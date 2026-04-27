Фактов о поборах и отправке на нуль за несогласие с командованием в 58-й ОМПБр не выявлено, - ответ на запрос. ДОКУМЕНТ

Ситуация в 58-й бригаде: ответ на запрос

В 58-й отдельной мотопехотной бригаде заявили, что фактов систематического принудительного сбора средств выявлено не было.

Об этом говорится в ответе на запрос Цензор.НЕТ.

Что известно?

Также известно, что проводились плановые проверки и соответствующие аудиты по закупкам и поставкам материального обеспечения.

"Согласно их результатам, нарушений выявлено не было", - сообщили в бригаде.

Нарушение служебной дисциплины

"Подтвержденных фактов отправки бойцов на нуль в случае несогласования с командованием - выявлено не было. Военнослужащие бригады занимают передний край линии фронта, чтобы усилить позиции в случае сложной оперативно-тактической обстановки.

Как только командованию бригады стало известно об избиении военнослужащего, командованием бригады было инициировано служебное расследование, а соответствующие документы переданы в правоохранительные органы", - сообщили в бригаде.

С 4 апреля 2026 года представителями Генштаба ВСУ проводится проверка, которая продолжается до сих пор:

"Все вопросы, подлежащие проверке, не были доказаны, однако во время работы комиссии мы предоставляем всю необходимую запрашиваемую информацию и полностью сотрудничаем с должностными лицами. Указанный в поручении срок окончания проверки - 4 мая 2026 года".

Производство

"Уголовных производств в отношении процессов обеспечения и служебной деятельности бригады нет. Есть производства в отношении отдельных лиц, в отношении которых проводились служебные проверки, инициированные командованием бригады. Пока правоохранительные органы проводят досудебные расследования, по результатам которых будет либо установлена, либо опровергнута вина подозреваемых лиц", - пояснили там.

Задержание заместителя командира Максима Бобровского

В бригаде заявили, что досудебное расследование продолжается, вина Бобровского ни опровергнута, ни подтверждена.

"Нет постановления суда об отстранении его от исполнения обязанностей, было назначено лицо, временно исполняющее обязанности заместителя командира бригады. Командованием бригады также принимаются меры по недопущению подобных ситуаций в будущем. Со всеми должностными лицами проводится соответствующая работа - до их сведения доводятся последствия совершения уголовных правонарушений.

В то же время, с целью недопущения распространения оценочных фактов и суждений, подчеркиваем, что в соответствии с Конституцией Украины и уголовно-процессуальным законодательством действует принцип презумпции невиновности. Любые окончательные выводы о виновности лица возможны исключительно после завершения всестороннего следствия и вступления в законную силу соответствующего решения суда", - добавили там.

Ситуація в 58 ОМПБр: бригада ответила на запрос
Ситуация в 58 ОМПБр: бригада ответила на запрос

Что предшествовало?

58 отдельная мотопехотная бригада (155)
Топ комментарии
А хто факти виявляв? Генштаб? ....Не смішіть людей.🥴
27.04.2026 15:18 Ответить
Так є комбрига сузукі чи немає? Було день народження чи ні? Руку вилікував? Статки штабістів перевірено? Чи все придбане до 22 року? Ха ха ха.
27.04.2026 15:18 Ответить
У нашому королівстві все нормально, не знаю що в інших, якось так, зсу нагадує територію з чисельними анклавами де у кожному анклаві своє порядки закони звичаї і царі і боги у вигляді командирів, глобального підпорядкування і стандартизації немає зовсім.
27.04.2026 15:11 Ответить
вовки,які кошару стерегли,після перевірки стада овець склали документа-"ВСІ ВІВЦІ Є ,ТИХ ЩО НЕМАЄ ,МИ НЕ ЇЛИ.А СКІЛЬКИ ЇХ НЕМАЄ, МИ НЕ ЗНАЄМ " Печать і підпис "головний"
27.04.2026 15:16 Ответить
Как-то совсем неудивительно никаких фактов нет и быть не может, это всё происки Джека Воробья...
27.04.2026 15:16 Ответить
Капитана....
27.04.2026 15:28 Ответить
Самі себе перевірили.
27.04.2026 15:25 Ответить
Систематических поборов НЕТ а неиестиматические значит есть и как выявить систематические, они шо по ведомостям и под подписи бабки брать должны были Похоже как были в Совке там и остаёмся, а ЖАЛЬ,,,
27.04.2026 15:20 Ответить
А они что, сами себя проверили и ничего не нашли, я правильно понял?
27.04.2026 15:20 Ответить
Так перевірки і відбуваються. Тобто самі в себе. А все що є, то те було придбане до 22 року. Ха ха ха.
27.04.2026 15:26 Ответить
Виходить, що це не для їхнього розуму, справа!!??
Так, хіба що якісь ПООДИНОКІ випадки, як і в Урядах гончарука-шмигаля-свириденко, з 2020 року, розкрадання грошей по галузям Економіки, на шламбаумах від осіб міндіча-могилєвского!!!
27.04.2026 15:30 Ответить
Фактів про побори та відправку на нуль за непогодження з командуванням у 58-й ОМПБр не виявлено, - відповідь на запит.

