За $4 тыс. обещал устроить в полицию, а затем - в свое ведомство: задержан высокопоставленный сотрудник службы судебной охраны Львовщины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Чиновник обещал за денежное вознаграждение в 4 тысячи долларов трудоустроить знакомого сначала в одно из подразделений полиции, а затем - в свое ведомство. Его задержали вместе с сообщником-посредником. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на взяточничестве разоблачен чиновник Территориального управления Службы судебной охраны Львовщины. Он пообещал знакомому помочь трудоустроиться в одно из подразделений полиции. Однако когда понял, что реализовать обещанное не получится, предложил устроить на службу в свое ведомство. За услугу полковник службы судебной охраны пожелал получить 4 тысячи долларов. Деньги поручил передать через своего сообщника.

Обоих злоумышленников задержали во время получения части неправомерной выгоды - 3 тыс. долларов. Им уже объявили о подозрении по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сообщникам грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

