретної людини. А у нас менталітет "брати все шо погано лежить".