Суд продлил отстранение мэра Бердичева Орлюка, обвиняемого во взяточничестве, до 17 декабря

Бердичевский горрайонный суд продлил срок отстранения городского головы Бердичева Сергея Орлюка, обвиняемого в получении неправомерной выгоды, еще на два месяца - до 17 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

17 октября состоялось подготовительное заседание по делу по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Суд назначил рассмотрение производства в открытом заседании, которое будет осуществлять один судья.

После заслушивания сторон суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока отстранения чиновника. Следующее судебное заседание запланировано на 24 октября.

Напомним, городского голову Бердичева Сергея Орлюка задержали правоохранители по факту вымогательства и получения взятки.

