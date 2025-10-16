Посадовці ТЦК вимагали $2000 хабаря у ветерана за постановку на облік: їх затримали, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією викрили та затримали двох посадовців з двох різних Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки Запорізької області, які вимагали хабар від ветерана війни за постановку на військовий облік.
Про це пише пресцентр Бюро, передає Цензор.НЕТ.
Так, заступник начальника одного з районних ТЦК та його спільник з іншого ТЦК вимагали від колишнього військовослужбовця 2 тис. доларів США за те, що мали без зволікань зробити у межах виконання своїх посадових обовʼязків.
"Ветеран, який нещодавно повернувся додому після служби на Харківському напрямку, звернувся до районного ТЦК для проходження стандартної процедури обліку. Однак, замість належного оформлення документів він зіткнувся з відвертим шантажем. Отримавши його дані, один із фігурантів почав вимагати у військовослужбовця гроші, погрожуючи оголосити його в розшук та повторно відправити на фронт", - розповіли в ДБР.
До справи "несподівано" долучився працівник іншого ТЦК, який запропонував свої послуги посередника, запевнивши, що може вплинути на колег.
Зловмисників затримали "на гарячому" в момент передачі хабаря. Після отримання грошей, заступник начальника районного ТЦК намагався втекти на автомобілі, викидаючи купюри з вікна, але був зупинений правоохоронцями.
Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
на мосфільмі проводили зйомку.
Тцк казало не дивитись та не вірити цим провокаціям.
Купка мразоти навіть без грошей від фсб зробила свою чорну справу.
Як виправити- повернути довіру - навіть ніхто не думає і не знає.