За $4 тис. обіцяв працевлаштувати до поліції, а потім до свого відомства: Затримано високопосадовця служби судової охорони Львівщини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Посадовець обіцяв за грошову винагороду у 4 тисячі доларів працевлаштувати знайомого спочатку до одного з підрозділів поліції, а потім до свого відомства. Його затримали разом зі спільником - посередником. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Яка зазначається, на хабарництві викрито високопосадовця Територіального управління Служби судової охорони Львівщини. Він пообіцяв знайомому допомогти працевлаштуватися до одного з підрозділів поліції. Проте коли зрозумів, що реалізувати обіцяне не вийде, запропонував влаштувати на службу до свого відомства. За послугу полковник служби судової охорони забажав отримати 4 тисячі доларів. Гроші доручив передати через свого спільника.

Обох зловмисників затримали під час одержання частини неправомірної вигоди – 3 тис. доларів. Їм уже оголосили про підозру за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Спільникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

