1 406 23

Чиновники ТЦК требовали $2000 взятки у ветерана за постановку на учет: их задержали, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР во взаимодействии с Нацполицией разоблачили и задержали двух должностных лиц из двух разных Территориальных центров комплектования и соцподдержки Запорожской области, которые требовали взятку от ветерана войны за постановку на воинский учет.

Об этом пишет пресс-центр Бюро, передает Цензор.НЕТ.

Так, заместитель начальника одного из районных ТЦК и его сообщник из другого ТЦК требовали от бывшего военнослужащего 2 тыс. долларов США за то, что должны были без проволочек сделать в рамках выполнения своих должностных обязанностей.

"Ветеран, который недавно вернулся домой после службы на Харьковском направлении, обратился в районный ТЦК для прохождения стандартной процедуры учета. Но вместо надлежащего оформления документов он столкнулся с откровенным шантажом. Получив его данные, один из фигурантов начал требовать у военнослужащего деньги, угрожая объявить его в розыск и повторно отправить на фронт", - рассказали в ГБР.

В Запорожье задержали двух чиновников ТЦК за взяточничество
К делу "неожиданно" присоединился работник другого ТЦК, который предложил свои услуги посредника, заверив, что может повлиять на коллег.

Злоумышленников задержали "на горячем" в момент передачи взятки. После получения денег, заместитель начальника районного ТЦК пытался скрыться на автомобиле, выбрасывая купюры из окна, но был остановлен правоохранителями.

В данное время обоим фигурантам сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Автор: 

ветераны (1144) взятка (6247) Запорожье (2802) ГБР (3247) ТЦК (781)
Топ комментарии
+14
що ж вони з ухилянтами витворяють, якщо до ветеранів таке відношення?
16.10.2025 16:29 Ответить
+11
знов іпсо на котиків....кацапи не сплять тільки б підгадити святим тцк
16.10.2025 16:29 Ответить
+4
для ухилянтів у них тцк ,а для бувших-сп....
16.10.2025 16:30 Ответить
знов іпсо на котиків....кацапи не сплять тільки б підгадити святим тцк
Вже долучили до іпси "працівників дбр та поліції".
на мосфільмі проводили зйомку.
Тцк казало не дивитись та не вірити цим провокаціям.
що ж вони з ухилянтами витворяють, якщо до ветеранів таке відношення?
для ухилянтів у них тцк ,а для бувших-сп....
Новую схему ТЦК придумало? Вместо полугодового отдыха, "за жопу и в конверт"? Виртуозы, однако!
і люди платять у кого є гроші, бо вмирати ніхто не хоче.
ну не підари???
Говорили мені батьки, не йди у будівельники. Вибирай престижну та вигідну для себе професію....
Дякуємо мужнім героям тилу за захист та безпеку! Кожен робить свою справу!
Ну а ****, воїни підзаробив грошенят на фронті, тепер має поділитися із "побратимами" з ТЦК
Які доїдають останній ""й без солі.
Треба просто задокументувати злочин, отримати свідченя потерпілого, вивести на двір і розстріляти
Тих хто вимагає хабарі з ветеранів потрібно судити судами Лінча - люто ******* і таврувати клеймом на лобі.
Напевне там спостерігається гострий дефіцит платіжеспроможних ухилянтів, цілих 2 тцк на одного нещасного ветерана за 2 тис доларів.
А де заява обласного Запорізького ТЦК СП про русняве ІПСО і неможливість такої поведінки співробітників-ветеранів з ТЦК СП?
Слава патужним та нєзламним воякам з тцк!
Таке враження, що ТЦК це філія ФСБ в Україні, бо як це можна пояснити? Одних ловлять, інші вимагають.
Вони підірвали боєздатність країни на половину.
Купка мразоти навіть без грошей від фсб зробила свою чорну справу.
Як виправити- повернути довіру - навіть ніхто не думає і не знає.
А потім ми дивуємося і негодуємо коли в когось не витримують нерви і він рве чеку.
