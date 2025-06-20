Мэра Бердичева Орлюка задержали на Житомирщине. Расследуют факт получения взятки. ФОТОрепортаж

Бердичевского городского голову Сергея Орлюка задержали правоохранители по факту вымогательства и получения взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В Департаменте стратегических расследований Нацполиции заявили, что уголовное производство расследуется по факту вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды.

"Мы подтверждаем факт разоблачения чиновника Бердичевского городского совета. В данное время идут процессуальные действия на месте. Уголовное производство расследуется по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас это вся информация, которую я могу вам предоставить", - сказала пресс-секретарь Наталия Калиновская.

Обновление

23 июня полиция сообщила, что чиновника разоблачили на 2 000 долларов неправомерной выгоды.

"За эту сумму мэр города должен решить вопрос о предоставлении разрешения исполнительным комитетом городского совета на установление двух временных павильонов, согласование соответствующих проектов и подключение указанных павильонов к городской сети водоснабжения и водоотвода", - говорится в сообщении.

Он задержан и сообщен о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.







Читайте: За $4 тыс. обещал трудоустроить в полицию, а затем в свое ведомство: Задержан чиновник службы судебной охраны Львовщины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж





