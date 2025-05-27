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Новини Хабарники
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Судитимуть суддю, який вимагав від фермера хабар за ухвалення позитивного рішення, - Офіс Генпрокурора

Суддя-хабарник

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно судді районного суду на Кіровоградщині, який шахрайським шляхом намагався заволодіти коштами фермерського господарства.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений вирішив заволодіти коштами фермерського господарства, позовна заява якого перебувала на розгляді у суді. Він повідомив представнику цього господарства про нібито необхідність передати неправомірну вигоду судді окружного адмінсуду за ухвалення позитивного рішення.

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Насправді ж суддя адміністративного суду не був обізнаний про злочинний намір обвинуваченого та ухвалив рішення на користь позивача в межах чинного законодавства. Попри це, обвинувачений переконав представника фермерського господарства передати йому 2 тис. доларів США.

Правоохоронці затримали суддю, йому інкриміновано закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України).

Автор: 

хабар (4724) суддя (1586) фермер (393) Офіс Генпрокурора (3268)


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Судитимуть суддю...
А судді хто?
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27.05.2025 13:39 Відповісти
Може зарплатню суддям та прокурорам підвищити? Щоб не було спокуси брати хабарі.
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27.05.2025 13:41 Відповісти
Та коли ви вже залишите тих прокурорів у спокої. Подивіться зарплати поліції, ДБР, НАБУ, депутатів і т.п. Прокурори отримують заробітню плату в 10 разів нижчу. Причепилися!!!!
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27.05.2025 13:53 Відповісти
Прокурорам норм, їм вистачає пенсій по інвалідності
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27.05.2025 15:12 Відповісти
Не поділився з подільниками портнова-татарова-єрмака?
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27.05.2025 15:35 Відповісти
 
 