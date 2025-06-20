Мера Бердичева Орлюка затримали на Житомирщині. Розслідують факт одержання хабаря. ФОТОрепортаж
Бердичівського міського голову Сергія Орлюка затримали правоохоронці за фактом вимагання та одержання хабаря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
У Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції заявили, що кримінальне провадження розслідують за фактом вимагання та одержання посадовцем неправомірної вигоди.
"Так, ми підтверджуємо факт викриття посадовця Бердичівської міської ради. Поки що йдуть процесуальні дії на місці. Кримінальне провадження розслідується за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Наразі це вся інформація, яку я можу вам надати", - сказала речниця Наталія Калиновська.
Оновлення
23 червня поліція повідомила, що посадовця викрили на 2 000 доларів неправомірної вигоди.
"За цю суму мер міста мав вирішити питання щодо надання дозволу виконавчим комітетом міської ради на встановлення двох тимчасових павільйонів, погодження відповідних проєктів та підключення вказаних павільйонів до міської мережі водопостачання та водовідведення", - йдеться в повідомленні.
Його затримано та повідомлено про підозру за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То щороку асфальт міняли, то тротуарну плитку, то вуличні ліхтарі, то банери по містах встановлювали, то велику реставрацію затіяли!
Сирійці вішають, таке лайно привладне, і фсьо!!
Портновські ряжені, знову почнуть свої гойдалки за гроші!!???