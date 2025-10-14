РУС
Взятка $3,5 млн за закрытие дела НАБУ: одному из адвокатов избрали меру пресечения - залог 2,1 млн грн

Прокурор и адвокаты требовали взятку. ВАКС избрал меру пресечения

ВАКС избрал меру пресечения одному из адвокатов, которого уличили в подстрекательстве к предоставлению 3,5 млн долларов США взятки за закрытие производства, которое расследуют детективы НАБУ.

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

"К адвокату применена мера пресечения в виде залога в размере 2 119 600 гривен с возложением соответствующих процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.

Читайте: НАБУ вернуло 215 миллионов по коррупционному делу "бэк-офиса" на "Укрзализныце" во времена Камышина

Напомним, 9 октября НАБУ и САП заявили о разоблачении прокурора Офиса Генпрокурора и адвокатов на подстрекательстве к подкупу якобы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и судей Высшего антикоррупционного суда.

ОГП отметили, что НАБУ провели обыски у прокурора, который расследует дело детективов Бюро, что "вызывает сомнения в объективности расследования и имеет признаки конфликта интересов".

Прокурора взяли под стражу с возможностью залога 4 млн грн.

адвокат (1447) САП (2324) мера пресечения (525)
"Прикольна" застава, навіть не 25% від розміру хабаря.
14.10.2025 12:41 Ответить
 
 