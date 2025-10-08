НАЗК назвало найпопулярніші сфери лобіювання в Україні. ПЕРЕЛІК

Національне агентство з питань запобігання корупції з початку вересня запустило Реєстр прозорості – відкриту публічну платформу, яка збирає, обробляє й оприлюднює дані про суб'єктів лобіювання та їхню звітність. Так, станом на 30 вересня 2025 року в Реєстрі зареєструвалося 73 суб'єкти лобіювання.

Як уточнюють у НАЗК, із цієї кількості 39 – юридичні особи (від імені яких можуть лобіювати 113 людей) та 34 фізичні особи. Одна особа припинила статус лобіста. Отже, загалом, 147 лобістів можуть впливати на ухвалення рішень в країні.

Серед юридичних осіб, які зареєструвалися в Реєстрі, зокрема:

товариства з обмеженою відповідальністю – 16,

асоціації – 8;

акціонерні товариства – 5;

адвокатські об’єднання – 3;

спілки об'єднань громадян – 3;

громадські спілки – 2;

інша організаційно-правова форма – 2.

Найпопулярніші сфери лобіювання:

економічний розвиток, регуляторна політика та власність; правова політика; фінансова, банківська, податкова та митна політика – 54 суб’єкти лобіювання;

правоохоронна діяльність – 53 суб'єкти;

інновації та цифрові трансформації – 49 суб'єктів;

транспорт, зв'язок та інфраструктура – 47 суб'єктів;

екологічна політика та природокористування; аграрна та земельна політика – 45 суб'єктів;

сфера молоді та спорту – 26 суб'єктів лобіювання.

Як повідомлялося, з 1 вересня в Україні набув чинності закон "Про лобіювання", а також було запущено Реєстр прозорості.

У грудні минулого року Верховна Рада на вісім місяців відтермінувала введення в дію закону України "Про лобіювання".

Нагадаємо, в березні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10337 про лобіювання.

Метою законопроєкту є забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів, нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів держвлади, органів місцевого самоврядування із зацікавленими сторонами та суб'єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення їх діяльності та посадових осіб.

Верховна Рада в цілому підтримала урядовий законопроєкт про лобізм 23 лютого.