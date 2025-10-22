Требовал $7 тыс. за перевод в другую воинскую часть: в Донецкой области сообщено о подозрении майору ВСУ, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Донецкой области сообщено о подозрении майору, начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей ВСУ.

Об этом информирует Донецкая специализированная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в сентябре 2025 года военный требовал от коллеги 7 тысяч долларов США, обещая повлиять на руководство других подразделений для содействия в переводе в другую часть.

Также он предлагал "помощь" в подготовке документов и влияние на решение о выплате единовременного денежного пособия в размере 1 миллиона гривен, часть которой хотел получить лично.

В октябре подозреваемый получил 292 тысячи гривен (эквивалент 7 тысяч долларов США) и был задержан правоохранителями.

