Хабар $3,5 млн за закриття справи НАБУ: одному з адвокатів обрали запобіжний захід - застава 2,1 млн грн

ВАКС обрав запобіжний захід одному з адвокатів, якого викрили на підбурюванні до надання 3,5 млн доларів США хабаря за закриття провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

Про це повідомила пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

"До адвоката застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 119 600 гривень з покладенням відповідних процесуальних обов’язків", - йдеться в повідомленні.

Читайте: НАБУ повернуло 215 мільйонів у корупційній справі "бек-офісу" на "Укрзалізниці" за часів Камишіна

Нагадаємо, 9 жовтня НАБУ та САП заявили про викриття прокурора Офісу Генпрокурора та адвокатів на підбурюванні до підкупу начебто прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та суддів Вищого антикорупційного суду.

ОГП зазначили, що НАБУ провели обшуки у прокурора, який розслідує справу детективів Бюро, що "викликає сумніви щодо об'єктивності розслідування і має ознаки конфлікту інтересів".

Прокурора взяли під варту із можливістю застави 4 млн грн.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