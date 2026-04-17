Содержание под стражей с залогом в почти 1 млн грн: заместителю командира 58-й ОМБр избрана мера пресечения, - прокуратура. ФОТО
Заместителю командира 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения.
Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, передает Цензор.НЕТ.
Уведомление о подозрении
"Под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении полковнику — заместителю командира воинской части в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины", — говорится в сообщении.
В прокуратуре не называют данные арестованного, однако, по данным УП, речь идет о Максиме Бобровском.
Что известно
Как отмечается, 1 марта 2026 года подозреваемый выдвинул требование о передаче неправомерной выгоды в сумме 4000 долларов за содействие в переводе в свою воинскую часть военнослужащего другой части.
16 апреля 2026 года во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов полковник был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов в порядке ст. 208 УПК Украины.
Мера пресечения
Сообщается, что по ходатайству прокурора к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 400 грн.
Действия подозреваемого квалифицируются как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Что предшествовало
Напомним, накануне 58-я ОМБр опубликовала заявление в связи с распространением информации о задержании заместителя командира 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.
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