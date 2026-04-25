Сырский приказал до 20 мая проверить организацию логистического обеспечения военных на передовой, — Генштаб
До 20 мая командующие группировками и командиры корпусов должны проверить организацию материально-технического обеспечения военнослужащих, выполняющих задачи на передовой.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Проверка логистики
"Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский приказал командующим группировками и командирам корпусов до 20 мая проверить организацию логистического обеспечения военнослужащих, выполняющих задачи на передовом крае обороны", — говорится в сообщении.
Обеспечение всеми средствами
Кроме того, главнокомандующий поручил принять все меры для обеспечения средствами подвоза, эвакуации, наземными роботизированными комплексами и другим оборудованием.
Что предшествовало?
- Напомним, что в сети получила огласку ситуация вокруг военных 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже в течение восьми месяцев находятся в крайне сложном положении — на позициях систематически нет еды и питьевой воды.
- В Генштабе утром 24 апреля сообщили, что после выявления проблем в 14 ОМБр отстранен от должности командир бригады, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.
А так доводиться командувати колишніми совками - 73% яких були готові зійтись десь посередині після Криму та Донецька і для яких були не важливими не мова, ні віра, ні армія...
Де ж йому взяти іншу армію?