Чиновники ТЦК требовали $2000 взятки у ветерана за постановку на учет: их задержали, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР во взаимодействии с Нацполицией разоблачили и задержали двух должностных лиц из двух разных Территориальных центров комплектования и соцподдержки Запорожской области, которые требовали взятку от ветерана войны за постановку на воинский учет.

Об этом пишет пресс-центр Бюро, передает Цензор.НЕТ.

Так, заместитель начальника одного из районных ТЦК и его сообщник из другого ТЦК требовали от бывшего военнослужащего 2 тыс. долларов США за то, что должны были без проволочек сделать в рамках выполнения своих должностных обязанностей.

"Ветеран, который недавно вернулся домой после службы на Харьковском направлении, обратился в районный ТЦК для прохождения стандартной процедуры учета. Но вместо надлежащего оформления документов он столкнулся с откровенным шантажом. Получив его данные, один из фигурантов начал требовать у военнослужащего деньги, угрожая объявить его в розыск и повторно отправить на фронт", - рассказали в ГБР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вымогал $2 тыс. за содействие в признании военного ограниченно годным: задержан начальник отделения военной клиники. ВИДЕО+ФОТО





К делу "неожиданно" присоединился работник другого ТЦК, который предложил свои услуги посредника, заверив, что может повлиять на коллег.

Злоумышленников задержали "на горячем" в момент передачи взятки. После получения денег, заместитель начальника районного ТЦК пытался скрыться на автомобиле, выбрасывая купюры из окна, но был остановлен правоохранителями.

Читайте также: Взятка $3,5 млн за закрытие дела НАБУ: одному из адвокатов избрали меру пресечения - залог 2,1 млн грн









В данное время обоим фигурантам сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также читайте: Начальника ТЦК задержали на взятке $2000 за "решение вопросов" военного учета в Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж