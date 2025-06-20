РУС
Мэра Бердичева Орлюка задержали на Житомирщине. Расследуют факт получения взятки. ФОТОрепортаж

Бердичевского городского голову Сергея Орлюка задержали правоохранители по факту вымогательства и получения взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В Департаменте стратегических расследований Нацполиции заявили, что уголовное производство расследуется по факту вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды.

"Мы подтверждаем факт разоблачения чиновника Бердичевского городского совета. В данное время идут процессуальные действия на месте. Уголовное производство расследуется по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас это вся информация, которую я могу вам предоставить", - сказала пресс-секретарь Наталия Калиновская.

Обновление

23 июня полиция сообщила, что чиновника разоблачили на 2 000 долларов неправомерной выгоды.

"За эту сумму мэр города должен решить вопрос о предоставлении разрешения исполнительным комитетом городского совета на установление двух временных павильонов, согласование соответствующих проектов и подключение указанных павильонов к городской сети водоснабжения и водоотвода", - говорится в сообщении.

Он задержан и сообщен о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Затримано мера Бердичева Сергія Орлюка. В чому причина
Читайте: За $4 тыс. обещал трудоустроить в полицию, а затем в свое ведомство: Задержан чиновник службы судебной охраны Львовщины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Задержан мэр Бердичева Сергей Орлюк. В чем причина
Бердичев (54) взятка (6232) Житомирская область (1440) Бердичевский район (5)
Та скільки можна! Блин, затримайте хочь одного честного чіновика та покажіть его людям!
20.06.2025 16:07 Ответить
+4
Огласите партийную принадлежность, как говорит мой знакомый. Просто интересно.
20.06.2025 16:29 Ответить
+1
Це поплічник мера-бариги Житомира, такого собі Сухомліна, якого президент вигнав з посади, й люди зітхнули з полегшенням. Що одни, що другий - не гемблювали всілякими схемами по відмиванню та розкраданню бюджетних коштів!
То щороку асфальт міняли, то тротуарну плитку, то вуличні ліхтарі, то банери по містах встановлювали, то велику реставрацію затіяли!
20.06.2025 18:17 Ответить
Та скільки можна! Блин, затримайте хочь одного честного чіновика та покажіть его людям!
20.06.2025 16:07 Ответить
Аррьол ти наш сєдой. ***.
20.06.2025 16:07 Ответить
Та як він посмів?! Під час військового стану?! Коли в Бердичеві бусифікація йде повним ходом ..
20.06.2025 16:10 Ответить
54 роки, ще придатний. Але чомусь не боїться геноциду - і на фронт не йде, і підриває обороноздатність своїми діями. Чого б то?
20.06.2025 16:27 Ответить
Огласите партийную принадлежность, как говорит мой знакомый. Просто интересно.
20.06.2025 16:29 Ответить
Колишній комсомолець.
20.06.2025 16:57 Ответить
Це поплічник мера-бариги Житомира, такого собі Сухомліна, якого президент вигнав з посади, й люди зітхнули з полегшенням. Що одни, що другий - не гемблювали всілякими схемами по відмиванню та розкраданню бюджетних коштів!
То щороку асфальт міняли, то тротуарну плитку, то вуличні ліхтарі, то банери по містах встановлювали, то велику реставрацію затіяли!
20.06.2025 18:17 Ответить
Галя, а ты в курсе, где сейчас "выгнанный президентом Сухомлин"? На повышение пошел, серьезное, и взял его туда не я точно. Недавно выступал со своей новой помады, речь толкал. Погугли, если что. Меня бы кто так выгнал! Место, кстати, очень хлебное
20.06.2025 20:37 Ответить
То ж відслюнавлював щороку скільки від деребана. То за плитку, то за заміну асфальту, то за сквери, то за нові ліхтарі!
21.06.2025 13:18 Ответить
Який жах!!!! Не може такого бути!!!!!!!🤣
20.06.2025 20:43 Ответить
Дивляться на Банкову! Мовляв, а ми чим гірші...
21.06.2025 10:53 Ответить
а де фото чемодана? тьху, гаманця з баблом
21.06.2025 12:34 Ответить
Добрий день. Якось смішно це все читати. МИ затримали, ти того спіймали на хабарі і (як кажуть) тощо ,,,,, Я хочу чути відповідь ХОЧ ОДИН З НИХ БУВ ПОКАРАНИЙ , аж ніяк. Ми ловимо - суди відпускають. Коловорот хапуг на Україні. Навіщо ми наплодили стільки антикорупційних органів з космічними зарплатами, як в басні Крилова " а Ванька слушает да ест". Вже противно стає.
21.06.2025 13:53 Ответить
Та скільки ж можна, лише затримувати, і фсьо…
Сирійці вішають, таке лайно привладне, і фсьо!!
Портновські ряжені, знову почнуть свої гойдалки за гроші!!???
21.06.2025 15:29 Ответить
 
 