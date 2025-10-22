УКР
664 9

Вимагав $7 тис. за переведення до іншої військової частини: на Донеччині повідомлено про підозру майору ЗСУ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Донецькій області повідомлено про підозру майору, начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин ЗСУ.

Про це інформує Донецька спеціалізована прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Майора ЗСУ підозрюють у хабарництві

За даними слідства, у вересні 2025 року військовий вимагав від колеги 7 тисяч доларів США, обіцяючи вплинути на керівництво інших підрозділів для сприяння у переведенні до іншої частини.

Також він пропонував "допомогу" в підготовці документів і вплив на рішення про виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 1 мільйона гривень, частину якої хотів отримати особисто.

прокуратура
прокуратура

У жовтні підозрюваний отримав 292 тисячі гривень (еквівалент 7 тисяч доларів США) і був затриманий правоохоронцями.

Хтось тут раніше доказував що таке неможливо. Де ви тепер?
показати весь коментар
22.10.2025 12:25 Відповісти
Тут немає чому дивуватись. ЗСУ - це частина суспільства. Кругом корупція, заробітки - а ви хочете щоб в штабі працювали незаймані монашки з католицького монастиря?
До речі - в 2023 році за переведення просили 3 тисячі доларів.
показати весь коментар
22.10.2025 12:32 Відповісти
Мене не дивує корупція всередині ЗСУ. Просто тут раніше затяті доказували що таке неможливо в принципі.
показати весь коментар
22.10.2025 12:58 Відповісти
Цікаво - з яких міркувань виведена така сума - 7 тисяч доларів?
показати весь коментар
22.10.2025 12:26 Відповісти
це його зарплата (неофіційна) за місяць....))))
показати весь коментар
22.10.2025 12:28 Відповісти
Кон'юнктура ринка
показати весь коментар
22.10.2025 12:30 Відповісти
З міркувань рабовласника.
показати весь коментар
22.10.2025 12:43 Відповісти
третина від мільйона грн, котрий він обіцяв оформити як одноразову допомогу.
показати весь коментар
22.10.2025 12:53 Відповісти
Раб платить сам за себе продавцеві. Єгиптські фараони з могил повилізають, щоб на це подивитись, як дізнаються.
показати весь коментар
22.10.2025 12:51 Відповісти
 
 