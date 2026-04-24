Офис военного омбудсмена о ситуации с 14-й ОМБр: Критическая точка наступила за полторы недели до огласки

Офис военного омбудсмена знал о критической ситуации с обеспечением военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого ещё за полторы недели до того, как она стала достоянием общественности. Офис принимал "все возможные меры" для реагирования.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила уполномоченный президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.

Проблема возникла значительно раньше

По ее словам, на тот момент проблемы уже были известны командованию, которое приняло решение сменить командира. В то же время, подчеркнула она, ситуацию необходимо тщательно проанализировать, чтобы предотвратить подобные случаи на других направлениях фронта.

"Критическая точка была где-то значительно раньше. И это требует изучения, в том числе и документов, донесений. Кто докладывал, кому докладывал, почему не было принято соответствующее решение, почему так случилось, что эти военнослужащие оказались вообще изолированными", – отмечает она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новый комбриг 14-й ОМБр Максимов поговорил с бойцами, которые остались на позициях без воды и продовольствия. ВИДЕО

Ситуация в других бригадах

Решетилова подчеркнула, что проблемы с поставками продовольствия на позиции выходят за пределы одного подразделения. По ее словам, это может быть следствием несвоевременных или неправильных решений об отводе или ротации военных.

Отвечая на вопрос о подобных случаях в других бригадах, она отметила, что о длительном отсутствии логистики и продовольственного обеспечения информации нет, однако известны случаи слишком длительного пребывания военных на позициях.

"Например, вчера командир одного из подразделений сообщил нам, что ему удалось провести ротацию военнослужащего, который находился на позиции 502 дня", – добавила чиновница.

Читайте также: Скандал в 14 ОМБр: В Группировке объединенных сил проверяют руководство 10-го корпуса

Также военный омбудсмен призвала осторожно относиться к распространению подобной информации, поскольку это может навредить военным, оказавшимся отрезанными от логистики.

"Противник понимает нашу реакцию и пытается еще больше давить на этом участке. Поэтому я бы призвала всех быть максимально осторожными с распространением информации, понимая, что эти люди сейчас там и наша задача – сохранить их жизни", – подчеркнула она.

Что предшествовало?

Напомним, что в сети получила огласку ситуация вокруг военных 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже в течение восьми месяцев находятся в крайне сложном положении — на позициях систематически нет еды и питьевой воды.

В Генштабе утром 24 апреля сообщили, что после выявления проблем в 14 ОМБр отстранен от должности командир бригады, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.

Читайте также: Бойцы 14-й ОМБр "теряют сознание от голода и пьют дождевую воду": Минобороны отреагировало на ситуацию