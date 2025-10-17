Суд продовжив відсторонення мера Бердичева Орлюка, обвинуваченого в хабарництві, до 17 грудня
Бердичівський міськрайонний суд продовжив строк відсторонення міського голови Бердичева Сергія Орлюка, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди, ще на два місяці - до 17 грудня.
Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.
17 жовтня відбулося підготовче засідання у справі за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Суд призначив розгляд провадження у відкритому засіданні, який здійснюватиме один суддя.
Після заслуховування сторін суд задовольнив клопотання прокурора про продовження терміну відсторонення посадовця. Наступне судове засідання заплановано на 24 жовтня.
Нагадаємо, міського голову Беррдичева Сергія Орлюка затримали правоохоронці за фактом вимагання та одержання хабаря.
