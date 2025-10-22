Вимагав $7 тис. за переведення до іншої військової частини: на Донеччині повідомлено про підозру майору ЗСУ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Донецькій області повідомлено про підозру майору, начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин ЗСУ.

Про це інформує Донецька спеціалізована прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у вересні 2025 року військовий вимагав від колеги 7 тисяч доларів США, обіцяючи вплинути на керівництво інших підрозділів для сприяння у переведенні до іншої частини.

Також він пропонував "допомогу" в підготовці документів і вплив на рішення про виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 1 мільйона гривень, частину якої хотів отримати особисто.

У жовтні підозрюваний отримав 292 тисячі гривень (еквівалент 7 тисяч доларів США) і був затриманий правоохоронцями.