Якщо сВОЇ СвОЇХ перевіряють, то завжди висновок однозначЬний: "фактів про.... не виявлено. Честь мундира, свОї не здаємо, кругова порука.
Якже без того. Це ж бізнес: нижчеброди гроші/довольствіє отримують, родичів мають -нехай платять.
Чим той "командир" гірший за лікаря, який виліковує пацієнта від грошей, рухомого і нерухомого майна - виліковує від грошей, рухомого і нерухомого майна не тільки самого пацієнта-"терпілу", а родичів того терпіли. Україна так і не перестала бути "лагерной"...

Це як Акт на готовому бланку: все надруковано, залишається тільки "шапку" заповнити і дату і підпис поставити.
27.04.2026 15:35 Ответить
*********...
27.04.2026 15:38 Ответить
Тільки бовдур може повірить в брехню генштабу, так само як в те що в тцк люди самі себе калічать
27.04.2026 15:57 Ответить
58 бригада всім відома корупцією, мародерством у своїх жителів на півдні та іншими злочинами... А кришує це все керівництво бригади...
27.04.2026 16:24 Ответить
і від голоду ніхто свідомість не втрача. а всякі фото - то фейки.
27.04.2026 17:00 Ответить
Фактів про побори та відправку на нуль за непогодження з командуванням у 58-й ОМПБр не виявлено, - відповідь на запит. Джерело: https://censor.net/ua/n4000175, не виявлено тому що з нуля повернулися тільки нулі яким вже нічого розповідати.
27.04.2026 17:10 Ответить
"Птенцы Сырского" вже покрилися пір'ям і вчаться літати самостійно. Про рідного батька теж не забувають....за дах над головою щоб не лилося на макитру. Ось і нічого не підтвердилось, а то хто його зна куди розслідування може привести.
27.04.2026 17:58 Ответить
Та всі добре знають, що там робиться і що скільки коштує.
27.04.2026 19:10 Ответить
Злодії перевірили самі себе. Країна зелених пі***ів.
27.04.2026 20:06 Ответить
було не весело а стае взагалі пісец, в тилу джипи і тєчики летают з секретутками командування і одразу збирают по пару гривен на авто для дронщиків і вивозу поранених. як це прийняти?
27.04.2026 20:48 Ответить
А в 14-й теж голодом не морили людей, а фото ШІ? Депутати, омбудсмени брешуть? На кого це розразовано? Не можна зашмагати батогом всю країну, людей треба мотивувати справедливістю, якої тут нема від слова зовсім. Ухилянти це бики з тилових частин, мільйон офіцерів, сотні тисяч силовиків, менти, охоронці приватні і муніципальні, 200 тис. молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, кварталівці, дізеля, чинуши з дітьми, золкіни з петровими і сам Зєля теж 4 рази ухилянт..., а не хворі обмежено придатні, яких хапають, тягають, лупцюють і відправляють на смерть нездатних воювати, он почитайте хоч, що Аліна Михайлова пише, шизіків хапають і визнають придатними, коїться повне свавілля! При тому що влада відкрито підтримує корупцію, суди перетворились на торговище хто більше дасть і на телефонне право, медичної допомоги людям немає, просто жах, що вони коять?

А що коять ці опричники агенти кремля?
ТЦКшники знов вбили людину!
https://www.youtube.com/watch?v=4QmLUy4QXfs

Смерть у частині й зниклі докази: родина кричить про спробу "поховати" справу
https://www.nikpravda.com.ua/smert-u-chastyni-j-znykli-dokazy-rodyna-krychyt-pro-sprobu-pohovaty-spravu/

В Кривому Розі теж, кажуть, таки вбили хвору людину.
https://www.youtube.com/watch?v=XXqAVU90c08

ТЦКшники чавлять людей тачками.
https://www.youtube.com/watch?v=oOkfe5xOF9w

Гнап про випадок в Одесі:
https://www.youtube.com/watch?v=jb6loIIZcvk&t

Тим часом добровольця, який сам пішов служити, на полігоні відгамселили до коми і командування каже, щ він сам бився головою об дерево!
https://www.youtube.com/watch?v=9bSBUHc_HmE
Іншого теж відгамселили і кажуть серцева недостатність
https://www.youtube.com/watch?v=F1mSeBbwz0M

Невідомі в формі повалили містянина на землю, лупцювали, та навіть ставали на нього.
https://www.instagram.com/reel/DW6ji_0iGnh/

