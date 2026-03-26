Забирав авто у бізнесу нібито на потреби ЗСУ: ексначальника ТЦК судитимуть на Київщині

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника одного з районних ТЦК та СП Київської області, який незаконно вилучав транспорт у підприємців. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

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Слідчі встановили, що посадовець без законних підстав забрав 8 автомобілів у двох підприємств, які займаються вантажними перевезеннями. Транспорт вилучали без належних документів під приводом потреб Збройних Сил України.

Згодом за його вказівкою оформили акти приймання-передачі заднім числом — нібито для передачі автомобілів до військових частин. Насправді ж цей транспорт до підрозділів не потрапив.

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Через такі дії підприємства зазнали збитків на понад 4 млн грн.

Що загрожує?

Наразі частину шкоди відшкодовано — три автомобілі передали для потреб Збройних Сил України, що становить близько 1 млн грн.

Дії колишнього посадовця кваліфікували за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення влади в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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