2 198 26

Посадовці ТЦК вимагали $2000 хабаря у ветерана за постановку на облік: їх затримали, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією викрили та затримали двох посадовців з двох різних Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки Запорізької області, які вимагали хабар від ветерана війни за постановку на військовий облік.

Про це пише пресцентр Бюро, передає Цензор.НЕТ.

Так, заступник начальника одного з районних ТЦК та його спільник з іншого ТЦК вимагали від колишнього військовослужбовця 2 тис. доларів США за те, що мали без зволікань зробити у межах виконання своїх посадових обовʼязків.

"Ветеран, який нещодавно повернувся додому після служби на Харківському напрямку, звернувся до районного ТЦК для проходження стандартної процедури обліку. Однак, замість належного оформлення документів він зіткнувся з відвертим шантажем. Отримавши його дані, один із фігурантів почав вимагати у військовослужбовця гроші, погрожуючи оголосити його в розшук та повторно відправити на фронт", - розповіли в ДБР.

У Запоріжжі затримали двох посадовців ТЦК за хабарництво
До справи "несподівано" долучився працівник іншого ТЦК, який запропонував свої послуги посередника, запевнивши, що може вплинути на колег.

Зловмисників затримали "на гарячому" в момент передачі хабаря. Після отримання грошей, заступник начальника районного ТЦК намагався втекти на автомобілі, викидаючи купюри з вікна, але був зупинений правоохоронцями.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Автор: 

ветерани (1135) хабар (4807) Запоріжжя (2426) ДБР (3773) ТЦК та СП (834)
Топ коментарі
+19
що ж вони з ухилянтами витворяють, якщо до ветеранів таке відношення?
показати весь коментар
16.10.2025 16:29 Відповісти
+16
знов іпсо на котиків....кацапи не сплять тільки б підгадити святим тцк
показати весь коментар
16.10.2025 16:29 Відповісти
+8
Ну а ****, воїни підзаробив грошенят на фронті, тепер має поділитися із "побратимами" з ТЦК
показати весь коментар
16.10.2025 16:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.10.2025 16:27 Відповісти
знов іпсо на котиків....кацапи не сплять тільки б підгадити святим тцк
показати весь коментар
16.10.2025 16:29 Відповісти
Вже долучили до іпси "працівників дбр та поліції".
на мосфільмі проводили зйомку.
Тцк казало не дивитись та не вірити цим провокаціям.
показати весь коментар
16.10.2025 16:59 Відповісти
добавили персонажів для реальності сітуації...
показати весь коментар
16.10.2025 17:29 Відповісти
плакат "сєятєль. заступник начальника районного тцк разбрасиваєт доляровиє купюри" )
показати весь коментар
16.10.2025 17:26 Відповісти
що ж вони з ухилянтами витворяють, якщо до ветеранів таке відношення?
показати весь коментар
16.10.2025 16:29 Відповісти
для ухилянтів у них тцк ,а для бувших-сп....
показати весь коментар
16.10.2025 16:30 Відповісти
Новую схему ТЦК придумало? Вместо полугодового отдыха, "за жопу и в конверт"? Виртуозы, однако!
показати весь коментар
16.10.2025 16:29 Відповісти
і люди платять у кого є гроші, бо вмирати ніхто не хоче.
показати весь коментар
16.10.2025 16:33 Відповісти
ну не підари???
показати весь коментар
16.10.2025 16:32 Відповісти
Говорили мені батьки, не йди у будівельники. Вибирай престижну та вигідну для себе професію....
показати весь коментар
16.10.2025 16:34 Відповісти
Дякуємо мужнім героям тилу за захист та безпеку! Кожен робить свою справу!
показати весь коментар
16.10.2025 16:35 Відповісти
Ну а ****, воїни підзаробив грошенят на фронті, тепер має поділитися із "побратимами" з ТЦК
показати весь коментар
16.10.2025 16:36 Відповісти
Які доїдають останній ""й без солі.
показати весь коментар
16.10.2025 17:01 Відповісти
Треба просто задокументувати злочин, отримати свідченя потерпілого, вивести на двір і розстріляти
показати весь коментар
16.10.2025 16:39 Відповісти
Тих хто вимагає хабарі з ветеранів потрібно судити судами Лінча - люто ******* і таврувати клеймом на лобі.
показати весь коментар
16.10.2025 16:39 Відповісти
Напевне там спостерігається гострий дефіцит платіжеспроможних ухилянтів, цілих 2 тцк на одного нещасного ветерана за 2 тис доларів.
показати весь коментар
16.10.2025 16:45 Відповісти
А де заява обласного Запорізького ТЦК СП про русняве ІПСО і неможливість такої поведінки співробітників-ветеранів з ТЦК СП?
показати весь коментар
16.10.2025 16:47 Відповісти
Слава патужним та нєзламним воякам з тцк!
показати весь коментар
16.10.2025 16:48 Відповісти
Таке враження, що ТЦК це філія ФСБ в Україні, бо як це можна пояснити? Одних ловлять, інші вимагають.
показати весь коментар
16.10.2025 17:00 Відповісти
Вони підірвали боєздатність країни на половину.
Купка мразоти навіть без грошей від фсб зробила свою чорну справу.
Як виправити- повернути довіру - навіть ніхто не думає і не знає.
показати весь коментар
16.10.2025 17:06 Відповісти
А потім ми дивуємося і негодуємо коли в когось не витримують нерви і він рве чеку.
показати весь коментар
16.10.2025 17:05 Відповісти
По словам Залужного, за 23 рік, там працюють люди з досвідом... То так...вони знають хто відкупився з 14 року, . і по в 22 і в 23..там думали що війна скінчиться скоро, а вони підзароблять... Так захопилися а вже мобілізовувати і нікого..Вчора телефонували з села, то відбили вже з стін ТЦК інваліда, який не розмовляє вже 10 років, пару слів і одні матні, весь запас слів. опісля удалення гематоми на мізку... рука погано працює опісля перелому, а ще раніще 56 річного хворого на шизофренію з 90 років відбивали з сільради працівники .. перчисляти не буду ..Це не Кремлівські курви у нас в ТЦК?? Все іде до того, що це путінські працівники, ...............Все всі про них знають але...
показати весь коментар
16.10.2025 17:34 Відповісти
 
 