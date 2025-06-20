УКР
4 957 14

Мера Бердичева Орлюка затримали на Житомирщині. Розслідують факт одержання хабаря. ФОТОрепортаж

Бердичівського міського голову Сергія Орлюка затримали правоохоронці за фактом вимагання та одержання хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції заявили, що кримінальне провадження розслідують за фактом вимагання та одержання посадовцем неправомірної вигоди.

"Так, ми підтверджуємо факт викриття посадовця Бердичівської міської ради. Поки що йдуть процесуальні дії на місці. Кримінальне провадження розслідується за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Наразі це вся інформація, яку я можу вам надати", - сказала речниця Наталія Калиновська.

Оновлення

23 червня поліція повідомила, що посадовця викрили на 2 000 доларів неправомірної вигоди.

"За цю суму мер міста мав вирішити питання щодо надання дозволу виконавчим комітетом міської ради на встановлення двох тимчасових павільйонів, погодження відповідних проєктів та підключення вказаних павільйонів до міської мережі водопостачання та водовідведення", - йдеться в повідомленні.

Його затримано та повідомлено про підозру за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Затримано мера Бердичева Сергія Орлюка. В чому причина
Затримано мера Бердичева Сергія Орлюка. В чому причина
Затримано мера Бердичева Сергія Орлюка. В чому причина

Затримано мера Бердичева Сергія Орлюка. В чому причина
Затримано мера Бердичева Сергія Орлюка. В чому причина
Затримано мера Бердичева Сергія Орлюка. В чому причина

Бердичів (33) хабар (4792) Житомирська область (1315) Бердичівський район (5)
+7
Та скільки можна! Блин, затримайте хочь одного честного чіновика та покажіть его людям!
20.06.2025 16:07 Відповісти
+4
Огласите партийную принадлежность, как говорит мой знакомый. Просто интересно.
20.06.2025 16:29 Відповісти
+1
Це поплічник мера-бариги Житомира, такого собі Сухомліна, якого президент вигнав з посади, й люди зітхнули з полегшенням. Що одни, що другий - не гемблювали всілякими схемами по відмиванню та розкраданню бюджетних коштів!
То щороку асфальт міняли, то тротуарну плитку, то вуличні ліхтарі, то банери по містах встановлювали, то велику реставрацію затіяли!
20.06.2025 18:17 Відповісти
Аррьол ти наш сєдой. ***.
20.06.2025 16:07 Відповісти
Та як він посмів?! Під час військового стану?! Коли в Бердичеві бусифікація йде повним ходом ..
20.06.2025 16:10 Відповісти
54 роки, ще придатний. Але чомусь не боїться геноциду - і на фронт не йде, і підриває обороноздатність своїми діями. Чого б то?
20.06.2025 16:27 Відповісти
Колишній комсомолець.
20.06.2025 16:57 Відповісти
Галя, а ты в курсе, где сейчас "выгнанный президентом Сухомлин"? На повышение пошел, серьезное, и взял его туда не я точно. Недавно выступал со своей новой помады, речь толкал. Погугли, если что. Меня бы кто так выгнал! Место, кстати, очень хлебное
20.06.2025 20:37 Відповісти
То ж відслюнавлював щороку скільки від деребана. То за плитку, то за заміну асфальту, то за сквери, то за нові ліхтарі!
21.06.2025 13:18 Відповісти
Який жах!!!! Не може такого бути!!!!!!!🤣
20.06.2025 20:43 Відповісти
Дивляться на Банкову! Мовляв, а ми чим гірші...
21.06.2025 10:53 Відповісти
а де фото чемодана? тьху, гаманця з баблом
21.06.2025 12:34 Відповісти
Добрий день. Якось смішно це все читати. МИ затримали, ти того спіймали на хабарі і (як кажуть) тощо ,,,,, Я хочу чути відповідь ХОЧ ОДИН З НИХ БУВ ПОКАРАНИЙ , аж ніяк. Ми ловимо - суди відпускають. Коловорот хапуг на Україні. Навіщо ми наплодили стільки антикорупційних органів з космічними зарплатами, як в басні Крилова " а Ванька слушает да ест". Вже противно стає.
21.06.2025 13:53 Відповісти
Та скільки ж можна, лише затримувати, і фсьо…
Сирійці вішають, таке лайно привладне, і фсьо!!
Портновські ряжені, знову почнуть свої гойдалки за гроші!!???
21.06.2025 15:29 Відповісти
 
 