Покидьки!
https://www.youtube.com/watch?v=uPkUujOnXyk
Вже відкрито говорять, що ТЦКшники завербовані росією.
https://www.facebook.com/reel/1491505669243838
27.04.2026 23:09 Ответить
Просто жах, хапають доходяг, хворих, кінчених наркоманів, так навіть Гітлер не робив! Поки не воюють мідьйони тих, що давали присягу
27.04.2026 23:11 Ответить
Де наше конституційне право на безкоштовну медицину. Як і на справедливий суд. Покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому судді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін. Йшла на зелене світло, покидьок був п'яний, нічого не платить, не сидить., гуляє і радіє, що не мобілізують, бо підсудний. А батька з однієї лікарні виписали за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували! Ще й забрали телефон і не пускали.
Отакі наші права! Їх тепер взагалі нуль, тепер нас вбивають на вулицях і танцюють на нас, як в Дніпрі на Коробова, а ТЦКшники стають доларовими мільйонерами і їхні губаті тьолки цим хизуються...
Проте згадали про обов'язок і почали катувати людей і займатись рекети і кіднепінгом, намагаючись їм прикритись. Коли самі кожен день плюють на Конституцію. Будь проклята ця влада!
27.04.2026 23:45 Ответить
Вчора говорив із знайомим, каже, у нього в селі ТЦКшники схопили розумово відсталого хлопця, що і говорити толком не вміє, возили його навіщось, відлупцювали і викинули в сусідньому селі! Ведуть себе як покидьки. Останні. Навіщо вони це роблять? Просто покидьки, чи це диверсія, яка після цього про них буде слава?
Ще каже, бронювання зараз люди купують, по 20 тис. кожного місяця відстьогують і заброньовані. І це масово. Отаке бронювання, такий головний критерій! Таки більше пересвідчуюсь, що оце було правдою:
https://nenka.info/zhurnalisty-vykryly-shemu-z-bronyuvannyam-vid-mobilizacziyi-v-kyyevi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zhurnalisty-vykryly-shemu-z-bronyuvannyam-vid-mobilizacziyi-v-kyyevi

Яка мета цього всього дійства? Трільйонери Зеленський з Сирським, куди стікається все бабло від рекету і кіднепінгу чи перемога? Якби друге, то відбувалася б не тиранія і повна дискредитація всього, що пов'язано з цією владою і не хапання хворих і катування людей, а мобілізація, в першу чергу, тих, що давали присягу, вміють користуватись зброю, мають її, служили, закінчували кафедри, військові заклади, обрали професію силовика і т.д.

https://www.youtube.com/watch?v=1go1lG0xzHw
Реформа! Генерал пропонує кидати бусифікованих в окопи без автоматів на розправу ворогу, це диверсант!
https://www.youtube.com/watch?v=3NsYjGUf1NY
Ці потвори просто вирішили нас знищити, коли не залишиться кого доїти!
27.04.2026 23:56 Ответить
Знов схопили псіхічно хворого і залишили без опіки старого діда
https://www.youtube.com/watch?v=asQ4PKlr5TQ
28.04.2026 00:25 Ответить
А той терорист, що вбив людей, теж не визнаний судом терористом і його так не можна називати, бо Конституція не дозволяє? В бригаді провели перевірку й нічого не виявили. Це вони самі в себе перевіряли й нічого не виявили? Дивно...
28.04.2026 00:57 Ответить
Що казати, коли у Сирського всі родичі в кацапії, Єлізаров не знає української мови, ген. прокурор має зв'язки з кацапами, його зами теж, зєля відправляє двушечки на москву? Це просто договорняк, щоб нас повбивати, всім вигідна вічна війна чи що? Можна вічно правити, влуштувати диктатуру, вбивати і грабувати людей. Кацапи он по простих людях б'ють, вони ж не б'ють по резиденціях, маєтках, козинах і т.д. І наші спецслужби з допомогою розвідки НАТО, напевно, хотіли б, того путіна вже 1000 разів ліквідували разом з патрушевим, сєчіним і всім кодлом.
28.04.2026 01:01 Ответить
Бронь у МЗС та автопарк на мільйони: як живе син нардепа Веніславського, поки батько вимагає посилення мобілізації
https://antikor.ua/articles/830155-bronj_v_mid_i_avtopark_na_milliony_kak_hivet_syn_nardepa_venislavskogo_poka_otets_trebuet_usilenija_mobilizatsii_obnovleno
Продовження істоорії
Син нардепа Веніславського купив Гелентваген і дав батьку в користування
https://ukranews.com/ua/news/1145877-syn-nardepa-venislavskogo-kupyv-gelentvagen-i-dav-batku-v-korystuvannya
28.04.2026 02:13 Ответить
сколько уже было этих проверок за "или ты сдаешь в общак или ..."
и что?
28.04.2026 03:04 Ответить
 
 