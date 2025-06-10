Пропонував $5 тис. хабаря за самовільне залишення частини без наслідків: у Львові поліція затримала родича військового, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У Львові поліція затримала родича військовослужбовця, який пропонував 5 000 доларів хабаря за самовільне залишення частини без наслідків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, останній намагався домовитися з заступником командира, аби той не вживав жодних заходів стосовно його брата. Нині затриманому оголошена підозра, а військовослужбовця повернуто до військової частини.
"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівські області Нацполіції затримали мешканця Волинської області під час передачі заступникові командира військової частини 4500 доларів неправомірної вигоди. Раніше, під контролем поліцейських, було зафіксовано передачу ще 500 доларів", - йдеться у повідомленні.
За цю суму заступник командира мав "закрити очі" на самовільне залишення військової частини його родичем та жодним чином на це не реагувати.
Слідчі слідчого управління поліції Львівської області оголосили мешканцю Волинської області про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Його брата – військовослужбовця – повернули до частини. Під час подальшого слідства буде надана правова оцінка його діям.
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куди ж без них?
тільки навіщо оця маячні про 5 тищ? переліз через паркан і ти на волі!!!
нас тут постійно банять за тцк, то ви собі не уявляєте, скільки сзч.
саме отих, що на наскирдувало тцк, за премії....