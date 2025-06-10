Предлагал $5 тыс. взятки за самовольное оставление части без последствий: во Львове полиция задержала родственника военного, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во Львове полиция задержала родственника военнослужащего, который предлагал 5 000 долларов взятки за самовольное оставление части без последствий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, последний пытался договориться с заместителем командира, чтобы тот не принимал никаких мер в отношении его брата. В данное время задержанному объявлено подозрение, а военнослужащий возвращен в воинскую часть.

"Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции задержали жителя Волынской области во время передачи заместителю командира воинской части 4500 долларов неправомерной выгоды. Ранее, под контролем полицейских, была зафиксирована передача еще 500 долларов", - говорится в сообщении.

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За эту сумму заместитель командира должен был "закрыть глаза" на самовольное оставление воинской части его родственником и никоим образом на это не реагировать.

Следователи следственного управления полиции Львовской области объявили жителю Волынской области о подозрении по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Его брата - военнослужащего - вернули в часть. Во время дальнейшего следствия будет дана правовая оценка его действиям.