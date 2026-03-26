Забирал автомобили у бизнеса якобы для нужд ВСУ: экс-начальника ТЦК будут судить на Киевщине

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника одного из районных ТЦК и СП Киевской области, который незаконно изымал транспорт у предпринимателей. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает ГБР.

Подробнее о деле

Следователи установили, что чиновник без законных оснований изъял 8 автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками. Транспорт изымали без надлежащих документов под предлогом нужд Вооруженных Сил Украины.

Впоследствии по его указанию оформили акты приема-передачи задним числом - якобы для передачи автомобилей в воинские части. На самом же деле этот транспорт в подразделения не попал.

Из-за таких действий предприятия понесли убытки на сумму более 4 млн грн.

Что грозит?

На данный момент часть ущерба возмещена - три автомобиля переданы для нужд Вооруженных Сил Украины, что составляет около 1 млн грн.

Действия бывшего чиновника квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение полномочий в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

