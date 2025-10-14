Взятка $3,5 млн за закрытие дела НАБУ: одному из адвокатов избрали меру пресечения - залог 2,1 млн грн
ВАКС избрал меру пресечения одному из адвокатов, которого уличили в подстрекательстве к предоставлению 3,5 млн долларов США взятки за закрытие производства, которое расследуют детективы НАБУ.
Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.
"К адвокату применена мера пресечения в виде залога в размере 2 119 600 гривен с возложением соответствующих процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 октября НАБУ и САП заявили о разоблачении прокурора Офиса Генпрокурора и адвокатов на подстрекательстве к подкупу якобы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и судей Высшего антикоррупционного суда.
ОГП отметили, что НАБУ провели обыски у прокурора, который расследует дело детективов Бюро, что "вызывает сомнения в объективности расследования и имеет признаки конфликта интересов".
Прокурора взяли под стражу с возможностью залога 4 млн грн.
