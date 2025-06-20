УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8963 відвідувача онлайн
Новини Фото Хабарники
1 373 3

За $4 тис. обіцяв працевлаштувати до поліції, а потім до свого відомства: Затримано високопосадовця служби судової охорони Львівщини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Посадовець обіцяв за грошову винагороду у 4 тисячі доларів працевлаштувати знайомого спочатку до одного з підрозділів поліції, а потім до свого відомства. Його затримали разом зі спільником - посередником. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Яка зазначається, на хабарництві викрито високопосадовця Територіального управління Служби судової охорони Львівщини. Він пообіцяв знайомому допомогти працевлаштуватися до одного з підрозділів поліції. Проте коли зрозумів, що реалізувати обіцяне не вийде, запропонував влаштувати на службу до свого відомства. За послугу полковник служби судової охорони забажав отримати 4 тисячі доларів. Гроші доручив передати через свого спільника.

Читайте: Судитимуть суддю, який вимагав від фермера хабар за ухвалення позитивного рішення, - Офіс Генпрокурора

Затримано високопосадовця служби судової охорони за хабар

Обох зловмисників затримали під час одержання частини неправомірної вигоди – 3 тис. доларів. Їм уже оголосили про підозру за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Спільникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

Також дивіться: Обіцяв "бронь" за $2500 хабаря: інспектора РТЦК та СП затримали на Одещині. ФОТО

Затримано високопосадовця служби судової охорони за хабар
Затримано високопосадовця служби судової охорони за хабар
Затримано високопосадовця служби судової охорони за хабар
Затримано високопосадовця служби судової охорони за хабар

Автор: 

хабар (4792) Нацполіція (15512) Львівська область (2563)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нормальна інвестиція, всього 4к. А в Києві почому? 🤨 Я б реально розглянув
показати весь коментар
20.06.2025 13:45 Відповісти
нормальненько..4 шт, зарплата 20000, бронь, ни клятый не мятый, через 8 месяцев отобъет....
показати весь коментар
20.06.2025 13:49 Відповісти
Посилення покарання для хабарників не на часі?
показати весь коментар
20.06.2025 14:10 Відповісти
 
 