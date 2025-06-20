Мера Бердичева Орлюка затримали на Житомирщині. Розслідують факт одержання хабаря. ФОТОрепортаж

Бердичівського міського голову Сергія Орлюка затримали правоохоронці за фактом вимагання та одержання хабаря.

У Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції заявили, що кримінальне провадження розслідують за фактом вимагання та одержання посадовцем неправомірної вигоди.

"Так, ми підтверджуємо факт викриття посадовця Бердичівської міської ради. Поки що йдуть процесуальні дії на місці. Кримінальне провадження розслідується за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Наразі це вся інформація, яку я можу вам надати", - сказала речниця Наталія Калиновська.

23 червня поліція повідомила, що посадовця викрили на 2 000 доларів неправомірної вигоди.

"За цю суму мер міста мав вирішити питання щодо надання дозволу виконавчим комітетом міської ради на встановлення двох тимчасових павільйонів, погодження відповідних проєктів та підключення вказаних павільйонів до міської мережі водопостачання та водовідведення", - йдеться в повідомленні.

Його затримано та повідомлено про підозру за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.







