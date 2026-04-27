Фактов о поборах и отправке на нуль за несогласие с командованием в 58-й ОМПБр не выявлено, - ответ на запрос. ДОКУМЕНТ

В 58-й отдельной мотопехотной бригаде заявили, что фактов систематического принудительного сбора средств выявлено не было.

Об этом говорится в ответе на запрос Цензор.НЕТ.

Что известно?

Также известно, что проводились плановые проверки и соответствующие аудиты по закупкам и поставкам материального обеспечения.

"Согласно их результатам, нарушений выявлено не было", - сообщили в бригаде.

Нарушение служебной дисциплины

"Подтвержденных фактов отправки бойцов на нуль в случае несогласования с командованием - выявлено не было. Военнослужащие бригады занимают передний край линии фронта, чтобы усилить позиции в случае сложной оперативно-тактической обстановки.

Как только командованию бригады стало известно об избиении военнослужащего, командованием бригады было инициировано служебное расследование, а соответствующие документы переданы в правоохранительные органы", - сообщили в бригаде.

С 4 апреля 2026 года представителями Генштаба ВСУ проводится проверка, которая продолжается до сих пор:

"Все вопросы, подлежащие проверке, не были доказаны, однако во время работы комиссии мы предоставляем всю необходимую запрашиваемую информацию и полностью сотрудничаем с должностными лицами. Указанный в поручении срок окончания проверки - 4 мая 2026 года".

Производство

"Уголовных производств в отношении процессов обеспечения и служебной деятельности бригады нет. Есть производства в отношении отдельных лиц, в отношении которых проводились служебные проверки, инициированные командованием бригады. Пока правоохранительные органы проводят досудебные расследования, по результатам которых будет либо установлена, либо опровергнута вина подозреваемых лиц", - пояснили там.

Задержание заместителя командира Максима Бобровского

В бригаде заявили, что досудебное расследование продолжается, вина Бобровского ни опровергнута, ни подтверждена.

"Нет постановления суда об отстранении его от исполнения обязанностей, было назначено лицо, временно исполняющее обязанности заместителя командира бригады. Командованием бригады также принимаются меры по недопущению подобных ситуаций в будущем. Со всеми должностными лицами проводится соответствующая работа - до их сведения доводятся последствия совершения уголовных правонарушений.

В то же время, с целью недопущения распространения оценочных фактов и суждений, подчеркиваем, что в соответствии с Конституцией Украины и уголовно-процессуальным законодательством действует принцип презумпции невиновности. Любые окончательные выводы о виновности лица возможны исключительно после завершения всестороннего следствия и вступления в законную силу соответствующего решения суда", - добавили там.





Что предшествовало?

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала пост, в котором изложила ряд серьезных обвинений относительно ситуации внутри 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Известно, что заместителю командира 58-й отдельной мотопехотной бригады Бобровскому сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения.

Его поместили под стражу с залогом в почти 1 млн грн.

