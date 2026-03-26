УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10098 відвідувачів онлайн
Новини Хабарництво в армії
3 322 17

Забирав авто у бізнесу нібито на потреби ЗСУ: ексначальника ТЦК судитимуть на Київщині

На Київщині судитимуть ексначальника ТЦК

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника одного з районних ТЦК та СП Київської області, який незаконно вилучав транспорт у підприємців. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про справу

Слідчі встановили, що посадовець без законних підстав забрав 8 автомобілів у двох підприємств, які займаються вантажними перевезеннями. Транспорт вилучали без належних документів під приводом потреб Збройних Сил України.

Згодом за його вказівкою оформили акти приймання-передачі заднім числом — нібито для передачі автомобілів до військових частин. Насправді ж цей транспорт до підрозділів не потрапив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будинок, земля й авто на родичів: судитимуть керівника ТЦК на Львівщині за недостовірні декларації, - ДБР. ФОТОрепортаж

Через такі дії підприємства зазнали збитків на понад 4 млн грн.

Що загрожує?

Наразі частину шкоди відшкодовано — три автомобілі передали для потреб Збройних Сил України, що становить близько 1 млн грн.

  • Дії колишнього посадовця кваліфікували за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення влади в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Читайте також: В Одесі Нацполіція затримала військовослужбовця ТЦК на вимаганні грошей. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4659) ДБР (3981) ТЦК та СП (1238)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Так он знайомий розказував, їхав мимо тцкашного бусика, проколоті шини були, цкун в телефон майже вимагав у волонтера привезти швидко комплект гуми, ну він через півгодини і привіз, думаю легко здогадатися звідки донати йдуть на цю гуму (і не тільки)
показати весь коментар
26.03.2026 16:33 Відповісти
+5
******.....
показати весь коментар
26.03.2026 16:32 Відповісти
+5
Це кацапське іпсо! Продукт ШІ!
Ну не може такого бути в середовищі, де 90% колективу - військовослужбовці, що пройшли пекло на передку і через важкі поранення тепер вимушені знаходитися в тилу
показати весь коментар
26.03.2026 16:40 Відповісти

Завантаження...

 
 