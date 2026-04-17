Содержание под стражей с залогом в почти 1 млн грн: заместителю командира 58-й ОМБр избрана мера пресечения, - прокуратура. ФОТО

Заместителю командира 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, передает Цензор.НЕТ.

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Уведомление о подозрении

"Под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении полковнику — заместителю командира воинской части в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины", — говорится в сообщении.

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В прокуратуре не называют данные арестованного, однако, по данным УП, речь идет о Максиме Бобровском.

Что известно

Как отмечается, 1 марта 2026 года подозреваемый выдвинул требование о передаче неправомерной выгоды в сумме 4000 долларов за содействие в переводе в свою воинскую часть военнослужащего другой части.

16 апреля 2026 года во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов полковник был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Мера пресечения

Сообщается, что по ходатайству прокурора к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 400 грн.

Действия подозреваемого квалифицируются как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

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Что предшествовало

Напомним, накануне 58-я ОМБр опубликовала заявление в связи с распространением информации о задержании заместителя командира 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.