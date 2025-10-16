Чиновники ТЦК требовали $2000 взятки у ветерана за постановку на учет: их задержали, - ГБР. ФОТОрепортаж
Работники ГБР во взаимодействии с Нацполицией разоблачили и задержали двух должностных лиц из двух разных Территориальных центров комплектования и соцподдержки Запорожской области, которые требовали взятку от ветерана войны за постановку на воинский учет.
Об этом пишет пресс-центр Бюро, передает Цензор.НЕТ.
Так, заместитель начальника одного из районных ТЦК и его сообщник из другого ТЦК требовали от бывшего военнослужащего 2 тыс. долларов США за то, что должны были без проволочек сделать в рамках выполнения своих должностных обязанностей.
"Ветеран, который недавно вернулся домой после службы на Харьковском направлении, обратился в районный ТЦК для прохождения стандартной процедуры учета. Но вместо надлежащего оформления документов он столкнулся с откровенным шантажом. Получив его данные, один из фигурантов начал требовать у военнослужащего деньги, угрожая объявить его в розыск и повторно отправить на фронт", - рассказали в ГБР.
К делу "неожиданно" присоединился работник другого ТЦК, который предложил свои услуги посредника, заверив, что может повлиять на коллег.
Злоумышленников задержали "на горячем" в момент передачи взятки. После получения денег, заместитель начальника районного ТЦК пытался скрыться на автомобиле, выбрасывая купюры из окна, но был остановлен правоохранителями.
В данное время обоим фигурантам сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
на мосфільмі проводили зйомку.
Тцк казало не дивитись та не вірити цим провокаціям.
Купка мразоти навіть без грошей від фсб зробила свою чорну справу.
Як виправити- повернути довіру - навіть ніхто не думає і не знає.