НАБУ повернуло 215 мільйонів у корупційній справі "бек-офісу" на "Укрзалізниці" за часів Камишіна

Протягом 2025 року на рахунки АТ "Укрзалізниця" та до держбюджету надійшло 215 млн грн від приватних компаній і фізосіб як компенсація збитків.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро наголошуючи, що відповідний результат отриманий завдяки спільним діям детективів НАБУ, прокурорів САП і департаменту корпоративної безпеки "Укрзалізниці".

За даними слідства, у 2021-2024 роках у державній компанії працював так званий "бек-офіс", що забезпечував перемогу "потрібних" компаній у тендерах за відсоток від суми закупівель. Продукцію постачали за завищеними цінами.

Лідером групи був позаштатний радник керівника Офісу президента, який згодом обійняв посаду заступника керівника департаменту СБУ. У березні 2024 року НАБУ та САП викрили схему, у квітні організатору повідомили про підозру.

НАБУ не уточнює прізвищ підозрюваних у цій справі. Проте відомо, що організаторами схеми слідство вважає колишнього топпосадовця СБУ і радника Офісу президента Артема Шила і народного депутата Віктора Бондаря.

Зауважимо, що з квітня 2021 року по кінець лютого 2023 року "Укрзалізницю" очолював Олександр Камишін. Після цього його призначили очільником Мінстратегпрому, а у вересні 2024 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Камишіна своїм радником зі стратегічних питань.

Читайте також: БЕБ викрило контрабанду ювелірних виробів і годинників через кордон. Причетні працівники "Укрзалізниці". ФОТОрепортаж

Загалом з 2023 року завдяки спільним діям НАБУ, САП та УЗ державі компенсовано понад 336 млн грн збитків від корупції на товаристві. У межах кримінальних проваджень майже 120 млн грн скеровано на підтримку війська.

Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції з початку вересня запустило Реєстр прозорості – відкриту публічну платформу, яка збирає, обробляє й оприлюднює дані про суб'єктів лобіювання та їхню звітність.

Так, станом на 30 вересня 2025 року в Реєстрі зареєструвалося 73 суб'єкти лобіювання, з яких 39 – юридичні особи (від імені яких можуть лобіювати 113 людей) та 34 фізичні особи.