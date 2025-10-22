РУС
Требовал $7 тыс. за перевод в другую воинскую часть: в Донецкой области сообщено о подозрении майору ВСУ, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Донецкой области сообщено о подозрении майору, начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей ВСУ.

Об этом информирует Донецкая специализированная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Майора ВСУ подозревают во взяточничестве

По данным следствия, в сентябре 2025 года военный требовал от коллеги 7 тысяч долларов США, обещая повлиять на руководство других подразделений для содействия в переводе в другую часть.

Также он предлагал "помощь" в подготовке документов и влияние на решение о выплате единовременного денежного пособия в размере 1 миллиона гривен, часть которой хотел получить лично.

В октябре подозреваемый получил 292 тысячи гривен (эквивалент 7 тысяч долларов США) и был задержан правоохранителями.

Хтось тут раніше доказував що таке неможливо. Де ви тепер?
22.10.2025 12:25 Ответить
Тут немає чому дивуватись. ЗСУ - це частина суспільства. Кругом корупція, заробітки - а ви хочете щоб в штабі працювали незаймані монашки з католицького монастиря?
До речі - в 2023 році за переведення просили 3 тисячі доларів.
22.10.2025 12:32 Ответить
Мене не дивує корупція всередині ЗСУ. Просто тут раніше затяті доказували що таке неможливо в принципі.
22.10.2025 12:58 Ответить
Цікаво - з яких міркувань виведена така сума - 7 тисяч доларів?
22.10.2025 12:26 Ответить
це його зарплата (неофіційна) за місяць....))))
22.10.2025 12:28 Ответить
Кон'юнктура ринка
22.10.2025 12:30 Ответить
З міркувань рабовласника.
22.10.2025 12:43 Ответить
третина від мільйона грн, котрий він обіцяв оформити як одноразову допомогу.
22.10.2025 12:53 Ответить
Раб платить сам за себе продавцеві. Єгиптські фараони з могил повилізають, щоб на це подивитись, як дізнаються.
22.10.2025 12:51 Ответить
 
 