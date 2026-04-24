РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10204 посетителя онлайн
Новости Проблемы в украинской армии Обеспечение 14 бригады
1 836 14

Офис военного омбудсмена о ситуации с 14-й ОМБр: Критическая точка наступила за полторы недели до огласки

Решетилова

Офис военного омбудсмена знал о критической ситуации с обеспечением военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого ещё за полторы недели до того, как она стала достоянием общественности. Офис принимал "все возможные меры" для реагирования.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила уполномоченный президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Проблема возникла значительно раньше

По ее словам, на тот момент проблемы уже были известны командованию, которое приняло решение сменить командира. В то же время, подчеркнула она, ситуацию необходимо тщательно проанализировать, чтобы предотвратить подобные случаи на других направлениях фронта.

"Критическая точка была где-то значительно раньше. И это требует изучения, в том числе и документов, донесений. Кто докладывал, кому докладывал, почему не было принято соответствующее решение, почему так случилось, что эти военнослужащие оказались вообще изолированными", – отмечает она.

Ситуация в других бригадах 

Решетилова подчеркнула, что проблемы с поставками продовольствия на позиции выходят за пределы одного подразделения. По ее словам, это может быть следствием несвоевременных или неправильных решений об отводе или ротации военных.

Отвечая на вопрос о подобных случаях в других бригадах, она отметила, что о длительном отсутствии логистики и продовольственного обеспечения информации нет, однако известны случаи слишком длительного пребывания военных на позициях.

"Например, вчера командир одного из подразделений сообщил нам, что ему удалось провести ротацию военнослужащего, который находился на позиции 502 дня", – добавила чиновница.

Также военный омбудсмен призвала осторожно относиться к распространению подобной информации, поскольку это может навредить военным, оказавшимся отрезанными от логистики.

"Противник понимает нашу реакцию и пытается еще больше давить на этом участке. Поэтому я бы призвала всех быть максимально осторожными с распространением информации, понимая, что эти люди сейчас там и наша задача – сохранить их жизни", – подчеркнула она.

Что предшествовало?

Автор: 

14 отдельная механизированная бригада (129) ВСУ (7548) Решетилова Ольга (77) военный омбудсмен (11)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ти помиляєшся, критична точка була в 2019 році, зараз йдуть важкі наслідки і метастази зелені.
показать весь комментарий
24.04.2026 20:42 Ответить
+8
показать весь комментарий
24.04.2026 20:37 Ответить
+8
Те що бійці постійно залишаються ізольованими для армії імені творожнікова вже прямо як ознака гарного смаку.
показать весь комментарий
24.04.2026 20:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це метастази хвороби "зеленого тіла" в Україні
показать весь комментарий
24.04.2026 20:35 Ответить
хто єта женщіна і що вона робить ?

показать весь комментарий
24.04.2026 21:07 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2026 20:37 Ответить
курва, до якого стану ЗЄлєнь довела ЗСУ !

показать весь комментарий
24.04.2026 21:05 Ответить
Те що бійці постійно залишаються ізольованими для армії імені творожнікова вже прямо як ознака гарного смаку.
показать весь комментарий
24.04.2026 20:37 Ответить
Та ну нах! - це вони за 10 днів себе так "висушили" - ні їх там вже давно бальзамують
показать весь комментарий
24.04.2026 20:41 Ответить
Ти помиляєшся, критична точка була в 2019 році, зараз йдуть важкі наслідки і метастази зелені.
показать весь комментарий
24.04.2026 20:42 Ответить
який ниций zельоний кіздьож
показать весь комментарий
24.04.2026 20:47 Ответить
зверніть увагу як за потужними назвами "князя Романа Великого" криється звичайний по..їзм, совок, байдужість до людей. А що там сирок, кушає добре ?
показать весь комментарий
24.04.2026 20:51 Ответить
с* ки за таке ставлення до Воїнів , ваш офіс омбудсменів треба у куряву !!! Зрадникі ,потвори !!!...
показать весь комментарий
24.04.2026 20:52 Ответить
яка вгодована харя омбудсмена на фото ..і поливає всіх зельоним словесним поносом
показать весь комментарий
24.04.2026 21:01 Ответить
Одні балачки, а результату 0
показать весь комментарий
24.04.2026 21:25 Ответить
В чому немає мови про те що цих солдат треба терміново евакуювати. Терміново направити на обстеження. В організмах можуть початися вже невідворотні зміни. З якими їм жити до кінця життя. Терміново потрібна реабілітація в найкращих закладах. А потім вимагати відповідальностей із усіх відповідальних підрозділу, бригади, корпусу і т.д. Вимагати перевірок майнових статків всіх причетних посадовців. На лице ознаки злочинів і порушень. Люди доведені до критичного стану. А то всі все знали. Тіпа доповідали. Що саме доповідали? Що місяцями люди нічого не отримують для існування. Що взагалі відбувається в документаціях? Напевно бознащо. І врешті решт де провізія, яка списана на них. Хто з комбригів чи корпусників її зжер або вкрав? Ха ха ха.
показать весь комментарий
24.04.2026 21:26 Ответить
Оманська потороч, продовжує БЕЗКАРНО знищувати Українців, з 2020 року!!
А всього-то і треба для її люстрації, це лише - три метра вірьовки!!!!
показать весь комментарий
24.04.2026 21:37 Ответить
 
 