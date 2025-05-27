Будут судить судью, который требовал от фермера взятку за принятие положительного решения, - Офис Генпрокурора
Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении судьи районного суда на Кировоградщине, который мошенническим путем пытался завладеть средствами фермерского хозяйства.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Расследованием установлено, что обвиняемый решил завладеть средствами фермерского хозяйства, исковое заявление которого находилось на рассмотрении в суде. Он сообщил представителю этого хозяйства о якобы необходимости передать неправомерную выгоду судье окружного админсуда за принятие положительного решения.
На самом деле судья административного суда не был осведомлен о преступном намерении обвиняемого и принял решение в пользу истца в рамках действующего законодательства. Несмотря на это, обвиняемый убедил представителя фермерского хозяйства передать ему 2 тыс. долларов США.
Правоохранители задержали судью, ему инкриминируется законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 УК Украины).
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