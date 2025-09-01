БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні запустили Реєстр прозорості. Для чого він потрібен?

Відсьогодні, з 1 вересня, в Україні набув чинності закон "Про лобіювання", а також запущено Реєстр прозорості.

Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобіганнякорупції Віктор Павлущик під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Сьогодні в Україні введено дію закон "Про лобіювання". Його ухвалення було однією з вимог Європейської Комісії для вступу України до Євросоюзу. Зараз ми можемо сказати, що цей закон не залишився лише на папері. Разом із ним НАЗК запускає ключовий інструмент його реалізації – Реєстр прозорості. Він уже є доступним", – сказав Павлущик.

Він зазначив, що раніше вплив на ухвалення державних рішень міг відбуватися кулуарно та непрямо, однак відтепер "кожен, хто займається лобіюванням, зобов'язаний офіційно набути статус суб'єкта лобіювання".

"Це означає – або ви працюєте відкрито та чесно, або ви не маєте права впливати на рішення державної влади у власних чи комерційних інтересах ваших бенефіціарів", – додав він.

Павлущик наголосив, що бізнес, держава та суспільство отримають низку переваг із впровадження інституту лобіювання.

"Для бізнесу з'являється можливість відкрито і легально вливати на державні рішення – не через сірі механізми або неформальні зв'язки, а через зареєстровану лобістську діяльність. Це означає прозору участь у розробці законодавства, новий рівень довіри з боку держави та суспільства, а також зниження корупційних ризиків. У підсумку – це покращення інвестиційного клімату, сприятливі умови для стабільної економіки та прогнозованих регуляторних рішень", – зауважив Павлущик.

Водночас він підкреслив, що для держави це є можливістю відчути приватний сектор. За його словами, лобіювання, унормоване й відкрито зафіксоване, дозволяє враховувати інтереси бізнесу при розробці політики, що підвищує ефективність рішень.

"Для суспільства – це гарантія того, що державні рішення ухвалюються не в інтересах окремих груп, а з урахуванням широкої публічної дискусії", – сказав Павлущик.

Як повідомлялося, в грудні минулого року Верховна Рада на вісім місяців відтермінувала введення в дію закону України "Про лобіювання".

Нагадаємо, в березні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10337 про лобіювання.

Метою законопроєкту є забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів, нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів держвлади, органів місцевого самоврядування із зацікавленими сторонами та суб'єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення їх діяльності та посадових осіб.

Верховна Рада в цілому підтримала урядовий законопроєкт про лобізм 23 лютого.

Автор: 

лобіювання (25) реєстр (577) НАЗК (522)
Це означає - або ви працюєте відкрито та чесно, або ви не маєте права впливати на рішення державної влади у власних чи комерційних інтересах ваших бенефіціарів", - додав він.
Працювати відкрито та чесно можно було тільки при Пороху!
показати весь коментар
01.09.2025 17:31 Відповісти
а реєстр потужності коли на запуск?
показати весь коментар
01.09.2025 17:33 Відповісти
Сразу после реестра незламности.
показати весь коментар
01.09.2025 17:53 Відповісти
це щоб у робочих оп-и, які й так аж світяться, дурість ще видніша була!
показати весь коментар
01.09.2025 17:33 Відповісти
РОялити за авторськи права на цей реєстр хто отримуватиметь?
показати весь коментар
01.09.2025 17:37 Відповісти
на черзі реєстр мутності.
показати весь коментар
01.09.2025 17:41 Відповісти
Завтра оголосять Прозору Владу без Корупції. І що це змінить крім популістської назви?
показати весь коментар
01.09.2025 17:43 Відповісти
я цю ****** дічь від зельоних ********* вже не сприймаю.

баньте ...пох
показати весь коментар
01.09.2025 17:44 Відповісти

