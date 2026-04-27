Фактов о поборах и отправке на нуль за несогласие с командованием в 58-й ОМПБр не выявлено, - ответ на запрос. ДОКУМЕНТ
В 58-й отдельной мотопехотной бригаде заявили, что фактов систематического принудительного сбора средств выявлено не было.
Об этом говорится в ответе на запрос Цензор.НЕТ.
Что известно?
Также известно, что проводились плановые проверки и соответствующие аудиты по закупкам и поставкам материального обеспечения.
"Согласно их результатам, нарушений выявлено не было", - сообщили в бригаде.
Нарушение служебной дисциплины
"Подтвержденных фактов отправки бойцов на нуль в случае несогласования с командованием - выявлено не было. Военнослужащие бригады занимают передний край линии фронта, чтобы усилить позиции в случае сложной оперативно-тактической обстановки.
Как только командованию бригады стало известно об избиении военнослужащего, командованием бригады было инициировано служебное расследование, а соответствующие документы переданы в правоохранительные органы", - сообщили в бригаде.
С 4 апреля 2026 года представителями Генштаба ВСУ проводится проверка, которая продолжается до сих пор:
"Все вопросы, подлежащие проверке, не были доказаны, однако во время работы комиссии мы предоставляем всю необходимую запрашиваемую информацию и полностью сотрудничаем с должностными лицами. Указанный в поручении срок окончания проверки - 4 мая 2026 года".
Производство
"Уголовных производств в отношении процессов обеспечения и служебной деятельности бригады нет. Есть производства в отношении отдельных лиц, в отношении которых проводились служебные проверки, инициированные командованием бригады. Пока правоохранительные органы проводят досудебные расследования, по результатам которых будет либо установлена, либо опровергнута вина подозреваемых лиц", - пояснили там.
Задержание заместителя командира Максима Бобровского
В бригаде заявили, что досудебное расследование продолжается, вина Бобровского ни опровергнута, ни подтверждена.
"Нет постановления суда об отстранении его от исполнения обязанностей, было назначено лицо, временно исполняющее обязанности заместителя командира бригады. Командованием бригады также принимаются меры по недопущению подобных ситуаций в будущем. Со всеми должностными лицами проводится соответствующая работа - до их сведения доводятся последствия совершения уголовных правонарушений.
В то же время, с целью недопущения распространения оценочных фактов и суждений, подчеркиваем, что в соответствии с Конституцией Украины и уголовно-процессуальным законодательством действует принцип презумпции невиновности. Любые окончательные выводы о виновности лица возможны исключительно после завершения всестороннего следствия и вступления в законную силу соответствующего решения суда", - добавили там.
Что предшествовало?
- Ранее народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала пост, в котором изложила ряд серьезных обвинений относительно ситуации внутри 58-й отдельной мотопехотной бригады.
- Известно, что заместителю командира 58-й отдельной мотопехотной бригады Бобровскому сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения.
- Его поместили под стражу с залогом в почти 1 млн грн.
Виходить, що це не для їхнього розуму, справа!!??
Так, хіба що якісь ПООДИНОКІ випадки, як і в Урядах гончарука-шмигаля-свириденко, з 2020 року, розкрадання грошей по галузям Економіки, на шламбаумах від осіб міндіча-могилєвского!!!
Якщо сВОЇ СвОЇХ перевіряють, то завжди висновок однозначЬний: "фактів про.... не виявлено. Честь мундира, свОї не здаємо, кругова порука.
Якже без того. Це ж бізнес: нижчеброди гроші/довольствіє отримують, родичів мають -нехай платять.
Чим той "командир" гірший за лікаря, який виліковує пацієнта від грошей, рухомого і нерухомого майна - виліковує від грошей, рухомого і нерухомого майна не тільки самого пацієнта-"терпілу", а родичів того терпіли. Україна так і не перестала бути "лагерной"...
Це як Акт на готовому бланку: все надруковано, залишається тільки "шапку" заповнити і дату і підпис поставити.
А що коять ці опричники агенти кремля?
ТЦКшники знов вбили людину!
Смерть у частині й зниклі докази: родина кричить про спробу "поховати" справу
В Кривому Розі теж, кажуть, таки вбили хвору людину.
ТЦКшники чавлять людей тачками.
Гнап про випадок в Одесі:
Тим часом добровольця, який сам пішов служити, на полігоні відгамселили до коми і командування каже, щ він сам бився головою об дерево!
Іншого теж відгамселили і кажуть серцева недостатність
Невідомі в формі повалили містянина на землю, лупцювали, та навіть ставали на нього.
Покидьки!
Вже відкрито говорять, що ТЦКшники завербовані росією.
Отакі наші права! Їх тепер взагалі нуль, тепер нас вбивають на вулицях і танцюють на нас, як в Дніпрі на Коробова, а ТЦКшники стають доларовими мільйонерами і їхні губаті тьолки цим хизуються...
Проте згадали про обов'язок і почали катувати людей і займатись рекети і кіднепінгом, намагаючись їм прикритись. Коли самі кожен день плюють на Конституцію. Будь проклята ця влада!
Ще каже, бронювання зараз люди купують, по 20 тис. кожного місяця відстьогують і заброньовані. І це масово. Отаке бронювання, такий головний критерій! Таки більше пересвідчуюсь, що оце було правдою:
Яка мета цього всього дійства? Трільйонери Зеленський з Сирським, куди стікається все бабло від рекету і кіднепінгу чи перемога? Якби друге, то відбувалася б не тиранія і повна дискредитація всього, що пов'язано з цією владою і не хапання хворих і катування людей, а мобілізація, в першу чергу, тих, що давали присягу, вміють користуватись зброю, мають її, служили, закінчували кафедри, військові заклади, обрали професію силовика і т.д.
Реформа! Генерал пропонує кидати бусифікованих в окопи без автоматів на розправу ворогу, це диверсант!
Ці потвори просто вирішили нас знищити, коли не залишиться кого доїти!
Продовження істоорії
Син нардепа Веніславського купив Гелентваген і дав батьку в користування
и что?