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Пропонував $5 тис. хабаря за самовільне залишення частини без наслідків: у Львові поліція затримала родича військового, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

хараб за сзч

У Львові поліція затримала родича військовослужбовця, який пропонував 5 000 доларів хабаря за самовільне залишення частини без наслідків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, останній намагався домовитися з заступником командира, аби той не вживав жодних заходів стосовно його брата. Нині затриманому оголошена підозра, а військовослужбовця повернуто до військової частини.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівські області Нацполіції затримали мешканця Волинської області під час передачі заступникові командира військової частини 4500 доларів неправомірної вигоди. Раніше, під контролем поліцейських, було зафіксовано передачу ще 500 доларів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: $3 000 за повернення із СЗЧ на небойову посаду: ДБР викрило військовослужбовців, які вимагали хабар з бійця. ФОТО

хараб за сзч
хараб за сзч
хараб за сзч
хараб за сзч

За цю суму заступник командира мав "закрити очі" на самовільне залишення військової частини його родичем та жодним чином на це не реагувати.

Слідчі слідчого управління поліції Львівської області оголосили мешканцю Волинської області про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Його брата – військовослужбовця – повернули до частини. Під час подальшого слідства буде надана правова оцінка його діям.

Автор: 

хабар (4736) Нацполіція (15278) СЗЧ (78) Львівська область (2463)


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10.06.2025 14:30 Відповісти
Всього навсього 5 штук???? Так 🤣🤣🤣 образити
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10.06.2025 14:31 Відповісти
А міг би безкоштовно втекти. Половина війська в СЗЧ і ніхто їх не ловить - нема місця у в'язницях.
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10.06.2025 14:41 Відповісти
і звісно сбу!
куди ж без них?
тільки навіщо оця маячні про 5 тищ? переліз через паркан і ти на волі!!!
нас тут постійно банять за тцк, то ви собі не уявляєте, скільки сзч.
саме отих, що на наскирдувало тцк, за премії....
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10.06.2025 14:46 Відповісти
 
 