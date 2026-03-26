Новости Взятничество в армии
Забирал автомобили у бизнеса якобы для нужд ВСУ: экс-начальника ТЦК будут судить на Киевщине

В Киевской области будут судить экс-начальника ТЦК

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника одного из районных ТЦК и СП Киевской области, который незаконно изымал транспорт у предпринимателей. Обвинительный акт направлен в суд.

Подробнее о деле

Следователи установили, что чиновник без законных оснований изъял 8 автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками. Транспорт изымали без надлежащих документов под предлогом нужд Вооруженных Сил Украины.

Впоследствии по его указанию оформили акты приема-передачи задним числом - якобы для передачи автомобилей в воинские части. На самом же деле этот транспорт в подразделения не попал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дом, земля и авто на родственников: будут судить руководителя ТЦК во Львовской области за недостоверные декларации, - ГБР. ФОТОрепортаж

Из-за таких действий предприятия понесли убытки на сумму более 4 млн грн.

Что грозит?

На данный момент часть ущерба возмещена - три автомобиля переданы для нужд Вооруженных Сил Украины, что составляет около 1 млн грн.

  • Действия бывшего чиновника квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение полномочий в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Читайте также: В Одессе Нацполиция задержала военнослужащего ТЦК за вымогательство денег. ФОТОрепортаж

Топ комментарии
+7
Так он знайомий розказував, їхав мимо тцкашного бусика, проколоті шини були, цкун в телефон майже вимагав у волонтера привезти швидко комплект гуми, ну він через півгодини і привіз, думаю легко здогадатися звідки донати йдуть на цю гуму (і не тільки)
26.03.2026 16:33 Ответить
+2
Це кацапське іпсо! Продукт ШІ!
Ну не може такого бути в середовищі, де 90% колективу - військовослужбовці, що пройшли пекло на передку і через важкі поранення тепер вимушені знаходитися в тилу
26.03.2026 16:40 Ответить
+2
Так , просто це поранений на голову в запеклому бою і йому голоси в кого голові це наказали робити! "Панять і прастіть"
26.03.2026 16:47 Ответить
26.03.2026 16:32 Ответить
Вгадай(з одного разу!), за кого це падло голосувало і кого й до нині підтримує?
26.03.2026 17:11 Ответить
Подібне до подібного. Гума до гуми. Все вірно.
26.03.2026 16:37 Ответить
Яка сумна іронія.
26.03.2026 16:46 Ответить
Й😂
26.03.2026 16:58 Ответить
Главноє шо в бойових підрозділах не ворують )
Це ж не від тцкшності залежить, а від конкретної людини. А у нас менталітет "брати все шо погано лежить".
26.03.2026 17:21 Ответить
Та що ж це таке? Адже тцк-сама чесна та порядна організація в світі.
26.03.2026 16:47 Ответить
тцк-акники вже сьогодні явні лідери,, після найвеличнішого, по людських прокльонах )
26.03.2026 16:49 Ответить
Не може такого бути...
26.03.2026 17:20 Ответить
 
 