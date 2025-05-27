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Новости Взяточники
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Будут судить судью, который требовал от фермера взятку за принятие положительного решения, - Офис Генпрокурора

Судья-взяточник

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении судьи районного суда на Кировоградщине, который мошенническим путем пытался завладеть средствами фермерского хозяйства.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Расследованием установлено, что обвиняемый решил завладеть средствами фермерского хозяйства, исковое заявление которого находилось на рассмотрении в суде. Он сообщил представителю этого хозяйства о якобы необходимости передать неправомерную выгоду судье окружного админсуда за принятие положительного решения.

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На самом деле судья административного суда не был осведомлен о преступном намерении обвиняемого и принял решение в пользу истца в рамках действующего законодательства. Несмотря на это, обвиняемый убедил представителя фермерского хозяйства передать ему 2 тыс. долларов США.

Правоохранители задержали судью, ему инкриминируется законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 УК Украины).

Автор: 

взятка (6174) судья (2648) фермер (187) Офис Генпрокурора (2489)


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Судитимуть суддю...
А судді хто?
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27.05.2025 13:39 Ответить
Може зарплатню суддям та прокурорам підвищити? Щоб не було спокуси брати хабарі.
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27.05.2025 13:41 Ответить
Та коли ви вже залишите тих прокурорів у спокої. Подивіться зарплати поліції, ДБР, НАБУ, депутатів і т.п. Прокурори отримують заробітню плату в 10 разів нижчу. Причепилися!!!!
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27.05.2025 13:53 Ответить
Прокурорам норм, їм вистачає пенсій по інвалідності
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27.05.2025 15:12 Ответить
в любій сфері є свої "негодяї" і нетреба усіх під одну гребінку. Бо достали вже з тими прокурорами...
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27.05.2025 17:42 Ответить
Не поділився з подільниками портнова-татарова-єрмака?
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27.05.2025 15:35 Ответить
 
 