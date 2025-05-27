Судитимуть суддю, який вимагав від фермера хабар за ухвалення позитивного рішення, - Офіс Генпрокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно судді районного суду на Кіровоградщині, який шахрайським шляхом намагався заволодіти коштами фермерського господарства.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений вирішив заволодіти коштами фермерського господарства, позовна заява якого перебувала на розгляді у суді. Він повідомив представнику цього господарства про нібито необхідність передати неправомірну вигоду судді окружного адмінсуду за ухвалення позитивного рішення.

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Насправді ж суддя адміністративного суду не був обізнаний про злочинний намір обвинуваченого та ухвалив рішення на користь позивача в межах чинного законодавства. Попри це, обвинувачений переконав представника фермерського господарства передати йому 2 тис. доларів США.

Правоохоронці затримали суддю, йому інкриміновано закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України).